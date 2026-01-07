Trockene Haut im Winter? Entdecken Sie die Technik, die wahre Wunder bewirkt.

Mitten im Winter greift die Kälte die Haut an und hinterlässt sichtbare Spuren. Bei den aktuellen Temperaturen verwenden Sie vielleicht doppelt so viel Feuchtigkeitscreme. Es gibt jedoch einen besseren Hautschutz, und sein Name ist Ihnen sicher bekannt: Vaseline, der Hauptbestandteil von „Slugging“, einem angesagten Beauty-Trend.

Was genau ist Slugging?

Seit dem Einbruch der kalten Jahreszeit und dem plötzlichen Temperatursturz haben Sie Ihre Schönheitsroutine sicherlich optimiert und Ihre Hautpflege vor dem Spiegel intensiviert. Ihre Haut leidet als erstes unter dem Winterwetter, und die Schäden sind unübersehbar. Rötungen, sichtbare Trockenheit, Schuppenbildung – die Anzeichen sind eindeutig. Ihre Haut ist in einem kritischen Zustand, und selbst die reichhaltigsten Cremes auf dem Markt scheinen nicht auszureichen, um sie zu retten.

Und keine Sorge, Slugging könnte Ihre Hautprobleme lösen und Ihnen langanhaltende Linderung verschaffen. Dieser Begriff aus der Beauty-Szene, der auf Skin Flooding und Blush Draping folgt und nur Zweisprachigen geläufig ist, leitet sich vom englischen Wort für „Schnecke“ ab. Keine Angst, es geht nicht darum, diese schleimigen Tiere auf Ihr Gesicht zu legen und eine klebrige Maske zu erzeugen. Beim Slugging wird ein altbekannter Inhaltsstoff verwendet, der typisch für traditionelle Hausmittel ist.

Dies ist Vaseline, eine vielseitige Creme, die reich an den Vitaminen A und E ist – den wichtigsten Nährstoffen für die Haut. Sie ist ein hervorragendes Mittel gegen trockene und dehydrierte Haut. Dank ihrer reichhaltigen Textur wird sie auch häufig bei Verbrennungen oder Hautreizungen angewendet.

Eine Schönheitsgeste aus Korea

Sluggling hat seinen Ursprung in Korea, einem Land, das als Kosmetik-Eldorado gilt und Beauty-Fans weltweit inspiriert. Dieser Teil der Welt, vor wenigen Jahren noch relativ unbekannt, ist heute im Zentrum aller ästhetischen Diskussionen. Koreanische Frauen gelten als Paradebeispiele: Ihre makellose Haut zeugt von ihrer Expertise und ihrem unerschöpflichen Wissen über Hautpflege. Nachdem sie Layering, Tuchmasken und die doppelte Reinigung populär gemacht haben, bringen sie uns nun zum Sluggling.

Während Vaseline in Europa eher gelegentlich verwendet wird, ist sie in der koreanischen Beauty-Szene allgegenwärtig. Zahlreiche TikTok-Videos belegen dies. Beauty-Fans cremen sich großzügig mit Vaseline ein und tauschen Tipps zur Anwendung aus. Ob als Umschlag für einen strahlenden Teint, als Nachtpflege für einen frischen Teint am Morgen oder als Augencreme für einen erfrischten Blick – Vaseline ist ein unterschätztes Wundermittel.

Was Dermatologen denken

Vaseline, auch bekannt unter dem wenig schmeichelhaften Namen „Original Petroleum Jelly“, klingt zunächst weniger verlockend. Doch selbst wenn das Produkt nicht so natürlich und authentisch ist wie Aloe Vera oder Sheabutter , durchläuft es einen strengen Reinigungsprozess, bevor es in Ihrem Kulturbeutel landet. Keine Sorge, es hat nichts mit Autotreibstoff zu tun. Dermatologen loben es sogar in den höchsten Tönen.

In einem Interview mit dem Medienportal Byrdie erläutert Dr. Landriscina die Vorteile von Vaseline: „Sie wirkt wie ein Signal, das der Haut signalisiert, mehr interzelluläre Lipide zu produzieren. Sie bildet eine Schutzbarriere für die Haut und verhindert, dass Feuchtigkeit entweicht.“

Vaseline, der Hauptbestandteil dieser Methode, ersetzt nicht Ihre gewohnte Hautpflege. Sie ist kein Ersatz für Ihre Feuchtigkeitscreme. Vielmehr bietet sie im Winter, einer besonders strapazierten Jahreszeit für die Haut, eine willkommene Extraportion Pflege. Diese koreanische Technik ist jedoch nicht für alle Hauttypen geeignet. Vaseline berücksichtigt nicht die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Hauttypen. Ihre okklusive Wirkung und ölige Konsistenz können bei zu Akne neigender Haut mehr schaden als nutzen.