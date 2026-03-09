Laut einem Podologen schwächen diese 5 Schuharten Ihre Füße.

Wir wählen sie aufgrund ihres Stils oder ihres unmittelbaren Tragekomforts. Allerdings können manche Alltagsschuhe auf lange Sicht die Füße schwächen und die Körperhaltung beeinträchtigen.

Hohe Absätze: übermäßiger Druck auf den Vorderfuß

Stilettoabsätze, ein Symbol für Eleganz, verändern die Gewichtsverteilung des Körpers erheblich. Je höher der Absatz, desto stärker lastet das Gewicht auf dem Vorfuß, was zu Mittelfußschmerzen führen und bestimmte Fehlstellungen wie den Hallux valgus verschlimmern kann.

Biomechanische Analysen zeigen zudem, dass das Tragen von hohen Absätzen über längere Zeit die Körperhaltung beeinflusst: Knie, Hüfte und Lendenwirbelsäule gleichen die Vorwärtsneigung aus. Diese wiederholte Anpassung kann zu Muskelverspannungen und chronischen Schmerzen beitragen. Experten empfehlen daher, diese Schuhe nur zu besonderen Anlässen zu tragen und im Alltag Schuhe mit moderater Absatzhöhe und guter Fersenstütze zu wählen.

Schnürlose Sneaker: unzureichender Halt

Praktisch und schnell anzuziehen, sind Slip-on-Sneaker aufgrund ihrer Einfachheit beliebt. Allerdings kann das Fehlen von Schnürsenkeln oder eines verstellbaren Verschlusses die Stabilität des Fußes im Schuh beeinträchtigen.

Bei unpassenden Schuhen kann der Fuß bei jedem Schritt leicht rutschen. Die Zehen krümmen sich dann, um den Schuh an Ort und Stelle zu halten, was mit der Zeit zu erhöhter Muskelspannung führt. Podologen weisen darauf hin, dass eine gute Unterstützung des Fußgewölbes unerlässlich ist, um wiederholte Mikrobewegungen zu begrenzen, Blasen vorzubeugen und die Gelenke zu schützen.

Plattform-Maultiere: eine instabile Basis

Plateau-Mules vereinen zwei problematische Elemente: eine dicke Sohle und mangelnde Fersenstütze. Dieses Design kann das Risiko von Instabilität, insbesondere im Knöchelbereich, erhöhen.

Eine starre Sohle schränkt die natürliche Abrollbewegung des Fußes ein. Der Fuß ist so beschaffen, dass er Stöße abfedert und sich dank einer gewissen Flexibilität dem Untergrund anpasst. Wird diese Bewegung behindert, kompensieren andere Gelenke. Das Fehlen eines Fersenriemens erhöht zudem das Verletzungsrisiko. Knöchelverstauchungen zählen zu den häufigsten Verletzungen der unteren Extremitäten, insbesondere bei schnellen Bewegungen oder auf unebenem Untergrund.

Schaumstoffclogs im Crocs-Stil: täuschend bequem

Weiche und leichte Schaumstoffclogs bieten sofortigen Tragekomfort. Ihre hohe Flexibilität und die begrenzte Stützwirkung können jedoch bei längerem Tragen die Füße schwächen.

Mangelnde Seitenstabilität kann bei Menschen mit empfindlichen Sprunggelenken oder Hypermobilität das Risiko von Verstauchungen erhöhen. Zudem kann eine zu weiche Sohle die Muskeln und Sehnen übermäßig belasten, da diese den fehlenden Halt kompensieren müssen. Fußpflegeexperten betonen, dass ein geeigneter Schuh die Ferse stabilisieren und die Bewegung unterstützen sollte, ohne dabei zu flexibel zu sein.

Flip-Flops und flache Sandalen: überdehnte Zehen

Flip-Flops und flache Sandalen, die bei wärmerem Wetter sehr beliebt sind, scheinen ideal bei warmem Wetter oder geschwollenen Füßen. Ihre Konstruktion belastet jedoch die Zehen ständig. Um ein Ausrutschen zu verhindern, muss der Fuß bei jedem Schritt angespannt werden. Diese wiederholte Kontraktion kann Schmerzen im Vorfuß verursachen und bestimmte Entzündungen, wie beispielsweise Plantarfasziitis, verschlimmern.

Der völlige Mangel an Unterstützung im Fersenbereich erhöht zudem das Sturzrisiko, insbesondere auf nassen Oberflächen. Die American Podiatric Medical Association rät von diesem Schuhtyp ab, insbesondere für längere Spaziergänge oder das tägliche Tragen über längere Zeiträume.

Warum es so wichtig ist, zu Hause zu bleiben

Der Fuß besteht aus 26 Knochen und zahlreichen Gelenken, Bändern und Sehnen. Er sorgt für Gleichgewicht, dämpft Stöße und stützt den gesamten Körper. Ungeeignetes Schuhwerk verursacht nicht nur lokale Beschwerden, sondern kann auch die Körperhaltung beeinträchtigen. Langfristig kann mangelnde Unterstützung zu Knie-, Hüft- oder Rückenschmerzen beitragen. Experten empfehlen daher, Schuhe zu wählen, die:

Sie halten die Ferse fest.

Sie bieten eine stabile Sohle, die weder zu weich noch zu hart ist.

Gewährleisten Sie einen reibungslosen Ablauf des Schrittes.

Sie passen sich der Form des Fußes an.

Es geht nicht darum, bestimmte Stile zu verbieten, sondern darum, längeres Tragen zu vermeiden, wenn die Stütze nicht ausreicht.

Kurz gesagt: Wer seine Füße pflegt, erhält auch sein Gleichgewicht und seine Beweglichkeit. Schuhe regelmäßig wechseln, auf Schmerzsignale achten und bei anhaltenden Beschwerden einen Podologen aufsuchen – das sind einfache Maßnahmen, die langfristig viel bewirken können.