Schnell fettiges Haar: die häufigsten und unterschätzten Ursachen

Morgens Haare waschen, abends ein glatter Pferdeschwanz: Für viele ist das eine vertraute und etwas frustrierende Situation. Warum fettet unser Haar so schnell nach, manchmal schon nach weniger als 24 Stunden? Die Antwort liegt nicht immer dort, wo man sie vermuten würde. Tatsächlich spielen verschiedene alltägliche, oft übersehene Faktoren eine viel größere Rolle als die reine Genetik. Hier ist ein Überblick über die häufigsten Ursachen, inklusive Tipps von Dermatologen.

Zu häufiges Haarewaschen: der Rebound-Effekt

Das ist die häufigste und paradoxeste Ursache. Wer fettiges Haar hat, wäscht es in der Regel täglich. Doch dieser Reflex hilft nicht, sondern kann das Problem sogar verschlimmern. Laut der Columbia Skin Clinic reizt zu häufiges oder zu aggressives Shampoonieren die Kopfhaut, die daraufhin noch mehr Talg produziert, um sich zu schützen. Dies wird als „Rebound-Effekt“ bezeichnet.

Die Ursache liegt oft in der Zusammensetzung des Produkts: Shampoos mit Sulfaten (wie Natriumlaurylsulfat) trocknen die Kopfhaut aus, was zu einer Überreaktion mit erhöhter Talgproduktion führt. Die Lösung? Waschen Sie Ihre Haare seltener (jeden zweiten Tag oder sogar noch seltener) und wählen Sie milde Formeln ohne aggressive Sulfate.

Hormone, diese launischen Verbündeten

Die Talgproduktion wird maßgeblich von Hormonen, insbesondere Androgenen, reguliert. Und deren Schwankungen können unsere Kopfhaut in eine wahre Achterbahnfahrt verwandeln. Stressphasen, der Menstruationszyklus, Schwangerschaft, Wechseljahre oder die Einnahme bestimmter Medikamente können allesamt einen plötzlichen Anstieg der Talgproduktion verursachen. Healthline weist zudem darauf hin, dass Cortisol, das Stresshormon, eine direkte Rolle bei der Aktivität der Talgdrüsen spielen kann. Umso wichtiger ist es, Entspannungsmomente in den Alltag einzubauen.

Die Anhäufung von Stylingprodukten: eine stille Falle

Sprays, Haarsprays, Wachse, Seren, Leave-in-Conditioner… All diese Produkte, so wirksam sie auch sein mögen, können sich auf der Kopfhaut ablagern und die Haarfollikel verstopfen. Die Folge: ein schweres Gefühl, eine verstopfte Kopfhaut und vermehrte Talgproduktion. Trockenshampoo ist zwar eine gute schnelle Lösung zwischen den Haarwäschen, bildet aber bei zu häufiger Anwendung eine Schicht, die Öl und Rückstände einschließt. Ideal ist es, einmal wöchentlich ein Tiefenreinigungsshampoo oder ein sanftes Kopfhautpeeling zu verwenden, um die Kopfhaut gründlich zu reinigen, ohne sie zu reizen.

Das Berühren der Haare (oder das Zusammenbinden der nassen Haare)

Es ist eine scheinbar harmlose und oft unbewusste Geste, aber sie ist wichtig. Wenn man sich im Laufe des Tages mit den Fingern durchs Haar fährt oder es manipuliert, verteilt sich Talg von den Händen in den Haaren. Dasselbe gilt für Kissenbezüge und -decken, die nicht regelmäßig gewechselt werden, oder Haarbürsten, die nie gereinigt werden: Sie sammeln Talg, abgestorbene Hautschüppchen und Produktreste an, die sich dann am nächsten Tag wieder im Haar ablagern.

Klima, Ernährung und individuelle Gegebenheiten spielen eine Rolle. Auch das Klima beeinflusst die Talgproduktion: Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit regen sie an, und Schweiß macht sie sichtbarer. Eine unausgewogene Ernährung mit viel Zucker oder stark verarbeiteten Lebensmitteln kann Entzündungen und damit eine erhöhte Talgproduktion begünstigen. Omega-3-Fettsäuren (enthalten in fettreichem Fisch und Leinsamen) hingegen helfen, die Talgproduktion zu regulieren. In manchen Fällen kann schnell fettendes Haar auch auf seborrhoische Dermatitis hindeuten, eine Hauterkrankung, von der laut Cleveland Clinic etwa 11 % der Bevölkerung betroffen sind. Treten neben fettigem Haar auch fettige Schuppen, Juckreiz oder anhaltende Rötungen auf, ist es ratsam, einen Dermatologen aufzusuchen, der eine geeignete Behandlung anbieten kann.

Schnell fettendes Haar ist weder unvermeidlich noch ein Zeichen mangelnder Hygiene. Oftmals ist es die Folge kleinerer Ungleichgewichte zwischen Hormonen, Haarpflegeroutine und unseren täglichen Gewohnheiten. Indem Sie die Haarwäschen seltener durchführen, milde Produkte wählen und Ihre Kopfhaut wie Ihre Haut pflegen, können Sie nach und nach länger anhaltendes, helleres Haar erhalten. Und vor allem lernen Sie, Ihre Kopfhaut gesund zu pflegen.