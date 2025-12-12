Hast du grüne Augen? Dieser Make-up-Stil könnte deinen Blick bezaubernd wirken lassen.

TikTok-Content-Creator @michaelaberd präsentiert den perfekten Make-up-Look für grüne Augen: den „Espresso-Look“. Dieser monochrome Stil in warmen Kaffeebrauntönen betont die Augen mit einer natürlichen und hypnotischen Intensität. Er ist ideal für den Herbst und vereint Tiefe und Eleganz ohne großen Aufwand.

Espressofarbene Töne bilden die ideale Basis für grüne Augen.

Espressofarbene Nuancen – diese satten, matten Brauntöne, inspiriert von Kaffee – bilden einen schmeichelhaften Kontrast zu grünen Augen und lassen sie wie Smaragde strahlen. @michaelaberd betont ihre Vielseitigkeit für einen subtilen und raffinierten Smokey-Eye-Effekt. Tragen Sie sie als Basis auf das Lid und in die Lidfalte auf, um sofort mehr Tiefe zu erzielen.

Langer Lidstrich und bronzefarbener Lidschatten

Ziehen Sie einen schwarzen Lidstrich mit einem verlängerten Wing, der sich um das Auge schmiegt und einen bezaubernden „Meerjungfrauen“-Effekt erzeugt. Verblenden Sie die Konturen anschließend mit einem bronzefarbenen Lidschatten, um sie weicher zu gestalten und dem Blick Wärme zu verleihen. Dieses Duo intensiviert das Grün der Iris und verleiht den Augen einen dreidimensionalen Ausdruck.

Ein sonnengeküsster Teint für ein harmonisches Gesamtbild

Zum Schluss ein bronzefarbenes, sonnengeküsstes Rouge hoch auf den Wangenknochen auftragen für einen gebräunten und strahlenden Teint. Dieses Finish verbindet die Gesichtszüge in Espressotönen und sorgt für einen harmonischen und strahlenden Look, der Augen und Wangenpartie perfekt miteinander verbindet. Das Ergebnis: ein frischer, bezaubernder Teint, in wenigen Minuten.

Der Espresso-Look lässt grüne Augen unwiderstehlich wirken und beweist, dass harmonisch abgestimmte warme Töne alles sind, was man für maximale Wirkung braucht. Dieser Herbsttrend ist für jeden geeignet und lädt zum Experimentieren für einen unvergesslichen Look ein. Probieren Sie ihn bei Ihrem nächsten Ausflug aus und lassen Sie Ihre natürliche Schönheit erstrahlen.