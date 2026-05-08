Feines Haar: Diese Frisuren verleihen Volumen

Friseursalon
Anaëlle G.
@tishmal / Instagram

Feines Haar besitzt mit seiner leichten Textur und dem zarten Fall einen ganz besonderen Charme. Wer sich jedoch etwas mehr Volumen oder Bewegung wünscht, kann mit bestimmten Frisuren den entscheidenden Unterschied machen. Auch ohne radikale Typveränderung lässt sich mit verschiedenen Schnitten und Stylings mehr Dimension im Haar erzeugen.

Zuallererst: deine Haare, deine Periode

Feines oder glattes Haar ist kein Makel. Jedes Haar ist einzigartig, und Ihres verdient es, so wie es ist – mit seiner natürlichen Textur und Weichheit – geschätzt zu werden. Volumen ist weder eine Voraussetzung noch ein erstrebenswertes Ideal. Manche Menschen lieben glattes, plattes Haar, und das ist genauso schön.

Es geht nicht darum, etwas zu „korrigieren“, sondern Ihnen lediglich Optionen aufzuzeigen, falls Sie verschiedene Frisuren ausprobieren möchten. Wenn Sie Ihrer Frisur etwas mehr Volumen verleihen möchten, finden Sie hier ein paar einfache Vorschläge.

Das verschwommene Quadrat, der natürliche Verbündete

Der weiche, gestufte Bob ist eine der beliebtesten Frisuren, um dem Haar mehr Volumen zu verleihen. Er endet auf Kinnhöhe oder etwas darunter, umrahmt das Gesicht und lässt es leichter wirken. Sein Geheimnis? Sanfte Wellen und leicht texturierte Spitzen, die für einen luftigen Effekt sorgen. Das Ergebnis: Das Haar wirkt voller, ohne dabei seinen natürlichen Look zu verlieren.

Der subtile Farbverlauf für zusätzliche Bewegung

Stufenschnitte können ebenfalls eine hervorragende Option sein, sofern sie dezent sind. Durch das Spiel mit unterschiedlichen Längen verleihen sie dem Haar Bewegung und vermeiden einen plattgekämmten, streng zurückgekämmten Look. Vorsicht ist jedoch bei zu starken Stufen geboten: Sie können das Haar sogar noch dünner wirken lassen. Es geht darum, Dimension zu schaffen, nicht Volumen zu reduzieren.

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Der wellige Look, sofortiger Volumeneffekt

Welliges Haar ist nach wie vor ein sicherer Weg, um optisch mehr Volumen zu verleihen. Die Wellen geben dem Haar Struktur und lassen es sofort dicker wirken. Die gute Nachricht: Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Effekt zu erzielen. Ob mit Lockenstab, Flechtfrisuren oder auch hitzefreien Methoden – Sie können den Look ganz nach Ihren Vorlieben und Ihrer Routine gestalten.

@tishmal Meine Lieblingsfrisur auf Reisen 🌊 #langesgewellteshaar #volumenstyling #tishmal ♬ Frog Rock - Remi Wolf

Die Befestigungselemente, die alles verändern

Vergessen Sie nicht Hochsteckfrisuren. Manche können im Handumdrehen mehr Volumen zaubern. Ein hoher, leicht nach hinten gekämmter Pferdeschwanz oder ein lockerer Dutt lassen das Haar voller wirken. Ein paar Strähnen, die das Gesicht umspielen, sorgen für Bewegung und einen natürlicheren Look.

@janelle.alexandria Probier diesen Pferdeschwanz-Trick aus, um deinem Pferdeschwanz richtig viel Volumen zu verleihen! Ich weiß leider nicht mehr, wer ihn ursprünglich erfunden hat, aber markiere ihn gerne, wenn du es weißt. 🫶🏼🫶🏼 #Frisurenideen #Haartricks #Volumen ♬ Cool - Remastered 2019 - Gwen Stefani

Einfache Tipps

In den sozialen Medien teilen viele Menschen mit feinem Haar ihre Tricks, um mehr Volumen zu zaubern, ohne das Haar zu beschweren. Sanftes Föhnen, Lockenwickler mit Wärme und luftige Frisuren sind besonders beliebt. Diese Tipps zeigen, dass man sein Haar nicht drastisch verändern muss, um schön auszusehen. Man kann einfach mit seiner Textur und Bewegung spielen.

Letztendlich ist es egal, ob du dein feines Haar so liebst, wie es ist, oder ob du ihm etwas mehr Volumen verleihen möchtest – am wichtigsten ist, dass du dich mit deinem Haar wohlfühlst. Es muss keinem Schönheitsideal entsprechen, um schön zu sein: Es ist es bereits, auf deine ganz eigene Art.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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