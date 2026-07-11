Eine bestimmte Angewohnheit im Badezimmer kann zu unangenehmen Gerüchen beitragen.

Glauben Sie, dass die unangenehmen Gerüche in Ihrem Badezimmer ausschließlich auf mangelnde Belüftung oder unzureichende Reinigung zurückzuführen sind? Eine Gewohnheit, die viele von uns unbewusst pflegen, könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Eine wissenschaftliche Studie hebt eine alltägliche Praxis hervor, die die Verbreitung von Bakterien im Raum fördert: wenn sich die Toilette im Badezimmer befindet.

Dieser Reflex, den viele von uns haben

Dies trifft auf Haushalte zu, in denen Toilette und Badezimmer in einem Raum untergebracht sind. In vielen Haushalten ist die Toilette separat, was die Verbreitung von Mikrotröpfchen auf Handtücher, Zahnbürsten oder andere Badezimmergegenstände auf natürliche Weise einschränkt. Diese Anordnung gilt zudem oft als hygienischer.

Wenn die Toilette ins Badezimmer integriert ist, spült man oft, ohne den Deckel vorher zu schließen. Diese scheinbar harmlose Handlung kann Folgen haben. Beim Spülen wird nicht nur die Toilettenschüssel geleert, sondern es entsteht auch ein Luftstrom, der winzige, unsichtbare Tröpfchen im ganzen Raum verteilen kann. Dieses Phänomen bleibt völlig unbemerkt, kann aber die Hygiene im Badezimmer beeinträchtigen.

Mikrotröpfchen, die sich im ganzen Raum verteilen

Forscher der Universität von Arizona , unter der Leitung des Mikrobiologen Charles Gerba, untersuchten diese Frage in einer im American Journal of Infection Control veröffentlichten Studie. Ihre Arbeit beschreibt die sogenannte „Toilettenwolke“. Beim Spülen der Toilette bildet sich eine Wolke aus Mikrotröpfchen, die verschiedene Mikroorganismen transportieren kann.

Diese Partikel setzen sich dann auf nahegelegenen Oberflächen ab: dem Boden, den Wänden, dem Waschbecken und sogar Gegenständen, die sich im Raum befinden. Deshalb empfehlen Forscher, den Toilettendeckel vor dem Spülen immer zu schließen und die Toilette sowie die umliegenden Oberflächen regelmäßig zu reinigen.

Warum dies unangenehme Gerüche begünstigen kann

Die Studie konzentriert sich primär auf die Bakterienverbreitung, doch dieses Phänomen könnte auch zur Entstehung hartnäckiger Gerüche beitragen. Auf feuchten Oberflächen finden bestimmte Mikroorganismen ein für ihr Wachstum günstiges Umfeld. Feuchte Handtücher, Badematten, Zahnbürsten und andere Alltagsgegenstände können so zu Brutstätten werden, auf denen sich Bakterien leichter vermehren.

Allerdings sind einige dieser Substanzen genau für die unangenehmen Gerüche verantwortlich, die sich im Badezimmer entwickeln können. Auch wenn dies nicht die einzige mögliche Erklärung ist, könnte diese Verteilung dazu beitragen, die Atmosphäre weniger angenehm zu gestalten.

Die richtigen Schritte für ein „frischeres“ Badezimmer

Die gute Nachricht ist, dass sich dieses Phänomen mit ein paar einfachen Gewohnheiten eindämmen lässt.

Der erste Reflex ist, vor jedem Spülgang den Toilettendeckel zu schließen.

Es empfiehlt sich außerdem, das Badezimmer täglich zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, die Toilettenschüssel und andere häufig berührte Oberflächen regelmäßig zu reinigen und Handtücher nach Gebrauch richtig trocknen zu lassen.

Ein weiterer praktischer Tipp: Vermeiden Sie es, Ihre Zahnbürste direkt neben der Toilette aufzubewahren, wenn sich beides im selben Raum befindet.

Letztendlich dauert das Schließen des Toilettendeckels nur eine Sekunde, doch diese einfache Gewohnheit trägt dazu bei, dass Ihr Badezimmer jeden Tag sauberer und angenehmer bleibt. Wie so oft bei der Hygiene sind es diese kleinen, wiederholten Handlungen, die einen echten Einfluss auf Ihren täglichen Komfort haben können.