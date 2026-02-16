Fettiges Haar: Laut einer Expertin könnte dieser Fehler beim Haarewaschen die Ursache sein.

Viele Menschen leiden kurz nach dem Haarewaschen unter fettigem Haar. Das liegt oft nicht an mangelnder Hygiene, sondern an einer ungeeigneten Haarpflegeroutine. Ein häufiger Fehler beim Waschen kann die Talgproduktion sogar anregen und dazu führen, dass das Haar schnell wieder fettig wird.

Warum fettet mein Haar so schnell nach?

Fettiges Haar entsteht durch eine Überproduktion von Talg auf der Kopfhaut. Dieses Phänomen kann durch natürliche Faktoren wie Genetik, Hormone oder auch die Ernährung beeinflusst werden. Ein oft übersehener Schlüsselfaktor ist die Art der Haarwäsche: Zu aggressive Shampoos oder zu häufiges Waschen können das natürliche Gleichgewicht der Kopfhaut stören.

Ein häufiger Fehler beim Haarewaschen

Anders als oft angenommen, löst tägliches Haarewaschen oder kräftiges Schrubben der Kopfhaut das Problem nicht; es kann es sogar verschlimmern. Jede Haarwäsche entfernt einen Teil des schützenden Hydrolipidfilms der Kopfhaut, was dazu führen kann, dass noch mehr Talg produziert wird. So entsteht ein Teufelskreis, in dem das Haar noch schneller fettig wird.

Ähnlich verhält es sich mit sehr aggressiven Shampoos: Sie mögen zwar kurzfristig ein Gefühl der Frische vermitteln, bringen aber langfristig die Kopfhaut aus dem Gleichgewicht und fördern eine erhöhte Talgproduktion.

Wie man diesen Fehler vermeidet

Um fettiges Haar dauerhaft zu bekämpfen, empfehlen Experten einige einfache Anpassungen:

Waschen Sie Ihre Haare nicht täglich, sondern nur zwei- bis dreimal pro Woche, damit sich die Kopfhaut erholen kann.

Die Wahl des richtigen Shampoos: Ein mildes Produkt, das speziell für fettiges Haar entwickelt wurde, reinigt, ohne die Kopfhaut auszutrocknen oder zu reizen.

Das Shampoo sollte sanft angewendet werden: Massieren Sie es sanft mit den Fingerspitzen ein, ohne zu stark zu reiben, und konzentrieren Sie sich dabei eher auf die Kopfhaut als auf die Haarlängen.

Gründlich ausspülen: Ein vollständiges Ausspülen mit lauwarmem oder leicht kühlem Wasser hilft, Produktrückstände zu entfernen, die das Haar beschweren könnten.

Beyond Shampoo

Weitere Maßnahmen können ebenfalls dazu beitragen, das Gefühl von fettigem Haar zu reduzieren: Vermeiden Sie zu heißes Wasser, da dieses die Talgproduktion anregt, tragen Sie keine reichhaltigen Pflegeprodukte auf den Haaransatz auf und verwenden Sie zwischen den Haarwäschen gelegentlich ein Trockenshampoo, um überschüssiges Öl aufzusaugen, ohne die Haare erneut waschen zu müssen.

Durch die Korrektur dieses grundlegenden Fehlers in Ihrer Waschroutine und die Anwendung sanfterer, gezielterer Handgriffe ist es oft möglich, eine übermäßige Talgproduktion zu reduzieren und die Haarwäschen zu verlängern, was zu sichtbar weniger fettigem Haar und einer ausgeglicheneren Kopfhaut führt.