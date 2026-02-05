Search here...

Dieses kurvige Model strahlt Selbstbewusstsein aus, während sie ihre Figur am Strand präsentiert.

Modelle
Léa Michel
@jocelyncorona_/Instagram

Das kurvige Model Jocelyn Corona begeistert die sozialen Medien mit ihren Fotos von einem sonnigen Strand in Puerto Rico und verkörpert damit die Essenz von Body Positivity. Die gebürtige Mexikanerin aus Guadalajara strahlt Selbstbewusstsein aus, was die begeisterten Reaktionen ihrer Follower beweisen, die sie „wunderschön“ finden.

Ein viraler Instagram-Beitrag

Auf ihrem Account @jocelyncorona_ teilt Jocelyn Fotos in Marineblau, auf denen sie einen bunten Smoothie in der Hand hält. Im Hintergrund ist die Flagge von Puerto Rico zu sehen, dazu die Bildunterschrift „📍🇵🇷🫡✨“ . Die Aufnahmen, entstanden an einem lebhaften Strand, heben ihre Figur vor azurblauem Himmel und türkisfarbenem Meer hervor. Die Fotos zeigen eine entspannte Pose: Sie schützt ihre Augen mit der Hand vor der Sonne, sitzt auf einem gestreiften Liegestuhl usw. Der Gesamteindruck ist fröhlich und authentisch und unterstreicht ihre Botschaft der Selbstermächtigung.

Jocelyn Corona, kurvige Modeikone

Jocelyn Corona, geboren am 22. Dezember 1997, begann ihre Modelkarriere 2016 und lief schnell für Labels wie Chromat, Rebecca Minkoff und The Blonds über den Laufsteg. Sie wird von Muse Management (New York), Women 360 (Paris) und Mad Models (Barcelona) vertreten und posierte bereits für die Sports Illustrated Swimsuit Edition, arbeitete mit Fenty Beauty, Levi's und Savage X Fenty zusammen und zierte das Cover der ELLE Mexico. Inspiriert von ihrer Mutter setzt sich Jocelyn Corona für die Vielfalt der Körperformen ein.

Bewundernde Reaktionen von Fans

Die Kommentare überschlagen sich: „So wunderschön!“ , „Königin des Strandes!“ , „Einfach inspirierend!“ Ihre Posts erhalten Tausende von Likes, die ihr Selbstbewusstsein und ihre natürliche Schönheit loben. Jocelyn setzt sich für Selbstakzeptanz ein und macht jeden Auftritt zu einem Appell für Inklusion in der Mode. Diese Fotos in einem marineblauen Outfit fangen ihre sommerliche Stimmung in Puerto Rico vor der Kulisse eines lebendigen Strandes perfekt ein.

Kurz gesagt, Jocelyn Corona verkörpert auf brillante Weise die Curvy-Bewegung: In Puerto Rico strahlt sie Selbstbewusstsein aus, indem sie ihre Figur voll und ganz akzeptiert und dafür einhelliges Lob erntet. Ihr Weg von Guadalajara auf die Laufstege der Welt beweist, dass authentische Schönheit Herzen erobert und neue Maßstäbe setzt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Man würde sie nicht wiedererkennen“: Der Kontrast zwischen der Natürlichkeit und Eleganz dieses Models ist frappierend.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Man würde sie nicht wiedererkennen“: Der Kontrast zwischen der Natürlichkeit und Eleganz dieses Models ist frappierend.

„Wir erkennen sie nicht wieder“ : So lautet die Einschätzung von Internetnutzern in den sozialen Medien über Loli...

„Es ist ein großes Risiko“: Das Hobby dieses Models könnte ihre Karriere gefährden.

Kitty Wan ist eines der wenigen Models, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen verdienen. Im wahrsten Sinne des...

Dieses kurvige Model bricht mit den Regeln und trägt ein Strandoutfit in einer unerwarteten Farbe.

Auf Instagram zog Denise Bidot mit einem leuchtend orangefarbenen Outfit während eines entspannten Moments am Wasser alle Blicke...

Am Strand überrascht Plus-Size-Model Paloma Elsesser mit einem trendigen Modedetail

Paloma Elsesser, eine der führenden Persönlichkeiten im Bereich inklusives Modeln, definiert die Regeln immer wieder neu. Kürzlich sorgte...

„Immer noch umwerfend“: Der Besuch dieses amerikanischen Models in Südafrika löst Reaktionen aus

Die amerikanische Schauspielerin und Model Taylor Hill begeistert weiterhin mit ihrer strahlenden Ausstrahlung. Während eines Kurzurlaubs in Kapstadt,...

Dieses kurvige Model sorgt mit einem Kleid, das ein unerwartetes Detail aufweist, für Furore.

Das britische Model Alva Claire, bekannt für ihr Engagement für Körpervielfalt in der Mode, sorgte diese Woche für...

© 2025 The Body Optimist