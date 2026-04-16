Sie hat eine Tasche entworfen, die sich wie ein BH schließen lässt, und Internetnutzer lieben sie.

Die Content-Creatorin Marie Gaguech (@mariegaguech) hat mit einem Video, in dem sie ein ungewöhnliches Accessoire vorstellt, für Aufsehen gesorgt. In ihrem Post „Was ist in meiner @_sarah_levy Tasche?“ präsentiert sie ein Design von Sarah Levy, das direkt auf der Brust getragen wird und als praktisches Accessoire mit modischem Statement-Charakter konzipiert ist.

Eine Tasche wie keine andere

In ihrem Video präsentiert Marie Gaguech (@mariegaguech) die Sarah Levy Tasche und hebt deren kompakte Größe hervor, während sie gleichzeitig demonstriert, wie viel Platz sie für die wichtigsten Dinge bietet. Besonders faszinierend ist das Design. Anders als eine klassische Tasche wird sie nicht über die Schulter getragen oder quer über die Brust. Stattdessen wird sie direkt vor dem Körper geschlossen, mit einer Konstruktion, die deutlich an einen BH erinnert. Diese besondere Gestaltung macht das Accessoire zu einem echten Hingucker und sorgt garantiert für Gesprächsstoff.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von ✰Marie Gaguech✰ (@mariegaguech)

Eine Kreation an der Schnittstelle von Kleidung und Accessoires

Auf ihrer Website präsentiert die belgische Designerin Sarah Levy dieses Modell als „Habit 01 Chest Bag Black“. Die Produktbeschreibung beschreibt es als geschmeidiges Lederaccessoire mit integrierter Tasche, verstellbarem Schultergurt und verstellbarem Brustband. Es handelt sich also nicht nur um eine optische Neuheit. Die Designerin hat ein wahres Hybridprodukt geschaffen, das irgendwo zwischen Kleidung, Lederwaren und skulpturalem Objekt anzusiedeln ist. Dieser Ansatz deckt sich mit der Darstellung ihrer Arbeit in verschiedenen Artikeln: eine Welt, in der Accessoires fast wie eine Verlängerung des Körpers getragen werden.

Diese Tasche erregt so viel Aufmerksamkeit, weil sie gleich auf mehreren Ebenen überzeugt. Zunächst überrascht ihre Form und stellt ein altbekanntes Kleidungsstück auf den Kopf. Sie spricht die Nutzerinnen auch durch ihre Funktionalität an, denn Marie Gaguechs (@mariegaguech) Video basiert genau auf der Idee, zu zeigen, was hineinpasst.

Sarah Levy, eine Designerin, die sich bereits einen Namen gemacht hat

Das Interesse an dieser Kreation lässt sich auch durch Sarah Levys Werdegang erklären. Die belgische Designerin gewann 2025 den ANDAM Accessories Prize, eine Auszeichnung, die ihr half, in der Modewelt bekannter zu werden.

Ihre Arbeit wird oft als „eine Art, alltägliche Gesten durch hybride, ausdrucksstarke und funktionale Accessoires neu zu erfinden“ beschrieben. Diese quer über der Brust getragene Tasche verkörpert diese Philosophie perfekt: Sie will nicht einfach nur ein Outfit ergänzen, sondern schlägt vielmehr eine neue Denkweise darüber vor, wo und wie eine Tasche getragen werden kann.

In diesem Video präsentiert Content Creator Marie Gaguech (@mariegaguech) die Sarah Levy Tasche und stellt damit ein Accessoire vor, das gängige Normen infrage stellt. Mehr als nur ein ungewöhnliches Objekt: Diese Kreation zeigt, dass die meistdiskutierten Accessoires oft diejenigen sind, die Erwartungen gerade so weit verändern, dass sie überraschen, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen.