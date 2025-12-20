Dieses Plus-Size-Model verkleidet sich als Cowboy und sorgt für Furore.

Tabria Majors, ein amerikanisches Plus-Size-Model mit über zwei Millionen Instagram-Followern, ist zu einer einflussreichen Figur der Body-Positivity-Bewegung geworden. Seit Jahren nutzt sie Instagram, um zu zeigen, dass Schönheit nicht durch standardisierte Konfektionsgrößen definiert wird und um Frauen zu ermutigen, ihren Körper unabhängig von seiner Figur anzunehmen.

Ein funkelnder Cowboy-Look

Kürzlich teilte Tabria Majors mehrere Beiträge auf ihrem Instagram-Account, die darauf hindeuteten, dass sie sich für Beyoncés Konzerte einen Cowboy-Look zugelegt hatte. Sie deutete ihre Anwesenheit bei verschiedenen Tourdaten an und schrieb dazu: „ATL Nacht 3 rockt!! Vegas als nächstes! Kommentiert 'Cowboy' für Details zum Outfit! “

In einem anderen Beitrag heißt es: „Cowboy Carter Houston war einfach alles!“ („Cowboy Carter Houston war absolut unglaublich!“), eine direkte Anspielung auf Beyoncés Universum, begleitet von zahlreichen Likes und Kommentaren, die die Begeisterung ihrer Community für diese von der Tour inspirierte Stilwahl unterstreichen.

Diese Inhalte sorgten in den sozialen Medien für großes Aufsehen und unterstrichen Tabria Majors' kreativen und inklusiven Ansatz. Sie scheut sich nicht, mit verschiedenen Stilrichtungen jenseits der üblichen Modelstandards zu experimentieren. Mit ihren vom Cowboy-Stil inspirierten Looks vermittelt sie eine positive Botschaft: Unabhängig von der Figur kann jeder diesen Stil tragen, Spaß an Mode haben, sich schick machen oder sich ganz nach Belieben kleiden – und es sieht fantastisch aus!

Die Auswirkungen auf die Modestandards

Ob durch ihre inklusiven Kampagnen mit renommierten Marken oder ihre Social-Media-Posts – Tabria Majors trägt aktiv dazu bei, die Modewelt neu zu definieren, indem sie Looks präsentiert, die für Frauen aller Größen zugänglich sind. Sie hat sich als inspirierende Persönlichkeit etabliert, die Körpervielfalt feiert und die freie Aneignung von Trends ohne Einschränkungen oder einschränkende Normen fördert.

Auf Instagram teilt sie regelmäßig verschiedene Outfits, Modeinspirationen und Momente aus ihrem Privat- und Berufsleben und bietet ihrer Community so einen authentischen und ungezwungenen Einblick in ihren Stil. Mit dieser breiten stilistischen Vielfalt – von glamourösen Looks bis hin zu lässigen oder themenbezogenen Outfits – zeigt sie, dass Mode ein Raum für Ausdruck, Freude und Selbstvertrauen sein kann und für alle offen ist.

Mit ihrem von Beyoncé populär gemachten Cowboy-Look beweist Tabria Majors einmal mehr, dass Mode keine Größenbeschränkungen oder starren Regeln kennt. Ihr Erfolg beruht nicht nur auf ihrem Aussehen, sondern auch auf der starken Botschaft, die sie vermittelt: Jeder hat das Recht, sich schön und selbstbewusst zu fühlen und frei mit Trends zu experimentieren. Tabria inspiriert weiterhin Millionen von Menschen und bewirkt einen nachhaltigen Wandel in der Modebranche.