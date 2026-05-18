In Cannes musste diese Gästin wegen ihres Kleides liegend reisen.

Während der Filmfestspiele von Cannes 2026 ging eine ungewöhnliche Szene in den sozialen Medien viral. Eine Besucherin des Palais des Festivals, Jordan (@jo.rdyyy auf TikTok), musste in einem Fahrzeug liegend reisen, da ihr Kleid es ihr schlichtweg nicht erlaubte, aufrecht zu sitzen.

Eine Ankunft, die, gelinde gesagt, unerwartet war.

Es war eine Szene, die niemand erwartet hatte. Während der Filmfestspiele von Cannes 2026 hielt ein Fahrzeug vor dem Palais des Festivals, wie so viele andere Luxuswagen, die ihre VIP-Gäste aussteigen ließen. Als ein Polizist der Bereitschaftspolizei, der für die Sicherheit auf dem roten Teppich zuständig war, die Tür öffnen wollte, bot sich ihm ein höchst ungewöhnlicher Anblick: Die Passagierin, Jordan (@jo.rdyyy auf TikTok), lag flach auf dem Rücksitz des Wagens. Die junge Frau teilte die Situation auf TikTok und verbreitete sich sofort viral in den sozialen Medien.

Ein Pythonkleid, das Sitzen unmöglich macht

Die Erklärung für diese ungewöhnliche Haltung ist so einfach wie verblüffend: Das Python-Kleid, das Jordan (@jo.rdyyy) trug, war so eng anliegend und strukturiert, dass sie sich nicht hinsetzen konnte. Um den Palast zu erreichen, ohne den Stoff zu zerknittern oder den Schnitt zu beeinträchtigen, blieb ihr nichts anderes übrig, als sich auf den Rücksitz des Wagens zu legen. Sobald sie ausgestiegen war, konnte Jordan (@jo.rdyyy) die Treppe natürlich wieder problemlos hinaufgehen.

Eine Sequenz, die innerhalb weniger Stunden viral ging

Auf TikTok, wo das Video geteilt wurde, ging es sofort viral. Besonders die Reaktion der Bereitschaftspolizisten trug zur Verbreitung des Clips bei. Der Polizist, der offensichtlich daran gewöhnt war, Fahrgäste in spektakulären Kostümen aussteigen zu sehen, hatte wohl nicht damit gerechnet, einen Fahrgast ausgestreckt auf dem Sitz vorzufinden. Seine Überraschung, die im Video deutlich zu sehen ist, wurde von Internetnutzern vielfach kommentiert.

Internetnutzer lobten sowohl das gewagte Outfit als auch Jordans (@jo.rdyyy) Gelassenheit und die spontane Reaktion des Bereitschaftspolizisten. Das Video verbreitete sich anschließend auf anderen Plattformen und wurde zu einem der meistdiskutierten Modemomente der Filmfestspiele von Cannes.

Cannes, seit Jahrzehnten eine Bühne für spektakuläre Outfits.

Diese Episode verdeutlicht, wie sehr der rote Teppich in Cannes die Gäste zu extremen Kleiderentscheidungen verleitet. Ultraenge Kleider, lange Schleppen, kunstvolle Texturen, skulpturale Strukturen … Funktionalität spielt oft eine untergeordnete Rolle, und die Stars nehmen die Einschränkungen ihrer Outfits für die Dauer ihres Auftritts bereitwillig in Kauf. Auch die Filmfestspiele von Cannes 2026 bilden da keine Ausnahme in der Tradition unvergesslicher Outfits.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1946 hat sich die Veranstaltung zu einem der weltweit renommiertesten Events auf dem roten Teppich entwickelt und zieht jedes Jahr Designer, Stylisten und Prominente aus aller Welt an. Die unvergesslichsten Bilder von der Croisette sind oft jene von außergewöhnlichen Kleidern, die scheinbar der Schwerkraft, der Ergonomie oder manchmal sogar dem gesunden Menschenverstand trotzen.

Die ewige Frage: Welchen Preis hat Mode?

Abgesehen von ihrer ungewöhnlichen Natur wirft diese Anekdote eine immer wiederkehrende Frage in der Welt des roten Teppichs auf: Wie weit darf die Mode gehen, wenn es um die Einschränkungen geht, die sie dem Körper der Trägerin auferlegt? Liegend zu reisen, um das Kleid zu schonen, ist sowohl ein absolutes Bekenntnis zu einem außergewöhnlichen Kleidungsstück als auch ein Opfer von Komfort zugunsten des Images. Manche Gäste sehen darin eine wahre „Stil-Signatur“, andere empfinden es als ein „außergewöhnliches Erlebnis“. In jedem Fall erinnert die Szene in Cannes daran, dass auf der Croisette das Äußere manchmal wichtiger ist als die bloße Möglichkeit, sich hinzusetzen.

Kurz gesagt, die Szene, in der die Besucherin gezwungen ist, liegend zu reisen, um ihr Pythonkleid zu schützen, und der sichtlich verunsicherte Bereitschaftspolizist, fängt perfekt ein, was Internetnutzer lieben: einen authentischen Moment in einer hochgradig reglementierten Welt. Ein weiterer Beweis, falls überhaupt noch einer nötig war, dass die Filmfestspiele von Cannes Jahr für Jahr ebenso unerwartete wie unvergessliche Bilder hervorbringen.