Das britische Model Kelly Brook präsentiert ihre Figur, und Internetnutzer reagieren.

Am warmen Sandstrand präsentiert das britische Model und die Schauspielerin Kelly Brook stolz ihre Figur. Kürzlich teilte sie eine sonnige Bilderserie auf Instagram, in der sie verschiedene Outfits zeigt, darunter einen beigefarbenen Badeanzug mit tropischen Mustern, der ihre Kurven perfekt in Szene setzt.

Ein Karussell, das ihre Kurven betont

Auf dem ersten Bild der Bilderserie posiert Kelly am Strand. Ihr drapiertes, strukturiertes Kleid betont ihre Figur und Kurven mit dünnen Trägern und einer eleganten Silhouette. Die übrigen Bilder der Serie zeigen andere Kleidungsstücke: Polka Dots oder Leopardenmuster, stets harmonisch mit ihrer Figur und strahlend im Sonnenschein.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Kelly Brook (@iamkb)

Die Fans sind völlig überwältigt.

Unter ihrem Post strömten Reaktionen herein: „Deine Kurven sind großartig, Königin der Strände!“ , „Dieses Outfit steht dir perfekt, Traumfigur!“ , riefen ihre Follower aus und feierten ihr Selbstbewusstsein und ihre Entscheidung, sogenannte üppige Silhouetten ohne Komplexe zu schätzen.

Kurz gesagt, verkörpert Kelly Brook an Jamaikas Stränden ein inklusives Schönheitsideal und beweist, dass Kurven die schönsten Outfits verdienen. Diese sonnenverwöhnte Bilderserie ist eine Ode an die Selbstakzeptanz und inspiriert Tausende von Fans, ihren Körper so zu lieben, wie er ist.