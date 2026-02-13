„Rehaugen“: Der Blick dieses spanischen Models ist fesselnd.

Cindy Kimberly, ein spanisches Model niederländischer Herkunft, bekannt als @wolfiecindy auf Instagram, sorgt mit einem aktuellen Selfie für Furore im Internet. Ihre Follower finden ihren Blick darauf „besonders hypnotisch“. Auf dem Foto wirken ihre Augen noch ausdrucksstärker als sonst, was durch ein dezentes Make-up mit verlängerten Wimpern und sanften Farbtönen noch verstärkt wird. Ihre Fans überschütten sie mit Lob und vergleichen sie mit einer „Rehgeiß“.

Ein Blick, der seit langer Zeit fesselt

Cindy Kimberly kennt die Kommentare zu ihren leicht mandelförmigen Augen, die oft als „rehähnlich“ oder „unwirklich“ beschrieben werden. Auf diesem neuen Foto wird dieser Effekt durch natürliches Licht, rosiges Rouge und glänzende Lippen noch verstärkt und verleiht dem Bild eine verträumte Tiefe. Geboren in den Niederlanden und aufgewachsen in Spanien an der Costa Blanca, erlangte sie 2015 durch einen Post von Justin Bieber ( „Omg, wer ist das!!!“ ) Berühmtheit. Heute ist sie mit über 7 Millionen Followern ein gefragtes Model und eine Stilikone, die regelmäßig auf Magazincovern zu sehen ist.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Die leidenschaftlichen Reaktionen der Fans

Die Kommentare überschlagen sich: „Perfekte Rehaugen“, „Sie sieht aus wie eine Märchenheldin“, „Dein Blick lässt mein Herz jedes Mal dahinschmelzen.“ Internetnutzer weisen darauf hin, dass dieses Foto den Effekt auf die Spitze treibt, und es gibt TikTok-Tutorials, um diesen viralen „Rehaugen“-Look nachzuschminken. Viele sehen sie als „romantische Muse“ und bemerken, dass ihre Selfies immer wieder Beauty-Trends auslösen.

Sein Stil und sein Aufstieg

Cindy ist eine begabte Porträtmalerin und teilt oft Fan-Kunst. Ihr charakteristisches Make-up – betonte Augen, natürliche Lippen – unterstreicht perfekt ihre hispanisch-indonesischen Gesichtszüge. Vom Babysitter zur Influencerin: Sie lief bereits auf dem Laufsteg in Madrid, arbeitete mit verschiedenen Marken zusammen und gründete Loba, ein trendiges und individuelles Modelabel.

Dieses Foto von Cindy Kimberly beweist einmal mehr ihre faszinierende Wirkung: ein schlichtes Selfie, auf dem ihre rehbraunen Augen mehr denn je in ihren Bann ziehen. Abseits des Hypes verkörpert sie eine zeitlose Schönheit, die Millionen inspiriert und beweist, dass ihr Blick in den sozialen Medien nach wie vor ihr größtes Kapital ist.