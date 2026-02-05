Dieses kurvige Model strahlt Selbstbewusstsein aus, während sie ihre Figur am Strand präsentiert.

Das kurvige Model Jocelyn Corona begeistert die sozialen Medien mit ihren Fotos von einem sonnigen Strand in Puerto Rico und verkörpert damit die Essenz von Body Positivity. Die gebürtige Mexikanerin aus Guadalajara strahlt Selbstbewusstsein aus, was die begeisterten Reaktionen ihrer Follower beweisen, die sie „wunderschön“ finden.

Ein viraler Instagram-Beitrag

Auf ihrem Account @jocelyncorona_ teilt Jocelyn Fotos in Marineblau, auf denen sie einen bunten Smoothie in der Hand hält. Im Hintergrund ist die Flagge von Puerto Rico zu sehen, dazu die Bildunterschrift „📍🇵🇷🫡✨“ . Die Aufnahmen, entstanden an einem lebhaften Strand, heben ihre Figur vor azurblauem Himmel und türkisfarbenem Meer hervor. Die Fotos zeigen eine entspannte Pose: Sie schützt ihre Augen mit der Hand vor der Sonne, sitzt auf einem gestreiften Liegestuhl usw. Der Gesamteindruck ist fröhlich und authentisch und unterstreicht ihre Botschaft der Selbstermächtigung.

Jocelyn Corona, kurvige Modeikone

Jocelyn Corona, geboren am 22. Dezember 1997, begann ihre Modelkarriere 2016 und lief schnell für Labels wie Chromat, Rebecca Minkoff und The Blonds über den Laufsteg. Sie wird von Muse Management (New York), Women 360 (Paris) und Mad Models (Barcelona) vertreten und posierte bereits für die Sports Illustrated Swimsuit Edition, arbeitete mit Fenty Beauty, Levi's und Savage X Fenty zusammen und zierte das Cover der ELLE Mexico. Inspiriert von ihrer Mutter setzt sich Jocelyn Corona für die Vielfalt der Körperformen ein.

Bewundernde Reaktionen von Fans

Die Kommentare überschlagen sich: „So wunderschön!“ , „Königin des Strandes!“ , „Einfach inspirierend!“ Ihre Posts erhalten Tausende von Likes, die ihr Selbstbewusstsein und ihre natürliche Schönheit loben. Jocelyn setzt sich für Selbstakzeptanz ein und macht jeden Auftritt zu einem Appell für Inklusion in der Mode. Diese Fotos in einem marineblauen Outfit fangen ihre sommerliche Stimmung in Puerto Rico vor der Kulisse eines lebendigen Strandes perfekt ein.

Kurz gesagt, Jocelyn Corona verkörpert auf brillante Weise die Curvy-Bewegung: In Puerto Rico strahlt sie Selbstbewusstsein aus, indem sie ihre Figur voll und ganz akzeptiert und dafür einhelliges Lob erntet. Ihr Weg von Guadalajara auf die Laufstege der Welt beweist, dass authentische Schönheit Herzen erobert und neue Maßstäbe setzt.