Dieses Plus-Size-Model lässt ein schottisches Vintage-Stück auf elegante Weise wieder aufleben.

Plus-Size-Model Alexis Ruby sorgt mit einem Look, der gleichermaßen gewagt und elegant ist, für Aufsehen. Indem sie ein ikonisches Kleidungsstück der schottischen Garderobe neu interpretiert, definiert sie die Codes inklusiver Mode präzise neu.

Ein neu interpretierter schottischer Rock

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert Alexis Ruby einen Look, der eine Hommage an eines der ikonischsten Muster der Textilgeschichte darstellt: Tartan. Sie trägt einen roten Karorock in Midi-Länge, der an traditionelle Kilts erinnert, und interpretiert ihn modern und urban. Weit entfernt von einem bloßen folkloristischen Kleidungsstück, wird dieses Stück zum Herzstück eines perfekt abgestimmten Ensembles.

Was diese Interpretation auszeichnet, ist die gewählte Kombination: ein minimalistisches, weißes Ripptop im Kontrast zu schwarzen Cowboystiefeln mit Blockabsatz. Der Stilmix funktioniert. Alexis Ruby spielt mit den Codes von Rebellion und Tradition und kreiert so ein Outfit, das keinen festen Regeln folgt – außer ihren eigenen.

Die Eleganz des Selbstvertrauens

Abgesehen vom Kleidungsstück selbst beeindruckt vor allem Alexis Rubys Ausstrahlung. Mit ihrer selbstsicheren Haltung, ihrem gelassenen Ausdruck und ihrer natürlichen Pose verkörpert sie einen entspannten Umgang mit Mode, fernab gängiger Konventionen. Indem sie dieses Vintage-inspirierte Stück präsentiert, erinnert sie uns daran, dass es möglich ist, den eigenen Stil auszudrücken, indem man Elemente der Vergangenheit aufgreift, ohne dabei nostalgisch oder karikaturhaft zu wirken.

Ein aussagekräftiges Bild für inklusive Mode

Dieser Beitrag hat zahlreiche positive Reaktionen hervorgerufen, insbesondere weil er einen Körper zeigt, der in den gängigen Schönheitsidealen oft unterrepräsentiert ist. Alexis Ruby verfolgt hier ihren konsequenten Ansatz: Mode zu einem Ort der Freiheit und Selbstbestimmung für alle Körpertypen zu machen. Ihr Look wird so zu einer Botschaft: Man kann sich elegant und stilvoll kleiden, unabhängig von der Konfektionsgröße.

Mit diesem schlichten, aber dennoch eindrucksvollen Look verleiht Alexis Ruby dem schottischen Tartan eine moderne Note. Durch die Kombination mit kontrastierenden Kleidungsstücken unterstreicht sie, dass Eleganz nicht in Konformität liegt, sondern darin, das, was man trägt, auch wirklich zu verkörpern. Eine wahre Lektion in Stil – und Freiheit.