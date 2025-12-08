Der geheime Trick von Dragqueens für einen fesselnden Blick

Bekannt für ihr opulentes Make-up und ihre übertriebenen Gesichtszüge, dienen Dragqueens selten als Vorbilder für Schönheits-Looks. Oft als „Farbdosen“ oder „Kabarettclowns“ abgetan, beherrschen sie dennoch Techniken, die Make-up-Artists lieber für sich behalten. Hier ist der Schlüssel zu ihrer Verwandlung, die ihr Aussehen spontan verändert und ihre Augen wunderschön zur Geltung bringt.

Ein einfacher, gezielter Bleistiftstrich, um die Augen zu öffnen

Stark geschminkte Augen mit farbenfrohem Lidschatten, XXL-Wimpern wie bei Wachspuppen, ein durch Contouring modellierter Teint, ein künstlich voller Mund, geschmückt mit... Dragqueens verkörpern den Begriff Diva, Glamour in seiner radikalsten Form und erschaffen Kunst mit Lidschatten, Lipgloss und Rouge . Sie sind gewissermaßen die Van Goghs der Schönheit: Künstler, die manchmal missverstanden, aber oft bewundert werden.

Dragqueens sind vielleicht nicht gerade die größten Stilikonen. Trotzdem verfügen sie über deutlich mehr Wissen als die selbsternannten braven Mädchen des Internets. Natürlich geht es nicht darum, ihre extravaganten Bühnenoutfits eins zu eins zu kopieren, es sei denn, man hat demnächst eine Kostümparty. Nein, hier geht es darum, von ihrer physischen Transformation zu lernen.

In einem aufschlussreichen Video zeigt uns Kardi Blac vom Account @makeupbykardiblac die Grundlagen für einen katzenhaften, hypnotischen und geheimnisvollen Blick. Anstatt einfach einen Lidstrich entlang des Wimpernkranzes zu ziehen und am äußeren Augenwinkel einen Wing zu setzen, beginnt die Make-up-Artistin mit einer hautfarbenen Linie nahe der Wasserlinie, entlang des unteren Wimpernkranzes. Und genau dieses Detail macht den Unterschied. Dieser Pinselstrich definiert nicht nur das Make-up und dient als Orientierungshilfe, sondern lässt die Augen auch sofort strahlen. Mit einem abgeschrägten Pinsel zieht die Meisterin des Highlightings anschließend einen schwarzen Lidstrich vom inneren Augenwinkel bis zum inneren Schläfenwinkel.

Eine einfach nachzumachende und kostengünstige Anleitung

Im Gegensatz zu manch komplizierteren Styling-Übungen ist diese hier leicht verständlich und selbst für Anfänger geeignet. Da es den Beauty-Drucker (außer vielleicht in einer Folge von Black Mirror) noch nicht gibt, können wir uns von Dragqueens inspirieren lassen, um unsere Verwandlung vor dem Spiegel erfolgreich abzuschließen. Ein Stück Klebeband hilft zwar gegen Verschmieren, aber eigentlich sollte dieses Tutorial gelingen. Außerdem ist es sehr günstig: Man braucht nur das Nötigste – einen hellen und einen dunklen Lidschatten.

Obwohl Drag-Make-up an Burlesque erinnert, ist es in Wirklichkeit perfekt kontrolliert. Jede Geste ist bemerkenswert präzise. Das ist nicht verwunderlich, denn Drag-Künstler betrachten ihr Gesicht als leere Leinwand, die es auszufüllen gilt, nicht als Skizze, die korrigiert werden muss. Hinter ihrer farbenfrohen Fassade verbirgt sich eine wahre kreative Seele und ein tiefes Bedürfnis nach Individualität.

Weitere Tipps von Dragqueens, um einfach zu glänzen

Dragqueens können uns viel beibringen. Auf ihrem Instagram-Profil gewährt Kardi Blac uns einen Blick hinter die Kulissen und teilt kleine Tipps, die selbst eingefleischte Beauty-Fans noch nicht kennen. Zum Beispiel empfiehlt die Make-up-Artistin statt Lipgloss ein Lippenöl mit doppelter Wirkung, das seidiger und angenehmer zu tragen ist. Und beim Lidstrich setzt sie am unteren Wimpernkranz an, nicht direkt auf dem Lid.

Dragqueens sind nicht einfach nur „Menschen in Verkleidung“ oder „Männer in Frauenkleidern“; sie sind wahre Meisterinnen des Aussehens. Vor allem aber sind sie unsere besten Beauty-Beraterinnen. Ob Party-Make-up oder Alltagslook – Dragqueens bieten die perfekte Lösung.