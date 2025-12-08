Diese in den 1990er Jahren beliebte, ikonische Frisur feiert ein unerwartetes Comeback.

Der Pixie-Cut, diese gewagte Kurzhaarfrisur, die in den 1990er Jahren von Ikonen wie Kate Moss, Winona Ryder und Liv Tyler populär gemacht wurde, feiert 2025 ein starkes Comeback. Als Symbol für Rebellion und moderne Eleganz erobert er die Laufstege, die sozialen Medien und die Friseursalons, getragen von einer nostalgischen Grunge-Welle.

Ursprünge und Höhepunkt in den Neunzigern

Der Pixie-Cut, der in den 1950er-Jahren mit Audrey Hepburn in „Ein Herz und eine Krone“ seinen Durchbruch feierte, erreichte in den 90er-Jahren seinen Höhepunkt. Twiggy, Naomi Campbell und die It-Girls der Ära machten ihn zum Must-have und vereinten Androgynität und Weiblichkeit. Dieser Kurzhaarschnitt, oben länger und an den Seiten gestuft, verkörpert den freien und unkonventionellen Zeitgeist des Jahrzehnts.

Warum dieses unerwartete Comeback?

Pinterest prognostizierte bis 2025 einen sprunghaften Anstieg der Suchanfragen nach 90er-Jahre-Trends, befeuert durch den Grunge- und unordentlichen Stil, der den „sauberen Mädchen“-Look ablöste. Varianten wie der jugendliche oder asymmetrische Pixie-Cut waren aufgrund ihrer Praktikabilität und ihres jugendlichen Effekts beliebt und ideal, um das Gesicht zu umrahmen und die Gesichtszüge zu betonen.

Die Stars, die es heute tragen

Emma Stone sorgte mit einem nostalgischen Pixie-Cut, inspiriert von Winona Ryder, für Furore, während Halle Berry und Scarlett Johansson seine zeitlose Vielseitigkeit unter Beweis stellten. Ob rockig, glamourös oder streng gestylt – der Pixie-Cut passt zu jedem Stil, vom Hermès-Laufsteg bis zum roten Teppich.

Der Pixie-Cut der 90er ist nicht nur ein Revival: Er ist ein selbstbewusstes, praktisches und stylisches Statement, das erfrischt und befreit. Bereit für den Sprung und dieses triumphale Comeback?