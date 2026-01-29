Haarewaschen: Was ein Dermatologe hinsichtlich der Häufigkeit empfiehlt

Da die ideale Häufigkeit je nach Haartyp, körperlicher Aktivität, Verwendung von Stylingprodukten und sogar genetischer Veranlagung variiert, finden Sie hier verschiedene Möglichkeiten, eine gesunde Kopfhaut und bruchfestes Haar zu erhalten. Diese Empfehlungen zielen darauf ab, überschüssigem Talg, Irritationen und Vitalitätsverlust entgegenzuwirken und die Pflegeroutine individuell anzupassen.

Ideale Frequenz je nach Haartyp

Dr. Heather W. Goff , Professorin an der Dermatologischen Klinik des UT Southwestern Medical Center, warnt vor den Gefahren des täglichen Haarewaschens. Dieses trocknet die Kopfhaut aus und schwächt die Haarfasern, indem es den natürlichen, schützenden Talg entfernt. Bei lockigem oder krausem Haar, das aufgrund seiner Struktur Feuchtigkeit schlechter speichert und daher trockener und empfindlicher ist, empfiehlt Dr. Goff, es höchstens einmal pro Woche oder sogar nur alle zwei Wochen zu waschen, um dem Haar seine essentiellen Öle nicht zu entziehen. Feines oder fettiges Haar hingegen verträgt eine Haarwäsche alle zwei bis drei Tage, um Talgablagerungen vorzubeugen, die zu Schuppen oder seborrhoischer Dermatitis, einer häufigen entzündlichen Kopfhauterkrankung, beitragen können. Tägliches Haarewaschen wird für alle Haartypen dringend abgeraten: Es macht die Haare trocken, brüchig und anfällig für Spliss – vergleichbar mit dem Verschleiß von Jeans, die zu oft gewaschen werden.

Warum fetten Haare so schnell nach?

Diese Veranlagung ist oft erblich bedingt und wird durch Androgene ausgelöst, die ab der Pubertät die Talgdrüsen stimulieren – derselbe Mechanismus, der bei vielen Teenagern Akne verursacht. Wenn Ihre Haare innerhalb von 24 Stunden fettig werden, rät Dr. Goff, dem Drang zum sofortigen Haarewaschen zu widerstehen und stattdessen Trockenshampoo zu verwenden, um überschüssiges Öl zwischen den Haarwäschen aufzusaugen. Seien Sie jedoch vorsichtig: Massieren Sie beim nächsten Haarewaschen Ihre Kopfhaut gründlich, um alle Rückstände zu entfernen und verstopfte Haarfollikel zu vermeiden.

Verursacht Waschen Haarausfall?

Keine Sorge, Haarewaschen verschlimmert Haarausfall nicht, sagt Dr. Goff: Die Haare, die beim Shampoonieren ausfallen, befanden sich bereits in der natürlichen Ausfallphase (durchschnittlich 50 bis 100 pro Tag, laut der American Academy of Dermatology). Phasen verstärkten Haarausfalls, wie beispielsweise Telogen-Effluvium, hängen häufiger mit Stress, Hormonschwankungen oder Mangelerscheinungen zusammen und nicht mit dem Haarewaschen selbst. Hartes Wasser kann jedoch Trockenheit und Haarbruch verstärken und so einen übermäßigen Haarausfall vortäuschen.

Profi-Tipps für optimales Waschen

Dr. Goff gibt konkrete Tipps für optimale Ergebnisse: Shampoo ausschließlich auf Haaransatz und Kopfhaut auftragen, da sich dort Talg, Schweiß und Produktreste ansammeln. Die Längen aussparen, da diese schnell austrocknen. Spülung nur in die Spitzen und Längen geben, um diese zu pflegen, ohne den Haaransatz zu beschweren. Bei geschädigtem Haar gelegentlich eine reichhaltige Feuchtigkeitsmaske verwenden und 10 bis 20 Minuten unter einem warmen Handtuch einwirken lassen. Zum Schluss abwechselnd mit warmem und kaltem Wasser spülen, um die Schuppenschicht zu schließen und dem Haar Glanz zu verleihen.

Wenn trotz dieser Maßnahmen anhaltende Reizungen wie Juckreiz, Rötungen, Schuppenbildung oder Entzündungen auftreten, sollte man eine Kontaktdermatitis (eine Allergie gegen einen Inhaltsstoff eines Kosmetikprodukts) oder eine Erkrankung wie Schuppenflechte der Kopfhaut in Betracht ziehen. Dr. Goff betont, dass ein Dermatologe die Diagnose stellen und gezielte Behandlungen wie medizinische Ketoconazol-Shampoos oder Kortikosteroid-Cremes verschreiben kann. Die Häufigkeit des Haarewaschens anzupassen ist ein guter erster Schritt, aber eine professionelle Untersuchung hilft, langfristige Komplikationen zu vermeiden.