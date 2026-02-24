Dieser Augenbrauentrend aus den 2000er Jahren feiert ein Comeback.

Dachtest du, du hättest sie zusammen mit deinen glitzernden Lipglosses ganz unten in deiner Schminktasche vergessen? Überraschung: Die hauchdünnen Augenbrauen der 2000er sind zurück! Ein Trend, der die Meinungen spaltet … und eine neue Generation anspricht, die gerne mit den Regeln bricht.

Der Y2K-Revival-Trend widmet sich den Augenbrauen.

Nachdem dichte, natürliche und volle Augenbrauen jahrelang im Trend lagen, ist jetzt präzises Zupfen angesagt. Seit Ende 2025 /Anfang 2026 feiern dünne, klar definierte Brauenbögen auf TikTok und Instagram ein bemerkenswertes Comeback. Tutorials zum Thema „Überzupfte Augenbrauen wieder in Form bringen“ sind überall zu finden: Pinzette in der Hand, gespitzter Augenbrauenstift, saubere und kräftige Linien.

Dieses Comeback ist Teil einer breiteren Nostalgiewelle. Die Y2K-Ästhetik überschwemmt erneut die Social-Media-Feeds: Hüfthosen, glänzende Lippen und intensive Smokey Eyes. In diesem Kontext feiert die ultradünne Augenbraue ihr Comeback – eine Hommage an eine Ära, in der Schönheit starke Kontraste zelebrierte.

Ein Stil, der die Meinungen spaltet… und das ist gut so.

Wie jeder auffällige Trend stößt auch die ultradünne Augenbraue nicht überall auf Zustimmung. Wer ausdrucksstarke Augenbrauen bevorzugt, hält sie für altmodisch, zu streng oder gar gewagt. Andere wiederum finden, dass diese minimalistischen Bögen die Augen vergrößern und einen eleganten Look erzeugen. Letztendlich ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Schönheit ist keine starre Regel. Sie entwickelt sich, experimentiert und spielt mit Extremen. Nach Jahren des üppigen Aussehens und nach oben gebürsteter Augenbrauen bietet chirurgische Präzision eine Alternative.

Ikonen von gestern und heute

Man kann über diesen Trend nicht sprechen, ohne an Pamela Anderson zu denken, die in den 2000er-Jahren mit hauchdünnen Augenbrauenstiften für Furore sorgte. Schon Angelina Jolie trug diesen Trend in den 90er-Jahren mit großem Erfolg und betonte ihren Blick mit einer feinen und zugleich dramatischen Linie.

Heute ist die nächste Generation bereit. Gabbriette, ein Model mit Punk-Aura, trägt diese schmalen Brauen mit einer rauen, modernen Note. Amelia Gray, die neue Mode-Muse, kombiniert sie mit einem raffinierten, kontrastreichen Make-up. Das Ergebnis: ein theatralischer, fast filmreifer Look. Diese Augenbrauen fallen auf, und genau das macht ihren Charme aus.

Wage es, ohne dich selbst zu verraten

Wenn dich die Idee anspricht, musst du nicht gleich zur Pinzette greifen und etwas Unwiderrufliches tun. Du kannst den Effekt erst einmal mit Make-up testen: Concealer, um die natürliche Linie dezent zu kaschieren, ein feiner Augenbrauenstift, um einen schmaleren Bogen zu zeichnen. So kannst du experimentieren, ohne das Nachwachsen zu beeinträchtigen. Dein Gesicht ist einzigartig, und deine Augenbrauen auch. Ob dick, geschwungen, voll, spärlich oder hauchdünn – sie tragen zu deiner Persönlichkeit bei. Wichtig ist, dass du einen Look wählst, der zu dir passt.

Die Moral von der Geschichte: Die Rückkehr ultradünner Augenbrauen beweist eines: Schönheit ist zyklisch. Was gestern noch als altmodisch galt, ist heute wieder angesagt. Jenseits von Trends zählt vor allem Ihre Freiheit, mit Ihrem Aussehen zu experimentieren. Sie können volle Augenbrauen lieben und sie mit Stolz tragen. Oder Sie probieren einen dünnen Bogen für einen ausdrucksstarken Look. Ihre Schönheit folgt keinem Schema, sondern Ihrer Kreativität.