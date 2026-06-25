Ist es in Ihrem Haus zu heiß? Dieser überraschende Tipp könnte Sie interessieren.

Ganz Frankreich leidet derzeit unter der brütenden Hitze. In manchen Regionen sind die Temperaturen höher als in der Sahara. Selbst wenn man morgens die Fensterläden schließt und die ganze Nacht lüftet, dringt die Hitze in den Häusern trotz aller Bemühungen zur Kühlung immer noch ein. Und da sich nicht jeder eine Klimaanlage leisten kann, könnte dieses Gerät, an das bisher niemand während einer Hitzewelle gedacht hat, für etwas Erleichterung sorgen.

Die Überlebensdecke, ein preiswerter Schutz gegen die Hitze

Die Franzosen schalten den Wetterbericht ein und hoffen auf sinkende Temperaturen. Fast sehnen sie sich nach dem Winter und den kühlen Frühlingsmorgen. Nie zuvor haben sie sich so sehr nach erfrischendem Regen gesehnt wie jetzt. Frankreich befindet sich seit einer Woche in höchster Alarmbereitschaft und bricht einen Hitzerekord nach dem anderen. Keine Region des Landes blieb verschont, nicht einmal die Bretagne, einst eine Oase der Kühle, noch der Norden, bekannt für seinen beständigen grauen Himmel und die geringe Sonnenscheindauer.

Die Medien widmen ganze Berichte dieser scheinbar endlosen Hitzewelle und betonen immer wieder deren beispiellosen Charakter. Die aktuellen Temperaturen entsprechen den Wettervorhersagen für 2050. Tatsächlich erlebten nur 1,2 % der Erde höhere Temperaturen als Frankreich am vergangenen Montag. Ventilatoren reichen nicht mehr aus, um für Belüftung zu sorgen oder auch nur einen Hauch von Luftzirkulation zu erzeugen. Die Innentemperatur ist fast identisch mit der im Schatten, besonders in schlecht isolierten Häusern. Man fühlt sich wirklich wie in einem Papphaus.

Inzwischen investieren Stadtbewohner, gefangen in den Betonwüsten, in hochmoderne Klimaanlagen. Doch mit dieser steigenden Beliebtheit haben sich die Preise vervierfacht. Manche sind in die Garage umgezogen oder haben sich ein Feldbett im Keller aufgestellt, andere suchen online nach Do-it-yourself-Lösungen. Und die Notfalldecke hat sich als echter Geheimtipp gegen die Hitze erwiesen. Dieses Accessoire, das in Extremsituationen zum Wärmen von Unterkühlungskranken eingesetzt wird, hat auch eine kühlende Seite, die Sonnenstrahlung reflektiert und so die Überhitzung bei heißem Wetter begrenzt.

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Eine Möglichkeit, um zu Hause bis zu 7 °C zu gewinnen

Während dieser beinahe apokalyptischen Hitzewelle ist es fast sinnlos, die Fensterläden geschlossen zu halten und im Dunkeln drinnen zu bleiben. Selbst die Nächte sind unerträglich heiß. Die Auswirkungen des Klimawandels sind deutlich spürbar. Daher müssen wir improvisieren und mit dem arbeiten, was wir haben. Befürworter behaupten, dass das Auslegen der Fenster mit einer Rettungsdecke die Temperatur um 7 °C senken kann. Das ist beachtlich.

Eine Rettungsdecke mag zwar nicht so schön aussehen wie bestickte Vorhänge , aber sie dient als Wärmebarriere und reflektiert die Hitze wie ein Schutzschild. In Apotheken kostet sie unter 5 € und wird manchmal sogar kostenlos bei Erste-Hilfe-Kursen oder anderen Präventionsveranstaltungen ausgegeben. Die Rettungsdecke beweist ihren Wert und sorgt für Komfort bei dieser brütenden Hitze. Um diese handliche Innovation, die meist im Handschuhfach aufbewahrt wird, optimal zu nutzen, sollten Sie jedoch einige Tipps beachten. So verwenden Sie sie richtig:

Befestigen Sie es mit Klebstoff an der Außenseite des Fensters, um das Durchdringen der Sonnenstrahlen zu verhindern, und schließen Sie die Fensterläden, falls vorhanden. Der Ersteller des Videos warnt: „Die Hitze bleibt am Glas eingeschlossen, und der Temperaturschock kann dazu führen, dass die Doppelverglasung zerspringt.“

Stellen Sie sicher, dass das reflektierende Material der Rettungsdecke weder Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite blendet noch die Sicht auf den Straßen behindert.

Auch bei heißem Wetter ist Weißfisch (Meudon white) wirksam.

Bei der Suche nach Tipps gegen die Hitze in sozialen Medien sind Sie vielleicht auf Videos gestoßen, in denen findige Leute ihre Fenster weiß streichen. Nein, das ist weder ein neuer Einrichtungstrend noch eine Tarntechnik, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken. Diese farbähnliche Substanz ist nichts anderes als Meudonweiß. Nur ein weiterer alter Hausmittel-Tipp, um die stickige Luft in Wohnungen, die sich wie ein Spieß auf dem Grill anfühlen, etwas erträglicher zu machen.

Es handelt sich um ein sehr feines, weißes Pulver, das hauptsächlich aus Kalziumkarbonat besteht – demselben Stoff wie die Kreide, die man für Schultafeln verwendet. Ursprünglich stammt es aus den Steinbrüchen von Meudon bei Paris, daher der Name. Meudon White wird üblicherweise mit etwas Wasser zu einer Paste oder einer dickflüssigen Flüssigkeit angerührt und dann mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen. Nach dem Trocknen bildet es einen weißen Schleier, der einen Teil des Sonnenlichts reflektiert. Es ist so überzeugend, dass es sogar in Baumärkten ausverkauft ist.

Hitzewellen kommen und gehen, jede anders als die vorherige. Sie werden von Jahr zu Jahr intensiver und zwingen die Bevölkerung, sich anzupassen und ihre Wohnverhältnisse zu überdenken. Wer nicht das Glück hat, in einem alten Steinhaus zu wohnen oder einen Swimmingpool zu besitzen, für den sind diese temporären Lösungen eine echte Erleichterung.