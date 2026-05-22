Hautschutz: ein Reflex, den manche Dermatologen als Priorität betrachten.

Die Sonne ist zwar lebensnotwendig und bietet zahlreiche Vorteile – sie fördert die Vitamin-D-Synthese, wirkt stimmungsaufhellend und kann bei bestimmten Hauterkrankungen wie Psoriasis Linderung verschaffen –, stellt aber auch eine erhebliche Gefahr für unsere Haut dar, wenn sie nicht richtig geschützt wird. Angesichts der bevorstehenden wärmeren Jahreszeit betont die französische Nationale Vereinigung der Dermatologen und Venerologen (SNDV) die Wichtigkeit eines angemessenen Sonnenschutzes in allen Situationen. Laut SNDV-Experten ist der erste Schritt die genaue Bestimmung des Hauttyps, des Phototyps und der zu erwartenden Sonneneinstrahlung.

Die Risiken übermäßiger Sonneneinstrahlung

Kurzfristig sind die Folgen übermäßiger oder längerer Sonneneinstrahlung sichtbar: Der berüchtigte Sonnenbrand, eine oberflächliche Verbrennung durch UVB-Strahlen, zeugt von direkten Schäden an den Zellen der Epidermis. Doch die Langzeitfolgen bereiten Dermatologen die größten Sorgen. Wiederholte Sonneneinstrahlung führt zu molekularen Veränderungen im Zellgenom, die der Körper nur teilweise reparieren kann. Diese Ansammlung führt im Laufe der Jahre zu beschleunigter Hautalterung, dem Auftreten von Altersflecken und vor allem zu einem erhöhten Risiko für Hautkrebs, sei es ein Karzinom oder ein Melanom, wobei letzteres die aggressivste Form darstellt.

Das Konzept der „Sonnenhauptstadt“

Um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen besser zu verstehen, verwenden Dermatologen ein anschauliches Bild: das des „Sonnenkapitals“, vergleichbar mit einem Punktesystem im Führerschein. Jeder Mensch wird mit einer begrenzten Menge dieses Kapitals geboren, das nicht wieder aufgefüllt werden kann. Jede ungeschützte Sonneneinstrahlung verringert es. Daher ist es so wichtig, dieses Kapital ein Leben lang zu bewahren und besonders wachsam zu sein, wenn man einen hellen Hauttyp hat oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Aus diesem Grund sollten wir Sonnenschutz nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag berücksichtigen.

Als Erstes sollte man seinen Fototyp kennen.

Um den richtigen Sonnenschutz auszuwählen, ist es unerlässlich, Ihren Hauttyp zu bestimmen, also die natürliche Empfindlichkeit Ihrer Haut gegenüber der Sonne.

Hauttyp I entspricht sehr heller Haut, die manchmal mit Sommersprossen bedeckt ist, und roten Haaren: Diese Menschen bekommen regelmäßig Sonnenbrand.

Phototyp II bezeichnet helle Haut mit venezianisch blondem oder kastanienbraunem Haar, das oft rötlich wird, aber auch bräunen kann.

Hauttyp III umfasst helle Haut, die sich nur bei intensiver Sonneneinstrahlung rötet.

Hauttyp IV bezeichnet dunkle Haut, die selten zu Sonnenbrand neigt. Je niedriger der Hauttyp, desto größer ist der Bedarf an Sonnenschutz.

Gute Praktiken für den Lichtschutz

Die Kenntnis der eigenen Haut ist ein guter Anfang, aber die richtigen täglichen Gewohnheiten machen den Unterschied.

Dermatologen raten dringend davon ab, sich zwischen Mittag und 16 Uhr der Sonne auszusetzen, da dies der Zeitraum ist, in dem die Sonneneinstrahlung am intensivsten und schädlichsten ist.

Im Freien sollte man sich möglichst im Schatten aufhalten, sei es im natürlichen (unter einem Baum) oder im künstlichen (unter einem Sonnenschirm).

Schutzkleidung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Ein breitkrempiger Hut, eine Sonnenbrille und UV-Schutzkleidung bilden die erste Verteidigungslinie.

Darüber hinaus sollte auf unbedeckten Hautstellen regelmäßig ein geeignetes Sonnenschutzmittel aufgetragen werden.

Die Wahl des richtigen Produkts basierend auf der Exposition

Seit 2006 werden Sonnenschutzmittel anhand ihres Lichtschutzfaktors (LSF) in vier Kategorien eingeteilt: niedrig (LSF 6 bis 14), mittel (15 bis 29), hoch (30 bis 50) und sehr hoch (50+). Die Wahl hängt von Ihrem Hauttyp und der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Bei extremer Sonneneinstrahlung – beispielsweise auf Gletschern, in den Tropen oder bei langen Strandtagen – wird ein sehr hoher Schutz empfohlen, insbesondere bei heller Haut. Beachten Sie, dass der Schutz deutlich abnimmt, wenn Sie nicht ausreichend Sonnenschutzmittel verwenden. Tragen Sie es daher großzügig auf und erneuern Sie den Schutz alle zwei Stunden sowie nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Kindern.

Der Sonnenschutz von Kindern erfordert besondere Aufmerksamkeit. Ihre empfindlichere Haut ist anfälliger für dauerhafte Schäden. Die strikte Einhaltung der empfohlenen Sonnenexpositionszeiten ist ebenso wichtig wie das Tragen geeigneter Schutzkleidung. Dermatologen empfehlen mineralische Sonnenschutzmittel, da diese besser verträglich sind und einen besseren Schutz für die zarte Haut bieten. Wichtig ist auch, dass die Verwendung von Sonnenschutzmitteln, selbst solchen mit hohem Lichtschutzfaktor, niemals zu längerer Sonnenexposition verleiten sollte.

Den natürlichen Schutz der Haut vor der Sonne zu erhalten, bedeutet in erster Linie, bewusst und nachhaltig mit der Sonne umzugehen. Mit dem richtigen Wissen über den eigenen Hauttyp, den passenden Sonnenschutzmaßnahmen und geeigneten Produkten kann jeder die Sonne unbesorgt genießen. Dermatologen empfehlen, den Fokus ganzjährig auf einen umfassenden und durchdachten Sonnenschutz zu legen.