Warum entscheiden sich immer mehr Frauen dafür, keine Kleider mehr zu tragen?

Das Kleid, lange Zeit als Inbegriff weiblicher Kleidung und fast schon als unverzichtbarer Bestandteil jeder Garderobe angesehen, verliert nun an Bedeutung. Sowohl auf der Straße als auch in den Kleiderschränken wenden sich immer mehr Frauen bewusst davon ab. Hinter diesem subtilen, aber deutlichen Wandel verbirgt sich weit mehr als nur eine einfache Modeentwicklung: ein neues Verständnis von Komfort, Freiheit und Selbstausdruck.

Komfort steht an erster Stelle, ohne Kompromisse

Der Hauptgrund für diesen Wandel ist einfach und ganz konkret: Komfort. Kleidungsgewohnheiten entwickeln sich hin zu mehr Praktikabilität, wobei Kleidung, die man bequem jeden Tag tragen kann, klar bevorzugt wird.

Aktuelle Studien zum Bekleidungskonsum von Frauen zeigen einen klaren Trend hin zu legerer Kleidung. Jeans, T-Shirts und locker sitzende Kleidungsstücke stehen im Mittelpunkt, während Kleider und Röcke seltener getragen werden. Eine Mintel-Studie aus dem Jahr 2025 deutet sogar darauf hin, dass 78 % der Erwachsenen Komfort über Trends stellen. Anders ausgedrückt: Ihr Outfit muss nicht nur attraktiv sein, sondern auch so bequem, dass Sie es den ganzen Tag tragen können. Und in diesem Zusammenhang sind Hosen oft die beste Wahl.

Ein Sicherheitsproblem, das immer noch zu weit verbreitet ist

Neben dem Komfort spielt auch ein sensibleres Thema eine Rolle: die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die Zahlen sprechen für sich. Laut einer Ipsos-Studie aus dem Jahr 2020 haben 81 % der Frauen in Frankreich bereits Belästigungen im öffentlichen Raum erlebt. Die meisten von ihnen passen ihr Verhalten, insbesondere ihre Kleidung, an, um solche Situationen zu vermeiden.

In diesem Kontext kann die Entscheidung für eine Hose statt eines Kleides manchmal als Schutzstrategie verstanden werden. Es geht nicht um Stil, sondern um innere Ruhe. Und das sagt viel darüber aus, wie manche Frauen sich nach wie vor in ihrer Umgebung zurechtfinden müssen.

Die Arbeit von zu Hause aus hat die Gewohnheiten verändert

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Anstieg von Telearbeit. Seit 2020 hat sich der Alltag vieler Frauen verändert. Weniger formale berufliche Zwänge, weniger Kleiderordnungen und mehr Freiheit bei der Wahl ihrer Kleidung. Dadurch ist Komfort zu einem festen Bestandteil ihrer Gewohnheiten geworden.

Weite Hosen, bequeme Jeans und Freizeitkleidung sind aus der Alltagsgarderobe nicht mehr wegzudenken. Und wer sie einmal getragen hat, will sie nicht mehr missen. Für viele macht es einfach keinen Sinn mehr, sich an bestimmte, etwas einengendere Kleidungsstücke zu gewöhnen.

Eine Geschichte der Freiheit, die weit zurückreicht.

Diese Bewegung ist Teil einer längeren Geschichte. In Frankreich ist es wichtig zu wissen, dass Frauen bis 2013 noch per Verordnung das Tragen von Hosen ohne Genehmigung verboten war, obwohl diese Verordnung längst nicht mehr angewendet wurde. Jahrhundertelang war sogenannte „weibliche“ Kleidung kodifiziert, standardisiert und reglementiert.

Die allmähliche Abkehr von der traditionellen Kleidung in bestimmten Kontexten ist daher Teil eines historischen Kontinuums: der Entwicklung einer sogenannten „femininen“ Garderobe, die an Freiheit gewinnt. Vom Korsett über den Hosenanzug bis hin zur Hose markiert jeder Schritt einen Normenwandel hin zu mehr Autonomie.

Es ist eher eine Frage der Identität als ein Trend.

Sich anzuziehen ist letztendlich nie ein neutraler Akt. Es ist eine Art, sich der Welt zu präsentieren, sich im eigenen Körper wohlzufühlen und den ganzen Tag über fit zu sein. Für manche Frauen ist der Verzicht auf Kleider eine bewusste, fast symbolische Entscheidung, die mit traditionellen Vorstellungen von „Weiblichkeit“ bricht. Für andere ist es schlicht eine Frage der Praktikabilität und des körperlichen Komforts.

In allen Fällen zeigt sich dieselbe Dynamik: die Bestätigung eines Stils, der die eigene Persönlichkeit widerspiegelt, ohne sich äußeren Erwartungen anpassen zu müssen. Und obwohl das Kleid nicht verschwunden ist, ist es keine stillschweigende Pflicht mehr. Es kehrt zu dem zurück, was es immer sein sollte: eine von vielen Möglichkeiten, frei gewählt nach den eigenen Wünschen, dem eigenen Wohlbefinden und dem, wie man sich in seiner Haut fühlt.