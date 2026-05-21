„Looksmaxing bei Frauen“ – der Schönheitstrend unter jungen Frauen, der Anlass zur Sorge gibt.

Strahlende Schönheit, aufwendige Hautpflege-Routinen, die Besessenheit vom „perfekten Gesicht“ … seit einigen Monaten macht ein neues Wort auf TikTok und in den sozialen Medien die Runde: „Looksmaxxing“. Hinter diesem fast futuristisch klingenden Begriff verbirgt sich ein sehr realer Trend, der manche junge Frauen dazu bringt, ihr Aussehen bis ins kleinste Detail zu optimieren. Und obwohl Selbstfürsorge an sich positiv sein kann, wirft dieses Streben nach Perfektion zunehmend ernsthafte Fragen auf.

Ein Trend, der seinen Ursprung im Internet hat

„Looksmaxxing“ ist eine englische Wortschöpfung aus „looks“ (Aussehen) und „maximieren“. Die Idee dahinter? Durch die Anhäufung von Schönheits-, Fitness- oder ästhetischen Techniken die attraktivste Version von sich selbst zu werden. Ursprünglich kursierte das Phänomen hauptsächlich in männlichen Online-Communities. Heute erlebt es in den sozialen Medien, insbesondere unter Teenagerinnen und jungen Frauen, einen regelrechten Boom.

Wenn Schönheit zu einem "Projekt" wird

Das Prinzip des „Looksmaxxings für Frauen“ basiert auf ständiger Verbesserung: hochpräzise Hautpflege, Ernährungsberatung, Übungen zur Gesichtsmodellierung, strategisches Make-up, intensive Haarpflege und immer häufiger angewandte kosmetische Eingriffe. Jedes Körperdetail wird zum „Optimierungsprojekt“.

Auf TikTok versprechen Videos, die mit diesem Phänomen in Verbindung stehen, oft spektakuläre Vorher-Nachher-Verwandlungen. Manche Content-Creator teilen endlose Listen von Gewohnheiten, die sie angeblich attraktiver machen sollen: bessere Haltung, weißere Zähne, makellose Haut, perfekt geformte Augenbrauen oder sogar die Reduzierung von Gesichtsfehlern. Dieser Ansatz verwandelt Wohlbefinden mitunter in ein regelrechtes Streben nach ästhetischer Perfektion.

Standards, deren Erreichung immer schwieriger wird

Das Problem liegt laut vielen Experten darin, dass dieser Trend oft auf unrealistischen Standards basiert. Filter, Retusche und Algorithmen erzeugen den Eindruck ständiger Perfektion, die im realen Leben kaum zu erreichen ist. Infolgedessen entwickeln manche junge Frauen ein verkrampftes Verhältnis zu ihrem Aussehen und das Gefühl, ständig etwas „korrigieren“ zu müssen.

Besorgniserregend ist auch die psychische Dimension dieses Phänomens. Der ständige Vergleich des eigenen Gesichts oder Körpers mit makellosen Models kann das Selbstvertrauen schnell untergraben. Schönheit wird dann weniger zum Raum für persönlichen Ausdruck, sondern vielmehr zur endlosen Jagd nach einem auferlegten Ideal. Und in den sozialen Medien kann dieser Druck schnell zum Alltag werden.

Angesichts des Phänomens des „Looksmaxing bei Frauen“ fordern immer mehr Stimmen einen differenzierteren Umgang mit dem Schönheitsideal im Internet. Ein Gesicht muss nicht „optimiert“ sein, um wertvoll zu sein, und Selbstvertrauen sollte niemals von einem Algorithmus oder einem viralen Trend abhängen. Sich um sich selbst kümmern zu wollen ist völlig in Ordnung; die Gefahr entsteht jedoch, wenn das Aussehen zu einer ständigen Quelle von Angst oder dem Bedürfnis nach Bestätigung wird.