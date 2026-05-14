Langer Bob, Pixie-Cut, Stufenschnitt: Die Haartrends, die ab 45 Jahren beliebt sind.

Ab 45 Jahren verändert sich das Haar auf natürliche Weise: Textur, Dichte, Volumen und Glanz können sich mit der Zeit verändern. Daher sind bestimmte Haarschnitte in Friseursalons besonders beliebt, da sie Bewegung verleihen und das Gesicht vorteilhaft betonen. Im Jahr 2026 zeichnen sich drei große Trends ab: der lange Bob, der modernisierte Pixie-Cut und besonders luftige Stufenschnitte.

Der lange Bob, schick und zeitlos

Der Long Bob ist dieses Jahr einfach nicht zu übersehen. Auch bekannt als „Luxe Lob“, hat er sich zu einer der gefragtesten Frisuren für Frauen über 45 in Friseursalons entwickelt. Seine Stärke? Die schulterlange Länge und der leicht gestufte Schnitt, der dem Haar sofort mehr Bewegung verleiht. Er passt gleichermaßen gut zu glattem wie zu strukturiertem Haar und sorgt für einen weicheren Look.

Friseure schätzen besonders die etwas strukturiertere Variante, den „Soft Precision Bob“. Mit seinen klaren, aber nie steifen Linien verleiht er dem Haar mehr Fülle und wirkt dabei modern und strahlend. Er ist der Inbegriff eines eleganten Haarschnitts, der nie „zu gestylt“ aussieht.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Harmonie Keller Matthey (@harmoniekmatthey)

Der Pixie-Schnitt verändert sein Aussehen komplett.

Lange Zeit mit einem sehr kurzen und strengen Haarschnitt assoziiert, feiert der Pixie 2026 sein Comeback in einer deutlich weicheren und individuelleren Variante. Der „Soft Pixie“ zeichnet sich durch zarte, das Gesicht umspielende Stufen, einen etwas längeren Nacken und mehr Länge am Deckhaar aus. Das Ergebnis: ein leichter Schnitt, der sich einfach stylen lässt und vor allem bestens an individuelle Vorlieben anpassbar ist.

Ob streng zurückgekämmt für einen eleganten Look, locker gestylt für mehr Volumen oder mit Pony – die Möglichkeiten sind endlos. Ein weiterer Vorteil, der von Fans oft genannt wird, ist die schnelle und einfache tägliche Pflege. Ein paar Minuten genügen meist, um das Haar zu stylen.

Die luftigen Farbverläufe halten die Längen in Bewegung.

Gute Nachrichten für alle, die ihre Haarlänge behalten möchten: Die Trends 2026 drehen sich nicht zwangsläufig nur um kurze Haare. Stufen werden einfach subtiler und strategischer eingesetzt. Einzelne Strähnen werden fast unsichtbar gestylt, um den Gesamtlook aufzulockern und Bewegung zu erzeugen, ohne dabei auf Länge zu verzichten.

Unter den aktuell beliebtesten Haarschnitten sticht besonders der „Kitty Cut“ hervor. Er reicht von den Schultern bis zum Schlüsselbein und vereint dank eines sehr natürlichen, fließenden Stufenschnitts Struktur und Weichheit. Ziel ist es nicht mehr, das Haar komplett zu verändern, sondern ihm neue Bewegung und Geschmeidigkeit zu verleihen.

Der Pony macht den entscheidenden Unterschied.

Manchmal genügt ein einziges Detail, um eine Frisur zu modernisieren. Im Jahr 2026 sind luftige Ponyfrisuren allgegenwärtig. Flauschige Ponys, diese leichten, zarten Strähnen, verleihen dem Haar sanfte Bewegung. Sie umrahmen das Gesicht, ohne es zu beschweren. Auch Curtain Bangs bleiben eine sichere Wahl, allerdings in einer etwas strukturierteren Variante. Die Längen gehen fließend in den Schnitt über und sorgen so für einen eleganten und harmonischen Look.

Die Farbe hellt das Ganze auf

Der Schnitt ist nicht alles: Auch die Farbe spielt eine entscheidende Rolle für den Gesamteindruck. Friseure empfehlen besonders dezente Highlights oder feine Strähnen um das Gesicht, um mehr Leuchtkraft zu verleihen. Auch 2026 bleibt der „Glossy“-Effekt im Trend: glänzendes, gepflegtes und strahlendes Haar. Es geht nicht darum, graue Haare komplett zu kaschieren, sondern vielmehr darum, mit den natürlichen Farbtönen des Haares zu arbeiten, um ein harmonisches und modernes Ergebnis zu erzielen.

Am wichtigsten ist: Trage den Schnitt, der dir gefällt.

Manche Frisuren sind zwar besonders beliebt ab 45, aber natürlich gibt es keine altersbedingten Regeln. Ob superkurzer Bob, sehr langes Haar, Pixie-Cut oder Naturlocken – in jedem Lebensabschnitt ist die richtige Wahl. Diese Trends sind besonders attraktiv, weil sie pflegeleicht und schmeichelhaft sind und sich oft den natürlichen Veränderungen des Haares anpassen. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie sich für eine Frisur entscheiden, in der Sie sich wohlfühlen.

Ob langer, glänzender Bob, ein weicher Pixie-Cut oder ein luftiger Stufenschnitt – die Haartrends 2026 setzen auf Bewegung, Leichtigkeit und individuell anpassbare Schnitte. Diese Frisuren sind besonders ab 45 Jahren attraktiv, da sie die natürlichen Veränderungen des Haares berücksichtigen und gleichzeitig modern und elegant wirken.