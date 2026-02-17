Search here...

An einem brasilianischen Strand präsentiert dieses kurvige Model ihre Figur

Modelle
Léa Michel
Leslie Sidora, ein französisches „Curvy“-Model mauritischer und brasilianischer Herkunft, begeistert Instagram mit Fotos von einem legendären Strand in Brasilien, vor der spektakulären Kulisse des Zuckerhuts (Berg an der Mündung der Guanabara-Bucht in Rio de Janeiro, Brasilien).

Ein sommerlicher Look

In dieser Fotostrecke sieht man Leslie Sidora zunächst in einem Spiegel-Selfie in einem hellen, sauberen Badezimmer. Sie trägt einen weißen Bikini, der ihre Figur vorteilhaft betont. Anschließend spaziert sie barfuß am Strand entlang, den Wellen und Bergen unter einem bewölkten Himmel zugewandt. Ihr natürlicher Dutt und ihr Lächeln vervollständigen ein strahlendes und friedliches Bild, in dem das sanfte Licht ihre positive Ausstrahlung unterstreicht.

Unter ihren Beiträgen schrieb Leslie: „Outfit, auf das ich mich schon freue, es nach dem Winter wieder zu tragen“, eine optimistische Bemerkung, die die aktuelle Wintersaison widerspiegelt und die Rückkehr wärmeren Wetters verspricht.

Die Fans sind völlig begeistert.

Die Reaktionen ihrer Follower waren überwältigend: Herzen, Flammen und Kommentare wie „🔥🔥“ , „So schön!“ , „Königin“ und „Perfektion“ lobten ihr Selbstbewusstsein und ihre magnetische Ausstrahlung. Sie feierten eine inklusive und kraftvolle Schönheit, die zu Selbstakzeptanz inspiriert und diesen Post zu einem echten Motivationsschub für Körperakzeptanz machte.

An diesem brasilianischen Strand verkörpert Leslie Sidora eine strahlende, kurvenreiche Figur und einen zeitlosen Strandlook. Ihre nostalgische Bildunterschrift und diese sonnendurchfluteten Fotos erwärmen die Herzen mitten im Winter und laden uns ein, von Sommer und Authentizität zu träumen.

Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
