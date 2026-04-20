Je nach Material können sich auf diesem Küchengegenstand mehr Bakterien ansammeln.

Man benutzt es fast täglich, ohne darüber nachzudenken: Das Schneidebrett ist ein unverzichtbares Küchenutensil. Doch sein Material kann eine Rolle für das Bakterienwachstum spielen. Holz oder Kunststoff – die Wahl ist komplexer, als es scheint.

Holz gegen Kunststoff: ein unerwartetes Duell

Anders als oft angenommen, sind Schneidebretter in Bezug auf Bakterien nicht alle gleich. Wissenschaftliche Untersuchungen haben einen interessanten Unterschied zwischen Holz und Kunststoff aufgezeigt.

Holzbretter besitzen eine natürliche Struktur aus Fasern, die Feuchtigkeit aufnehmen können. Studien zeigen, dass sie dadurch bis zu 99 % der Bakterien innerhalb weniger Minuten abtöten können. Durch das Eindringen in das Holz werden den Mikroorganismen Wasser und Nährstoffe entzogen, was ihr Überleben einschränkt.

Im Gegensatz dazu haben Schneidebretter aus Kunststoff eine glatte Oberfläche – zumindest anfangs. Mit der Zeit und durch häufigen Gebrauch des Messers entstehen jedoch Mikrokratzer. Diese winzigen Risse bieten Bakterien ideale Bedingungen, da sie sich beim Reinigen nur schwer entfernen lassen.

Das fördert regelrecht das Bakterienwachstum.

Das Material Ihres Schneidebretts ist nicht alles. Auch Ihre Kochgewohnheiten und die Art der Reinigung Ihrer Küchenutensilien beeinflussen das Bakterienvorkommen. Bestimmte Lebensmittel wie rohes Fleisch, Fisch oder ungewaschenes Gemüse können Mikroorganismen auf der Oberfläche hinterlassen. Ist das Brett beschädigt, rissig oder schlecht gereinigt, können sich diese Bakterien leichter ansiedeln.

Untersuchungen zur Lebensmittelhygiene zeigen, dass gut gepflegte Holzschneidebretter sicher verwendet werden können. Kunststoffschneidebretter hingegen werden in Profiküchen oft bevorzugt, insbesondere weil sie spülmaschinenfest sind und hohen Temperaturen standhalten. Kurz gesagt: Es kommt nicht nur darauf an, was man benutzt, sondern auch, wie man es benutzt.

Gute Gewohnheiten, die man sich täglich aneignen sollte

Die gute Nachricht: Sie müssen Ihre Küche nicht umkrempeln, um die Risiken zu minimieren. Schon ein paar einfache Gewohnheiten können den entscheidenden Unterschied machen.

Zunächst wird empfohlen, separate Schneidebretter für rohe und gekochte Lebensmittel zu verwenden. Dies hilft, Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Anschließend ist eine gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch unerlässlich. Heißes Wasser, Seife und gründliches Abspülen genügen in den meisten Fällen.

Das Trocknen ist genauso wichtig. Eine feuchte Platte kann das Bakterienwachstum begünstigen, insbesondere wenn sie im feuchten Zustand gelagert wird.

Vergessen Sie nicht, den Zustand Ihrer Platinen zu überprüfen. Wenn sie viele Kerben oder Risse aufweisen, ist es möglicherweise an der Zeit, sie auszutauschen.

Einige Gesundheitsempfehlungen raten außerdem dazu, Oberflächen regelmäßig zu desinfizieren, insbesondere nach dem Umgang mit rohem Fleisch.

Holz oder Kunststoff: Was ist die richtige Wahl?

Letztendlich hängt die Wahl zwischen Holz und Kunststoff vor allem von Ihren Gewohnheiten und Ihrem Wohlbefinden in der Küche ab. In beiden Fällen müssen Sie nicht nach Perfektion streben oder sich wegen jeder Kleinigkeit schuldig fühlen. Eine Küche, die Sie nutzen und die sich Ihrem Rhythmus angepasst hat, spiegelt Ihre Persönlichkeit wider. Der Schlüssel liegt woanders: in der Anwendung einfacher Techniken, der Pflege Ihrer Utensilien und dem Kochen in einer Umgebung, in der Sie sich wohlfühlen.

Kurz gesagt: Das Material Ihres Schneidebretts kann das Bakterienwachstum beeinflussen, aber Ihre Reinigungsroutine bleibt der entscheidende Faktor. Mit ein paar gut etablierten Gewohnheiten können Sie unbesorgt kochen und Ihre Zeit in der Küche in vollen Zügen genießen.