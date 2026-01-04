Tausende von 5-Sterne-Bewertungen für dieses weltweit meistverkaufte Parfüm.

In einem Markt, der von neuen Produkten überschwemmt wird, gelingt es einigen Parfums, den kurzlebigen Trend zu überdauern und zu einem festen Bestandteil des Alltags zu werden. So auch Good Girl, das stilettoförmige Parfum von Carolina Herrera, das sich in Parfümerien und auf Beauty-Websites etabliert hat und dort Tausende von 5-Sterne-Bewertungen sowie den schmeichelhaften Beinamen „das beliebteste Parfum der Welt“ erhalten hat.

Eine Flasche mit Stilettoabsatz, die zum Kultklassiker geworden ist

Man kann sie unmöglich verwechseln: Good Girl ist sofort an ihrem Flakon mit Stilettoabsatz, dem nachtblauen Lack und der Präsentation auf dem Schminktisch erkennbar. Mehr als nur ein Behälter – dieses Design ist ein Symbol, das glamourös und perfekt für Instagram geeignet ist, was maßgeblich zu ihrem Erfolg beiträgt.

Eine blumige und gourmandige Duftsignatur

Der Flakon ist faszinierend, doch der Duft selbst ist es, der begeistert. Good Girl vereint Jasmin und weiße Blüten mit wärmeren Noten von Kakao, Tonkabohne, Kaffee und Mandel. Das Ergebnis: ein raffinierter, einhüllender und subtil gourmandiger Duft, nuanciert genug, um sowohl tagsüber als auch abends, im Büro oder beim Dinner, getragen zu werden.

Tausende von 5-Sterne-Bewertungen online

Auf den großen Beauty-Plattformen und Parfüm-Websites erhält Good Girl begeisterte Kritiken mit einer beeindruckenden Anzahl an 5/5-Bewertungen. Nutzer loben besonders die lange Haltbarkeit auf der Haut, die dezente, aber dennoch präsente Duftwirkung und die Fähigkeit des Parfums, Komplimente zu erregen – eine Eigenschaft, nach der man oft gefragt wird.

Ein Sortiment, das stetig erweitert wird, um noch mehr Menschen anzusprechen.

Aufgrund des großen Erfolgs hat Carolina Herrera verschiedene Varianten des Duftes Good Girl entwickelt (blumiger, frischer oder intensiver), um jedem Geschmack gerecht zu werden. Die Originalversion ist nach wie vor eine sichere Wahl als Geschenk oder für die Kreation eines unverwechselbaren, eleganten und ausdrucksstarken Duftes.

Mit ihrer ikonischen Flasche, ihrer perfekt ausbalancierten floralen und gourmandigen Komposition und der nahezu einhelligen Begeisterung der Konsumenten ist es Good Girl gelungen, sich weit über einen einfachen Trend hinaus zu etablieren.