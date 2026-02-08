Trau dich, im Winter den Badeanzug-Look zu tragen: eine Modeidee, die funktioniert

Im Winter sind die Temperaturen kaum zum Tragen von Badekleidung geeignet. Es sei denn, man lebt in Tahiti und ist immun gegen Kälte, dann bleiben diese Kleidungsstücke, die uns sonst beim Baden im Meer begleiten, in den kälteren Monaten ungenutzt. Badekleidung lässt sich jedoch auch in Fleece-Outfits integrieren und ist so trotz der niedrigen Temperaturen gut tragbar. Eine stilvolle Möglichkeit, sie das ganze Jahr über zu nutzen.

Im Winter einen Badeanzug tragen? Nein, das ist nicht verrückt.

Im tiefsten Winter im Badeanzug herumzulaufen, ohne sich zu erkälten, scheint ein Privileg der Inselbewohner und der Südhalbkugel zu sein. Ein Luxus, der nur denen zuteilwird, deren Garderobe ausschließlich aus T-Shirts und Tanktops besteht und die schon bei 25 °C Gänsehaut bekommen. Ansonsten braucht man entweder eine unglaublich robuste Haut oder Wikingerblut, um außerhalb der bevorzugten Jahreszeit einen Badeanzug zu tragen. Im Winter, wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen und der Boden gefroren ist, einen Badeanzug zu tragen, ist geradezu unverantwortlich. Es ist der beste Weg, sich eine Erkältung einzufangen – es sei denn, man ist Skandinavier und hat seine gesamte Kindheit im Schnee verbracht.

Dieser Badeanzug, der eher für brütende Hitze als für eisige Kälte geeignet ist, ist ein vielseitiges Kleidungsstück, wie die Content-Creatorin @arlindaxnyward mit ihrem außergewöhnlichen Stil beweist. Sie holt dieses Strand-Must-have aus seiner Komfortzone und kombiniert es mit kuscheligen Woll-, Wattierungs- und anderen Kleidungsstücken. Während der Badeanzug im Hochsommer oft zusammen mit gemusterten Sarongs, Leinenhosen und Wickelkleidern getragen wird, die man leicht am Strand zurücklassen kann, verlangt er im Winter nach mehr Bedeckung.

Die Fashionista, die das Undenkbare wagt, tauscht Sandalen gegen rockige Stiefel und Strandtücher gegen Lederjacken oder Steppjacken – ein Look, der Sonne und Wolken zugleich vereint. Ein überraschend harmonischer Mix aus Stilen und Materialien. Dank des gekonnten Lagenlooks interpretiert sie den Badeanzug neu, ein Kleidungsstück, das einst nur heißen Tagen und Sonnenliegen vorbehalten war.

Modeinspirationen, um in jeder Jahreszeit Ihren eigenen Stil zu kreieren

Der Badeanzug, der von Natur aus offen ist und die Haut durchlässt, ist nicht nur für chlorierte Pools oder überfüllte Strände geeignet. Auch wenn es nicht offensichtlich erscheint, kann er auch auf verschneiten Straßen und bei eisigen Schneestürmen getragen werden. Und man muss weder Kendall Jenner noch Hailey Bieber sein, um in den Genuss dieses besonderen Komforts zu kommen. Es geht nicht darum, in einem knappen Triangel-Top auszugehen. Wir wollen hier nicht mit der skandalösen Britney Spears konkurrieren.

Intelligenz und Logik sind entscheidend. Wie die modebewusste Frau mit dem unkonventionellen Stil rät, wählt man am besten einen vielseitigen Schnitt, der die Illusion eines Bodysuits erzeugt. Ein goldener Badeanzug mit zarten Raffungen wird beispielsweise zu einer unglaublich eleganten Alltagsunterwäsche. Eine weitere goldene Regel, um nicht auszusehen, als hätte man den Flug nach Punta Cana verpasst: Lagenlook. Während der Badeanzug im Sommer unsere Silhouette dominiert, tritt er im Winter in den Hintergrund, wie eine Kulisse. Der Trick? Ihn dezent unter einem Blazer oder hinter einem Schal hervorblitzen lassen.

In ihrem Demovideo kombiniert die Content-Creatorin den Badeanzug mit Wollröcken, übergroßen Bomberjacken, die fast schwer wirken, eleganten Blazern und gehäkelten Sturmhauben. Um sich vor Kälte zu schützen, ohne Komplimente zu erhalten, setzt sie geschickt auf Lagenlook. Bei jedem Outfit achtet sie darauf, die Regeln der Farbenlehre dezent zu befolgen.

Diese Badeanzugmodelle passen zu Winter-Looks.

In der Jahreszeit der Drinks im Freien, der endlosen Lagerfeuer und der Abende am Meer ist ein Badeanzug fast schon ein komplettes Outfit. Er ist ein Look für sich. In der Jahreszeit von Raclette und Nickerchen am Kamin hingegen lässt sich ein Badeanzug am besten mit etwas anderem kombinieren. In ihrem Beispielvideo bevorzugt die Modebegeisterte Modelle mit verspielten, aber dennoch praktischen Schnitten für trübes Wetter. Ein einteiliger Badeanzug mit offenem Rücken, ein asymmetrisches Design mit hoher Taille und ein schlichtes Bandeau-Top. Das sind die Must-haves für einen Hauch von Glamour.

Für den Alltag eignet sich ein farbenfroher, eleganter Badeanzug. Und für glamouröse Abende darf der Badeanzug, den Sie sonst nur an einsamen Buchten oder privaten Pools tragen, natürlich nicht fehlen. Ein hochgeschnittener Badeanzug, der die Figur vorteilhaft betont, kombiniert mit einem leichten Strickpullover oder einer eleganten Hose, ist die perfekte Wahl.

Im Winter einen Badeanzug zu tragen, mag zunächst ungewöhnlich klingen, ist aber in der Praxis genial. Dieses Kleidungsstück, das wir den ganzen Sommer über tragen, bietet auch Potenzial für gemütliche Winterlooks. So bleibt ein Hauch von Sommer auf der Haut.