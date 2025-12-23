Sie wurde zum Model des Jahres gekürt und enthüllt eine schockierende Wahrheit.

Nur wenige Tage nach ihrer Krönung zum „Model des Jahres 2025“ berührte Supermodel Anok Yai ihre Fans mit einer bewegenden Botschaft über ihren Gesundheitszustand. Abseits des Rampenlichts und des roten Teppichs enthüllte das südsudanesische Model, dass sie im Stillen um ihr Leben gekämpft hatte. Ihr Mut und ihre Offenheit lösten umgehend eine Welle der Unterstützung in der Modewelt aus.

Ein kometenhafter Aufstieg, getrübt von einer unsichtbaren Prüfung.

Anok Yai, die 2017 durch ein viral gegangenes Foto von sich Berühmtheit erlangte, kann auf eine der beeindruckendsten Modelkarrieren zurückblicken. Als Muse für Prada, Versace und Dior etablierte sie sich als eine der führenden Persönlichkeiten der Diversität auf dem Laufsteg. Während sie die Laufstege eroberte, kämpfte die junge Frau im Stillen gegen eine angeborene Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Auf Instagram erklärte sie, dass sie ihre Krankheit zufällig entdeckt habe: „Ich erfuhr, dass ich eine Fehlbildung hatte, die mein Herz übermäßig belastete und meine Lunge langsam zerstörte.“ Anok Yai dachte zunächst, es handle sich nur um einen vorübergehenden Husten, doch schließlich entwickelte sie Brustschmerzen und Atembeschwerden, bevor ihr der Ernst der Lage bewusst wurde.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von ROCK (@anokyai)

Eine lebensrettende Operation und eine Botschaft der Hoffnung

In ihrer Nachricht gab Anok Yai bekannt, dass sie sich erfolgreich einer roboterassistierten Lungenoperation unterzogen hat, einem komplexen, aber mittlerweile gängigen Verfahren zur Behandlung schwerer Lungenerkrankungen.

Sie bedankte sich herzlich bei den Ärzteteams des NYU Langone Hospitals, des Beverly Hills Concierge Health und insbesondere bei Dr. Robert Cerfolio und Dr. Harmik Soukiasian, die ihre Erkrankung rechtzeitig diagnostizierten und behandelten: „Ich bin den Ärzten, Krankenschwestern und meiner Familie, den ersten Gesichtern, die ich nach dem Aufwachen sah, unendlich dankbar. Dank ihnen habe ich jetzt mehr Zeit.“ Das Model kündigte an, sich nun auf ihre Genesung zu konzentrieren, und versicherte ihren Fans: „Ich ruhe mich erst einmal aus … aber ich komme wieder. Bis bald.“

Enorme Unterstützung aus aller Welt

Ihre Geschichte verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und löste eine Flut von Unterstützungsbekundungen aus. Darunter drückten auch mehrere prominente Persönlichkeiten aus Mode und Unterhaltung ihre Zuneigung aus:

Das britisch-jamaikanische Model und die Schauspielerin Naomi Campbell: „Sendet eure Liebe, euer Licht und eure Heilung. Möge Gott euch beschützen.“

Die amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Produzentin und Autorin Taraji P. Henson: „Du bist geheilt, im Namen Jesu.“

Die amerikanische Basketballspielerin Angel Reese schrieb: „Ich bete für dich, meine Schwester. Du bist stark und du wirst diesen Kampf gewinnen.“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von ROCK (@anokyai)

Entschlossen und dankbar erinnert uns Anok Yai daran, dass Krankheit sich ihre Momente nicht aussucht – nicht einmal auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Ihr Mut und ihre Verletzlichkeit schenken uns einen seltenen Moment der Aufrichtigkeit in einer Welt, die oft von Perfektion geprägt ist. Indem sie ihre Geschichte teilt, vermittelt das Supermodel eine wertvolle Lektion: Wahre Stärke zeigt sich nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch in der stillen Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten.