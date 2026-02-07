Search here...

Dieses Plus-Size-Model lässt ein schottisches Vintage-Stück auf elegante Weise wieder aufleben.

Modelle
Clelia Campardon
@lexpfromthevill/Instagram

Plus-Size-Model Alexis Ruby sorgt mit einem Look, der gleichermaßen gewagt und elegant ist, für Aufsehen. Indem sie ein ikonisches Kleidungsstück der schottischen Garderobe neu interpretiert, definiert sie die Codes inklusiver Mode präzise neu.

Ein neu interpretierter schottischer Rock

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert Alexis Ruby einen Look, der eine Hommage an eines der ikonischsten Muster der Textilgeschichte darstellt: Tartan. Sie trägt einen roten Karorock in Midi-Länge, der an traditionelle Kilts erinnert, und interpretiert ihn modern und urban. Weit entfernt von einem bloßen folkloristischen Kleidungsstück, wird dieses Stück zum Herzstück eines perfekt abgestimmten Ensembles.

Was diese Interpretation auszeichnet, ist die gewählte Kombination: ein minimalistisches, weißes Ripptop im Kontrast zu schwarzen Cowboystiefeln mit Blockabsatz. Der Stilmix funktioniert. Alexis Ruby spielt mit den Codes von Rebellion und Tradition und kreiert so ein Outfit, das keinen festen Regeln folgt – außer ihren eigenen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Alexis Ruby (@lexpfromthevill)

Die Eleganz des Selbstvertrauens

Abgesehen vom Kleidungsstück selbst beeindruckt vor allem Alexis Rubys Ausstrahlung. Mit ihrer selbstsicheren Haltung, ihrem gelassenen Ausdruck und ihrer natürlichen Pose verkörpert sie einen entspannten Umgang mit Mode, fernab gängiger Konventionen. Indem sie dieses Vintage-inspirierte Stück präsentiert, erinnert sie uns daran, dass es möglich ist, den eigenen Stil auszudrücken, indem man Elemente der Vergangenheit aufgreift, ohne dabei nostalgisch oder karikaturhaft zu wirken.

Ein aussagekräftiges Bild für inklusive Mode

Dieser Beitrag hat zahlreiche positive Reaktionen hervorgerufen, insbesondere weil er einen Körper zeigt, der in den gängigen Schönheitsidealen oft unterrepräsentiert ist. Alexis Ruby verfolgt hier ihren konsequenten Ansatz: Mode zu einem Ort der Freiheit und Selbstbestimmung für alle Körpertypen zu machen. Ihr Look wird so zu einer Botschaft: Man kann sich elegant und stilvoll kleiden, unabhängig von der Konfektionsgröße.

Mit diesem schlichten, aber dennoch eindrucksvollen Look verleiht Alexis Ruby dem schottischen Tartan eine moderne Note. Durch die Kombination mit kontrastierenden Kleidungsstücken unterstreicht sie, dass Eleganz nicht in Konformität liegt, sondern darin, das, was man trägt, auch wirklich zu verkörpern. Eine wahre Lektion in Stil – und Freiheit.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Nach meinem Abschluss an der Sciences Po hege ich eine echte Leidenschaft für kulturelle Themen und soziale Fragen.
Article précédent
Dieses kurvige Model strahlt Selbstbewusstsein aus, während sie ihre Figur am Strand präsentiert.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dieses kurvige Model strahlt Selbstbewusstsein aus, während sie ihre Figur am Strand präsentiert.

Das kurvige Model Jocelyn Corona begeistert die sozialen Medien mit ihren Fotos von einem sonnigen Strand in Puerto...

„Man würde sie nicht wiedererkennen“: Der Kontrast zwischen der Natürlichkeit und Eleganz dieses Models ist frappierend.

„Wir erkennen sie nicht wieder“ : So lautet die Einschätzung von Internetnutzern in den sozialen Medien über Loli...

„Es ist ein großes Risiko“: Das Hobby dieses Models könnte ihre Karriere gefährden.

Kitty Wan ist eines der wenigen Models, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen verdienen. Im wahrsten Sinne des...

Dieses kurvige Model bricht mit den Regeln und trägt ein Strandoutfit in einer unerwarteten Farbe.

Auf Instagram zog Denise Bidot mit einem leuchtend orangefarbenen Outfit während eines entspannten Moments am Wasser alle Blicke...

Am Strand überrascht Plus-Size-Model Paloma Elsesser mit einem trendigen Modedetail

Paloma Elsesser, eine der führenden Persönlichkeiten im Bereich inklusives Modeln, definiert die Regeln immer wieder neu. Kürzlich sorgte...

„Immer noch umwerfend“: Der Besuch dieses amerikanischen Models in Südafrika löst Reaktionen aus

Die amerikanische Schauspielerin und Model Taylor Hill begeistert weiterhin mit ihrer strahlenden Ausstrahlung. Während eines Kurzurlaubs in Kapstadt,...

© 2025 The Body Optimist