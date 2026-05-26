Eine Haarfarbe, die in den 2000er Jahren sehr beliebt war, feiert diesen Sommer ein starkes Comeback.

Friseursalon
Léa Michel
@nellyynelsson / TikTok

Haartrends sind zyklisch, und der Sommer 2026 bildet da keine Ausnahme. In dieser Saison sind sich Coloristen einig: Warme, leuchtende Highlights, typisch für die frühen 2000er, feiern ein großes Comeback. Adieu eisiges Blond und aschige Nuancen, die so lange angesagt waren; hallo Karamell-, Honig- und Goldtöne, die dem Haar Wärme und Tiefe verleihen. Eine sonnige Farbe, perfekt für die wärmeren Monate.

Die große Rückkehr warmer und leuchtender Spiegelungen

Jahrelang mieden viele Menschen warme Haartöne, da diese als „zu messingfarben“ galten. Dieser Trend kehrt sich im Sommer 2026 deutlich um. Branchenexperten zufolge avancieren warme Blondtöne in Karamell-, Honig- oder Cremeblond zu einer der Schlüsselfarben des Sommers. Diese Nuancen, die an die natürliche Ausstrahlung sonnengeküssten Haares erinnern, schmeicheln jedem Hautton und verleihen sofortige Leuchtkraft. Eine klare Rückkehr zu warmen Tönen nach den von kühlen Farben dominierten Jahreszeiten.

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Das „Geldstück“, ein Markenzeichen der 2000er Jahre

Abgesehen von der Farbe selbst erlebt auch eine ikonische Technik der 2000er-Jahre ein starkes Comeback: Strähnchen, die das Gesicht umrahmen und heute als „Money Pieces“ bekannt sind. Diese helleren Highlights, die sich um das Gesicht konzentrieren, lassen den Teint sofort strahlen und verleihen der Frisur Struktur. Coloristen beobachten eine deutliche Rückkehr zu Kontrast und Dimension, nach Jahren sehr natürlicher, harmonischer Farbübergänge. Dieser Ansatz, nostalgisch und modern zugleich, ermöglicht die Wiederbelebung eines ausdrucksstarken Schönheitsideals jener Zeit.

Warum dieser Trend wieder attraktiv ist

Mehrere Faktoren erklären diese wiedererwachte Beliebtheit. Erstens wirkt sich der anhaltende Einfluss der „Y2K“-Ästhetik, die in Mode und Make-up so präsent ist, natürlich auch auf die Haarfarbe aus. Zweitens besteht der Wunsch nach Wärme und Leuchtkraft, der besonders im Sommer geschätzt wird. Und schließlich bieten diese warmen Nuancen einen praktischen Vorteil: Sie sind oft pflegeleichter als kühle Blondtöne, die regelmäßige Farbauffrischungen erfordern. Ein idealer Kompromiss zwischen Stil und Pflegeleichtigkeit.

Mit dem Comeback warmer Highlights und der markanten Haarfarbe „Money Piece“ erlebt der Sommer 2026 ein Comeback einer beliebten Haarfarbe aus den 2000er-Jahren. Ein strahlender und alltagstauglicher Trend, der einmal mehr beweist, dass die Mode der 2000er-Jahre weiterhin inspiriert.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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