Der „strähnige Pony“ entwickelt sich zum Frisurentrend des Jahres 2026.

Der Curtain Bang weicht dem „Piecey Bang“, dem neuen Haartrend 2026, der unter anderem bei der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Ariana Grande und der Schauspielerin Pamela Anderson zu sehen ist. Ausgedünnt, texturiert und lässig – dieser Schnitt strahlt Modernität aus und ist gleichzeitig unglaublich alltagstauglich.

Die Textur, die den Pony revolutioniert

Anders als ein glatter, strukturierter Pony besteht der „strähnige Pony“ aus dünnen, einzelnen Strähnen, die die Stirn umspielen. Diese Leichtigkeit sorgt für natürliche Bewegung und verleiht dem Haar sofort einen entspannten, aber dennoch eleganten Look. Friseure beobachten eine wachsende Begeisterung für diesen „beweglichen“ Pony, der sich deutlich von Ponyfrisuren unterscheidet, die Lockenstab und Haarspray erfordern.

Ihr Geheimnis: ein gestufter Pony, der das Haar am Ansatz aufhellt und gleichzeitig in den Spitzen Volumen verleiht. Das Ergebnis: eine dezente Umrahmung des Gesichts, die den Teint zum Strahlen bringt.

Perfekt für alle Gesichts- und Haartypen

Seine größte Stärke liegt in seiner Anpassungsfähigkeit. Die amerikanische Singer-Songwriterin Ariana Grande bei den Critics Choice Awards 2026, die Singer-Songwriterin Suki Waterhouse und die Sängerin Lisa von der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink beweisen, dass dieses Segment Altersgruppen und Stile überwindet.

Ob feines, dickes, glattes oder welliges Haar – dieser Pony fügt sich nahtlos ein und betont Ihre Gesichtszüge. Er verleiht Struktur und Geschmeidigkeit zugleich, umrahmt das Gesicht elegant und ist dabei alltagstauglich. Vielseitig und zeitlos – die perfekte Wahl für alle, die modernen Stil mit praktischer Funktionalität verbinden möchten.

Auf Wiedersehen, perfekt glatte Bewegung, hallo natürliche Bewegung

Dieser Trend ist Teil der Ästhetik von 2026: Schluss mit überbändigtem Haar, hallo zu raffinierter Natürlichkeit. Der fransige Pony zelebriert stilvolle Unvollkommenheit: selbstbewusst wilde Strähnen, eine matte Textur und natürliches Volumen am Ansatz. Der fransige Pony passt sowohl zu einem welligen Bob als auch zu extra langem Haar.

Bekannte Friseure in London und New York verzeichnen einen Nachfrageboom: „200 % mehr Nachfrage nach texturierten Ponyfrisuren in nur sechs Monaten.“ In den sozialen Medien kursieren unzählige Anleitungen, wie man den Look zu Hause nachstylen oder den Pony pflegen kann. Wer sich noch nicht ganz traut: Beginnen Sie damit, Ihren bestehenden Pony leicht auszudünnen. Ein erfahrener Friseur kann dann Textur kreieren, ohne ihn drastisch zu kürzen.

Kurz gesagt: Bis 2026 ist der Pony nicht mehr statisch, sondern dynamisch, lebendig und umspielt das Gesicht mit sanfter Eleganz. Der fransige Pony verwandelt den klassischen Pony in ein lebendiges Modeaccessoire, das Selbstbewusstsein und Leichtigkeit ausstrahlt.