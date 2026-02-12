In China werden diese KI-generierten Tiere zu Stars in den sozialen Medien.

Im chinesischen Internet sind Katzen und Hunde seit Langem die Stars herzerwärmender Videos. Doch ein neues Phänomen mischt die Szene auf: Diese Tiere, die mittlerweile vollständig von künstlicher Intelligenz erschaffen werden, stehen im Mittelpunkt äußerst erfolgreicher Miniserien. Hinter ihrem niedlichen Aussehen verbirgt sich eine florierende digitale Industrie, die Emotionen, Technologie und Profitabilität miteinander verbindet.

Berührende Geschichten… generiert von einem Algorithmus

Auf den in China enorm beliebten Kurzvideo-Apps werden mittlerweile ganze Geschichten von KI geschrieben und animiert. Eine der bekanntesten erzählt die Geschichte einer Katze aus der Arbeiterklasse, die von reichen Tieren verspottet wird, sich aber schließlich durchsetzt und ihren Wert beweist. Das Erfolgsrezept: eine Mischung aus Empathie, Rache und einer populären Moral – ganz ohne Schauspieler oder Kameras.

Diese Clips, oft kaum eine Minute lang, erzielen Millionen von Aufrufen. Ein einzelner Account, der von einem unabhängigen Content-Ersteller mithilfe kostenloser KI-Tools verwaltet wird, kann mehrere tausend Euro im Monat einbringen. Und das alles mit minimalem Aufwand: ein paar wiederverwendete Texte, automatisch generierte Bilder und etwas Fantasie, um das Ganze stimmig zu gestalten.

Designer, die davon leben

Mehrere Amateur-Videografen haben sich diesen „Tierdramen“ zugewandt. Manche vermischen verschiedene Tierarten und Welten: Ein Bichon Frisé wird zur Prinzessin, eine Katze verwandelt sich in einen Superhelden oder ein gutherziger Hund findet seinen Prinzen. Diese ultrakurzen „Seifenopern“ bedienen sich sehr menschlicher emotionaler Stereotype – Eifersucht, Demütigung, Triumph –, um starke Reaktionen hervorzurufen und die Zuschauerbindung zu stärken.

Virtuelle Haustiere werden auch zur Bewerbung realer Produkte eingesetzt, von Tierpflegeprodukten bis hin zu Lebensmitteln. Es ist eine effektive und oft unterhaltsamere Methode, traditionelle Werbung zu umgehen.

@meow_paplo Erleben Sie die berührende Reise eines kleinen, hellschwarzen Labradorwelpen, der unermüdlich auf den Reisfeldern arbeitet, mit Schlamm bedeckt, aber voller Hoffnung. Vom Reispflanzen und Hühnerfüttern bis hin zum Zubereiten seiner einfachen Mahlzeit – diese ultrarealistische 8K-3D-Animation fängt den wahren Geist von harter Arbeit, Frieden und Dankbarkeit ein. Eine herzerwärmende Geschichte vom chinesischen Land, die uns daran erinnert: Wahres Glück entsteht aus einfachen Anstrengungen. 🌾🐾🔥

Wenn die Maschine weiß, wie sie dich zum Weinen bringt

Das Faszinierende daran ist, dass diese Kreationen Emotionen hervorrufen, die so authentisch sind, als wären es wahre Begebenheiten. Der Betrachter lacht, fühlt mit den Figuren mit, ist empört – und vergisst dabei fast, dass alles computergeneriert ist.

Während manche Internetnutzer darüber staunen, sind andere zutiefst betrübt: Sie sehen, wie KI-generierte Inhalte kometenhaften Erfolg feiern, während Kreative, Illustratoren und Cartoonisten, obwohl sie voll talentiert und legitim sind, um Anerkennung kämpfen müssen. KI wird zunehmend bevorzugt, weil sie „nichts kostet“ und gleichzeitig enorme Gewinne ermöglicht – auf Kosten menschlicher Arbeit, lebendiger Kreativität und fairer Bezahlung.

Diese digitalen Fabeln, die irgendwo zwischen Unterhaltung und Experiment angesiedelt sind, zeigen, in welchem Ausmaß KI menschliche Emotionen nachbilden kann. In China wie auch anderswo spiegeln diese Fabeln unsere Faszination für einfache Geschichten wider, die uns berühren können – selbst wenn sie nicht mehr auf der Realität beruhen.