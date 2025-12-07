Dünne Augenbrauen: Der Trend der 2000er Jahre feiert sein Comeback und löst eine heftige Debatte aus.

Schönheit ist ein nie endender Kreislauf. Während in den letzten Jahren dichte, buschige und ausdrucksstarke Augenbrauen der absolute Trend waren, verlieren sie mit Blick auf das Jahr 2026 an Bedeutung. Dünne Augenbrauen, lange als modisches No-Go betrachtet, sind in Kosmetikstudios nun wieder sehr gefragt. Diese ästhetische Geste, einst den rebellischen Jahren zugeordnet, feiert ein Comeback und weckt alte Ängste.

Das Zupfen dünner Augenbrauen: Ein Trend, der einst verschwunden war, feiert ein Comeback.

Dieser Trend ist uns bis heute in Erinnerung geblieben. Frauen, die in den 2000er-Jahren aufgewachsen sind, erinnern sich noch gut an die Augenbrauen-Zupf-Sessions zu Hause – nicht immer mit großem Erfolg. Sie wollten aussehen wie die Stilikonen der Zeit, zum Beispiel Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow und Jennifer Aniston. In der Ära von Hüfthosen, Bommelstiefeln und Batik-Tops waren dünne Augenbrauen der letzte Schrei. Es war kein leichtes Stutzen, sondern ein richtiges Ausdünnen, besonders für diejenigen mit von Natur aus dichten Brauen.

Und dann wurde Cara Delevingne zu unserer neuen Stilikone, die stillschweigend auf Pinzette und Wachsstreifen verzichtete. Flaumige Augenbrauen , die azurblaue Augen umrahmten, ein tiefer, geheimnisvoller Blick unter platinblonden Strähnchen … wie könnten wir dieses ikonische Tumblr-Bild vergessen? Jahrzehntelang galten dünne Augenbrauen als „kosmetisches Vergehen“, das mit härtesten Urteilen bestraft wurde. Als Relikt einer vergangenen Ära war dieser nur wenige Millimeter lange Haarstreifen aus unserem Blickfeld verschwunden. Doch mit dem Aufstieg des Y2K-Stils und der allgegenwärtigen Nostalgie war es unvermeidlich, dass sie wieder auf unseren Brauen auftauchen würden.

Diese Schönheitstechnik, die Kosmetikerinnen seit zwanzig Jahren nicht mehr angewendet haben, ist das neue Markenzeichen der It-Girls. Dieser freche Retro-Look, den unsere respektlosen Idole von damals wie einen Slogan trugen, hat seine Anhänger gefunden. Von Pamela Anderson bis Lena Straits – dünne Augenbrauen sind überall zu sehen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Lena Situations (@lenamahfouf)

Die Argumente derjenigen, die dünne Augenbrauen bevorzugen

Noch vor wenigen Monaten galten dünne Augenbrauen als völlig unmodern. In der mitunter widersprüchlichen Welt der Schönheit kann das, was gestern noch als altmodisch galt, morgen schon ein weltweites Phänomen sein. Dieses ungezügelte Zupfen erlebt gerade ein Comeback, nicht zuletzt dank des sozialen Netzwerks TikTok, das gerne in seinen Archiven stöbert. Augenbrauen, die mit der gleichen Sorgfalt wie Haare gepflegt und gestylt werden, erfinden sich ständig neu. Mit farbigen Stiften aufgefüllt, rechtwinklig geformt, mit Aloe-Vera-Gel versiegelt … sie nehmen die unterschiedlichsten Formen an und entwickeln sich mit den Trends weiter.

Heute sind dünne, aber dennoch markante Augenbrauen angesagt. Diese sogenannten „Skinny Brows“ sind etwas weniger radikal und alltagstauglicher als in den 90er-Jahren. Es geht heute mehr um die Formgebung der Augenbrauen. Wer noch zögert, den Schritt zu wagen, dem sei Lena Situation empfohlen. Diese kleine Veränderung ihrer Augenbrauenform hat ihr Selbstbewusstsein enorm gestärkt. „Es öffnet die Augen. Man kann jetzt Cut Creases schminken, die vorher nicht möglich waren. Es hatte einfach nicht denselben Effekt (...). Ich habe es ausprobiert und verstehe nicht, warum ich es nicht schon früher gemacht habe“, sagt sie auf TikTok. Und wer sich vor dem Umstieg noch unsicher ist, kann den Look mit Filtern simulieren.

Der wahre Schönheitstipp: Mach mit deinem Gesicht, was du willst.

Offensichtlich kamen dünne Augenbrauen nicht bei allen gut an; schlimmer noch, sie weckten alte Traumata. Frauen der 90er-Jahre wollten die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Für die Zögerlichsten waren dünne Augenbrauen ein trauriger Jugendsünde, eine unbewusste kosmetische Entscheidung, die zu Haarschäden führen konnte. Manche glaubten sogar, ihre Augenbrauen würden nie wieder nachwachsen. Und sie konnten frei entscheiden, was sie wollten.

Ob Sie dichte, dünne, natürliche oder gebleichte Augenbrauen bevorzugen – Individualität ist wichtiger als Konformität. Dünne Augenbrauen sollten nicht als weitere Regel oder Quelle eines Stigmas betrachtet werden, sondern vielmehr als Einladung zur Kreativität. Sie bieten die Möglichkeit, mit Ihrem Aussehen zu experimentieren, Ihre Komfortzone zu verlassen und sich selbst in einem neuen Licht zu sehen.

Auch wenn dünne Augenbrauen bei vielen Frauen Stirnrunzeln hervorrufen, erinnert dieser Look an eine Zeit unbeschwerter Sorglosigkeit. Dünne Augenbrauen sind voller Symbolik. Für manche ist das Tragen dünner Augenbrauen ein Ausdruck von Rebellion gegen gesellschaftliche Normen.