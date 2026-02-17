An einem brasilianischen Strand präsentiert dieses kurvige Model ihre Figur

Leslie Sidora, ein französisches „Curvy“-Model mauritischer und brasilianischer Herkunft, begeistert Instagram mit Fotos von einem legendären Strand in Brasilien, vor der spektakulären Kulisse des Zuckerhuts (Berg an der Mündung der Guanabara-Bucht in Rio de Janeiro, Brasilien).

Ein sommerlicher Look

In dieser Fotostrecke sieht man Leslie Sidora zunächst in einem Spiegel-Selfie in einem hellen, sauberen Badezimmer. Sie trägt einen weißen Bikini, der ihre Figur vorteilhaft betont. Anschließend spaziert sie barfuß am Strand entlang, den Wellen und Bergen unter einem bewölkten Himmel zugewandt. Ihr natürlicher Dutt und ihr Lächeln vervollständigen ein strahlendes und friedliches Bild, in dem das sanfte Licht ihre positive Ausstrahlung unterstreicht.

Unter ihren Beiträgen schrieb Leslie: „Outfit, auf das ich mich schon freue, es nach dem Winter wieder zu tragen“, eine optimistische Bemerkung, die die aktuelle Wintersaison widerspiegelt und die Rückkehr wärmeren Wetters verspricht.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Leslie Sidora (@lessance)

Die Fans sind völlig begeistert.

Die Reaktionen ihrer Follower waren überwältigend: Herzen, Flammen und Kommentare wie „🔥🔥“ , „So schön!“ , „Königin“ und „Perfektion“ lobten ihr Selbstbewusstsein und ihre magnetische Ausstrahlung. Sie feierten eine inklusive und kraftvolle Schönheit, die zu Selbstakzeptanz inspiriert und diesen Post zu einem echten Motivationsschub für Körperakzeptanz machte.

An diesem brasilianischen Strand verkörpert Leslie Sidora eine strahlende, kurvenreiche Figur und einen zeitlosen Strandlook. Ihre nostalgische Bildunterschrift und diese sonnendurchfluteten Fotos erwärmen die Herzen mitten im Winter und laden uns ein, von Sommer und Authentizität zu träumen.