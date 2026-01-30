Haarspangen: eine scheinbar harmlose Geste, die das Haar schwächt, ohne dass wir es überhaupt merken.

Haarspangen sind ein praktisches und allgegenwärtiges Accessoire in der Haarpflege und scheinen der perfekte Begleiter für stressige Tage zu sein. Ihre wiederholte – und oft mechanische – Verwendung kann jedoch unerwartete Auswirkungen auf die Haargesundheit haben. Diese einfache Geste, die Millionen von Menschen täglich ausführen, birgt ernsthafte Risiken für die Haarfasern, insbesondere bei falscher oder zu häufiger Anwendung.

Ein nützliches Zubehör… aber manchmal aggressiv

Haarspangen sind wegen ihres Komforts beliebt: Sie ermöglichen es, die Haare ohne zu viel Spannung, ohne Haargummi und ohne die Locken oder die natürliche Form zu beeinträchtigen, zurückzubinden. Sie sind somit eine schonende und schnelle Lösung, die sich für die Arbeit, zu Hause oder zum Hochstecken nasser Haare nach dem Duschen eignet. Doch hinter dieser Einfachheit verbirgt sich eine Gefahr: Je nach Form, Material und Verwendung kann eine Haarspange das Haar schwächen, es ersticken, brechen oder langfristig sogar zu Haarausfall führen.

Druckstellen und mechanische Brüche

Die Hauptursache für Haarschäden ist der Druck, der Tag für Tag auf dieselbe Stelle ausgeübt wird. Wenn Sie Ihre Haarspange immer wieder am Hinterkopf befestigen, üben Sie ständigen mechanischen Druck auf einen bestimmten Bereich aus. Dies kann zu lokalem Verschleiß der Haarfasern und Haarbruch führen, insbesondere bei bereits trockenem oder geschädigtem Haar. Die Zinken mancher Spangen, vor allem günstiger Modelle aus hartem Kunststoff, können die Haarsträhnen zudem zu fest einklemmen. Wird das Haar eingeklemmt, zusammengedrückt oder unnatürlich verdreht, können dadurch unsichtbare Mikrorisse entstehen, bis es schließlich bricht.

Der Effekt verstärkt sich bei nassem Haar.

Viele Menschen verwenden Haarspangen im feuchten Haar, in der Annahme, es so natürlicher an der Luft trocknen zu lassen. Doch gerade in diesem Zustand ist das Haar besonders empfindlich. Durch das Wasser verliert es an Elastizität und Festigkeit. Das Einklemmen, Verdrehen oder Glätten von nassem Haar erhöht das Risiko von Haarbruch deutlich. Laut Dermatologen, die sich auf Haargesundheit spezialisiert haben, kann die Empfindlichkeit von nassem Haar die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch übermäßigen Druck verdreifachen.

Automatische Gesten, die Spuren hinterlassen

Ein weiteres häufiges Verhalten ist das mehrmalige Nachjustieren der Haarspange pro Tag, wobei man manchmal leicht an den Haaren zieht, um sie zu straffen. Diese wiederholte Bewegung kann zu Zugbelastung führen und eine mögliche Ursache für Traktionsalopezie sein – eine Form von lokalisiertem Haarausfall, der oft am Haaransatz oder im Nacken auftritt. Diese Form des Haarausfalls ist zwar in frühen Stadien reversibel, kann aber dauerhaft werden, wenn die Spannung auf die Haarfollikel konstant und anhaltend ist.

Alle betroffenen Haartypen

Feines oder lockiges Haar ist zwar besonders bruchanfällig, aber kein Haartyp ist völlig immun. Auch dickes oder glattes Haar kann mit der Zeit schwächer werden, wenn es unachtsam zusammengedrückt oder hochgesteckt wird. Bestimmte Haarstrukturen, wie zum Beispiel krauses oder gewelltes Haar, reagieren zudem stärker auf die Reibung durch schlecht sitzende Haarspangen, was zu hartnäckigen Knoten oder Frizz führen kann.

Welche Alternativen oder Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden?

Es geht nicht darum, Haarspangen komplett zu verbieten, sondern sie maßvoll und mit Vorsicht zu verwenden. Hier sind ein paar einfache Schritte, um die Risiken zu minimieren:

Variieren Sie die Befestigungsbereiche, um zu vermeiden, dass Sie immer auf die gleiche Stelle drücken.

Wählen Sie hochwertige Klemmen mit glatten Kanten, die einen guten Halt ohne übermäßiges Anziehen gewährleisten.

Vermeiden Sie die Anwendung auf nassem Haar oder greifen Sie stattdessen zu weichen Haargummis wie Stoff-Scrunchies.

Schlafen Sie nicht mit der Klemme, da die nächtliche Reibung die Spannung verschlimmert.

Achten Sie auf den Zustand der einzelnen Abschnitte: Brüche, dünnere Stellen oder lokaler Dichteverlust sind Warnzeichen.

Was harmlos erscheint, ist es nicht immer. Die Verwendung von Haarspangen, insbesondere bei wiederholtem und unachtsamem Gebrauch, kann zu unsichtbaren, aber realen Haarschäden führen. Mechanischer Verschleiß, wiederholtes Ziehen und die Belastung bereits brüchiger Haare sind Faktoren, die bei einer schonenden Haarpflege berücksichtigt werden sollten.

Indem Sie auf diese kleinen Gesten achten, schützen Sie nicht nur die Schönheit, sondern auch die langfristige Gesundheit Ihrer Haare.