Keine Zeit zum Föhnen? Dieser Trick sorgt in 5 Minuten für mehr Volumen.

Friseursalon
Anaëlle G.
@makeupbymelissam/Instagram

Keine Zeit für ein aufwendiges Styling? Dieser Tipp, entdeckt in einem Reel der Make-up-Artistin @makeupbymelissam auf Instagram, verleiht dem Haaransatz in weniger als 5 Minuten mehr Volumen – ganz ohne die restlichen Haare zu berühren. Perfekt für den Übergang vom Ausgehen zum After-Work-Drink, ohne noch einmal stundenlang vor dem Spiegel zu stehen.

Eine Methode, die für den Tag nach dem Föhnen entwickelt wurde

Die Idee ist simpel: Man rettet die gestrige Föhnfrisur, indem man sich nur auf die Stellen konzentriert, die platt heruntergefallen sind – also den Haaransatz am Oberkopf. Die bereits geglätteten oder gewellten Längen bleiben unberührt, was wertvolle Zeit spart und gleichzeitig den ursprünglichen Look erhält. Um das zu erreichen, verwendet @makeupbymelissam ein paar essentielle Produkte, die man immer griffbereit haben sollte:

  • 3 Lockenwickler mit großem Durchmesser
  • 1 Haarstyling-Clip
  • 1 Föhn- oder Stylingcreme
  • 1 Lichtfixierspray.

Die schrittweise Volumensteigerung in 5 Minuten

  • Eine kleine Menge Stylingcreme direkt auf den Haaransatz am Oberkopf auftragen und das Haar mit den Fingern oder einer flachen Bürste nach hinten glätten.
  • Isolieren Sie eine große Haarpartie im vorderen Bereich ab, glätten Sie diese und legen Sie sie mit Bürste und Klammer zur Seite, um die Bewegung in die richtige Richtung zu lenken.
  • Am Hinterkopf eine Strähne mit einem Föhn (oder einem Haartrockner mit Rundbürstenaufsatz) glatt föhnen und anschließend sofort um einen Lockenwickler wickeln.
  • Wiederholen Sie den Vorgang im mittleren Bereich des Schädels bis zum Rand der Stirn, um ein „Band“ mit homogenem Volumen zu erzeugen.
  • Sprühen Sie aus einiger Entfernung einen leichten Nebel Fixierspray auf die Lockenwickler, um die Frisur zu fixieren, ohne sie zu versteifen.
  • Lassen Sie die Lockenwickler einige Minuten einwirken (etwa so lange, wie Sie zum Schminken oder Anziehen benötigen), entfernen Sie sie dann vorsichtig und bringen Sie die Haarwurzeln mit den Fingern wieder in die richtige Position.

Das Ergebnis: Der Haaransatz wirkt wieder luftig, das Deckhaar sieht „erwacht“ aus und das Ganze erweckt den Eindruck frisch geföhnter Haare.

Warum dieser Trick so gut funktioniert

Diese Technik konzentriert sich ausschließlich auf den Haaransatz, wo das Volumen zunächst geglättet wird, anstatt das gesamte Haar neu zu bürsten. Dadurch wird vermieden, dass die bereits gestylten Längen überhitzen, und gleichzeitig wird genau dort Volumen hinzugefügt, wo der Blick zuerst hinfällt.

Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn Termine schneller vergeben sind als Friseurbesuche, kann dieser gezielte Trick ein praktischer Notfalltrick sein: Drei Lockenwickler, etwas Stylingprodukt, ein paar Minuten – und schon hat das Haar wieder Volumen. Natürlich muss es für die Feiertage oder einen Abend nicht unbedingt Volumen, eine Föhnfrisur oder ein aufwendiges Styling sein: Sie können mit Ihren Haaren genau das machen, worauf Sie Lust und Laune haben.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
