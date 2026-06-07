Was sind die seltensten natürlichen Haarfarben der Welt?

Weltweit dominieren Schwarz und Braun das Spektrum der menschlichen Haarfarben. Alle anderen Nuancen sind im Vergleich dazu Ausnahmen. Doch welche ist die seltenste natürliche Haarfarbe? Lassen Sie uns eine Geschichte entschlüsseln, die vor allem genetisch bedingt ist.

Genetik ist subtiler, als es scheint.

Eine groß angelegte Studie aus dem Jahr 2018 mit rund 350.000 Teilnehmern klärte diese Mechanismen auf. Die Autoren zeigten, dass das MC1R-Gen nur etwa 73 % der Vererbbarkeit roter Haare erklärt: Andere Gene spielen eine Rolle bei der Aktivierung oder Deaktivierung seiner Wirkung. Noch überraschender ist, dass die Mehrheit der Menschen mit zwei Varianten des MC1R-Gens nicht rothaarig, sondern blond oder hellbraunhaarig ist. Mit anderen Worten: Die Haarfarbe hängt von einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Gene ab, nicht nur von einem einzigen.

Rotes Haar, die seltenste Haarfarbe

Rotes Haar betrifft nur etwa 1 bis 2 % der Weltbevölkerung und ist damit die seltenste natürliche Haarfarbe. Diese Färbung entsteht durch Variationen des Gens MC1R, das die Art des vom Körper produzierten Pigments (Melanin) bestimmt. Funktioniert dieses Gen „normal“, fördert es die Produktion von Eumelanin, einem dunklen Pigment. Einige Genvarianten reduzieren jedoch die Produktion von Eumelanin zugunsten von Phäomelanin, einem rot-orangen Pigment, das für rotes Haar verantwortlich ist. Wichtig ist, dass dieses Merkmal rezessiv ist. Um rotes Haar zu haben, muss man von jedem Elternteil eine Variante des Gens erben, was die Seltenheit der roten Haarfarbe erklärt.

Eine sehr ungleichmäßige geografische Verteilung

Rotes Haar ist weltweit nicht gleichmäßig verbreitet: Es konzentriert sich auf Bevölkerungsgruppen in Nord- und Westeuropa. Schottland hält mit etwa 13 % rothaariger Bevölkerung den Rekord, gefolgt von Irland (rund 10 %). In diesen Regionen trägt ein deutlich größerer Anteil der Bevölkerung – in Schottland bis zu 40 % – eine Genvariante, ohne sie selbst zu zeigen. Diese „versteckten“ Träger können die Haarfarbe an ihre Kinder weitergeben, ohne sie selbst zu haben.

Natürliches Blond, eine weitere ungewöhnliche Nuance

Natürliches blondes Haar, oft mit Nordeuropa assoziiert, ist weltweit selten und betrifft etwa 2 bis 3 % der Bevölkerung. Während es in Skandinavien häufig vorkommt, ist es auf allen Kontinenten betrachtet sehr selten. Auch hier spielt die Genetik eine zentrale Rolle, allerdings durch einen komplexeren Mechanismus als bei rotem Haar.

Rotes Haar ist so faszinierend, weil es statistische Seltenheit mit einer einzigartigen genetischen Geschichte verbindet. Als seltenste Haarfarbe der Welt wird sie wohl nicht verschwinden: Das verantwortliche Gen wird weiterhin unauffällig von Generation zu Generation weitergegeben. Eine ungewöhnliche Haarfarbe, die jedoch fest in der menschlichen Geschichte verwurzelt ist.