Kartoffel als Abdeckstift: Der natürliche Trick, der funktioniert

Auf dem Hautpflegemarkt gibt es zwar unzählige hochwirksame Seren und innovative Cremes, doch manche Beauty-Fans bevorzugen natürlichere Alternativen. So auch diese Content-Creatorin, die ihren Concealer-Stift gegen eine Kartoffelscheibe tauscht, um ihre Haut zu klären. Das stärkehaltige Gemüse, das man sonst eher für leckere Aufläufe verwendet, pflegt die Haut und sorgt für einen schnellen und einfachen Frischekick.

Warum Kartoffeln gegen dunkle Augenringe helfen

Hören Sie auf, in Kosmetikgeschäften nach Concealer zu suchen, und schauen Sie stattdessen im Supermarkt vorbei! Die Kartoffel, dieses stärkehaltige Gemüse, das oft für Pommes frites verwendet wird und winterlichen Gerichten mehr Substanz verleiht, kann es mit den edelsten Concealern aufnehmen und erobert nun auch das Badezimmer. Diese preiswerte Zutat, die im Winter bei Raclette nicht fehlen darf und Fondue eine willkommene Ergänzung ist, bietet Vorteile, die weit über den Esstisch hinausgehen.

Ein Video der Content-Creatorin @monamakeupdoll beweist dies. Die junge Frau, die eine eher experimentelle Schönheitsroutine pflegt und all ihre Hautprobleme mit den saftigen , grünen und fruchtigen Wundern ihrer Küche löst, legt sich Kartoffelspalten unter die Augen – und das genügt schon für einen frischen Blick. Während uns bisher meist Gurkenscheiben zur Pflege der Augenpartie empfohlen wurden, eignen sich auch Kartoffeln dafür.

Rohe Kartoffeln enthalten Stärke, Vitamin C, Kalium und natürliche Enzyme. Diese Kombination verleiht ihnen eine beruhigende und leicht abschwellende Wirkung. Dadurch können sie Schwellungen reduzieren und die Augenpartie aufhellen.

Auch der kühlende Effekt spielt eine wichtige Rolle. Die Kälte verengt vorübergehend die Blutgefäße und kann so Schwellungen unter den Augen reduzieren. Die Stärke hinterlässt ein weiches Hautgefühl, fast wie ein natürlicher, glättender Schleier. Es handelt sich nicht um ein Abdeckprodukt im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Pflegebehandlung, die die Haut vorbereitet und die Augen erholter wirken lässt.

Wie man Kartoffeln als „natürlichen Abdeckstift“ verwendet

Der Trick ist einfach, erfordert aber etwas Fingerspitzengefühl. Wählen Sie eine rohe, gut gewaschene und geschälte Kartoffel. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste ist, zwei dünne Scheiben abzuschneiden und diese für etwa fünfzehn Minuten unter die Augen auf die saubere Haut zu legen. Legen Sie sich hin und lassen Sie die Kartoffel ihre Wirkung entfalten, während Sie atmen, einen Podcast hören oder einfach nichts tun (das tut auch gut).

Die zweite, etwas gezieltere Methode besteht darin, ein kleines Stück Kartoffel zu reiben und das Fruchtfleisch anschließend durch eine saubere Kompresse oder ein Tuch auszupressen. Tupfen Sie den Saft vorsichtig auf die Augenpartie, achten Sie dabei darauf, dass nichts in die Augen gelangt, und lassen Sie ihn einige Minuten einwirken, bevor Sie ihn abspülen. In beiden Fällen wirkt die Haut oft frischer und strahlender, als hätten sich die Augen von einigen Stunden Schlaf erholt.

Die Kartoffel überrascht uns schon in ihrer Funktion als Augenpflegeprodukt, doch ihr Potenzial ist damit noch lange nicht ausgeschöpft. Diese unscheinbare Knolle birgt eine ganze Reihe von Schönheitsvorteilen, die Ihre Küche fast in ein kleines Kosmetiklabor verwandeln.

Auf der Haut wird der Saft der Kartoffel aufgrund seiner beruhigenden Wirkung häufig verwendet. Dank ihres mineral- und stärkereichen Wassers kann die Kartoffel leichte, vorübergehende Reizungen und ein Hitzegefühl, beispielsweise nach Sonnen- oder Kälteeinwirkung, lindern. Eine dünne, geriebene Schicht auf das Gesicht aufgetragen (immer auf gereinigter Haut und nur kurz einwirken lassen), hinterlässt sie ein weicheres und angenehmeres Hautgefühl.

Ein weiterer überraschender Vorteil ist seine aufhellende Wirkung. Das enthaltene Vitamin C trägt dazu bei, einen fahlen Teint sichtbar zu erfrischen. Manche verwenden es als selbstgemachte Lotion, indem sie den verdünnten Saft sanft auf das Gesicht tupfen, um müder Haut ein frischeres Aussehen zu verleihen. Es handelt sich dabei nicht um eine dermatologische Behandlung, sondern um einen kleinen Trick für einen strahlenden Teint , der an Tagen, an denen der Spiegel nicht so schmeichelhaft aussieht, den entscheidenden Unterschied machen kann.

Das Besondere an diesem Tipp ist seine Unkompliziertheit. Er erinnert uns daran, dass Schönheit nicht nur in Designerflakons zu finden ist, sondern auch in vertrauten, intuitiven, fast schon alltäglichen Gesten. Die Augenpflege mit einer Kartoffel ist ein Nein zu der Vorstellung, man bräuchte immer „mehr“, um sich wohlzufühlen.