Warum 80 % der Frauen die falsche BH-Größe tragen

Was tun, wenn der BH nicht die richtige Größe hat? Studien zufolge trägt die große Mehrheit der Frauen die falsche Größe, oft ohne es zu merken. Fehlvorstellungen, Veränderungen der Körperform und Unterschiede zwischen den Marken können schnell zu Verwirrung führen.

Eine Verwirrung, die weiter verbreitet ist, als man vielleicht denkt.

Die Zahlen sprechen für sich : Rund 80 % der Frauen tragen die falsche BH-Größe. Dieses Ergebnis, bestätigt durch diverse Studien und Analysen von Fachhändlern, verdeutlicht eine einfache Tatsache: Viele Frauen haben nie gelernt, ihre Größe richtig zu messen.

Und das ist ganz sicher keine Frage der Nachlässigkeit. Das Größensystem kann komplex und manchmal unlogisch sein und wird beim Einkaufen selten detailliert erklärt. Daher kann es passieren, dass man unbequeme Kleidung trägt, ohne es überhaupt zu merken.

Dein Körper verändert sich, und das ist normal.

Ihr Körper ist nicht statisch, und das ist eine hervorragende Nachricht. Er verändert sich im Laufe der Zeit, passt sich an und entwickelt sich weiter. Hormonelle Schwankungen, Schwangerschaft, Gewichtsschwankungen oder einfach der natürliche Alterungsprozess können die Brüste verändern.

Viele Frauen kaufen aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit jahrelang dieselbe Größe. Regelmäßiges Messen sorgt dafür, dass Ihre Dessous perfekt sitzen – ohne unnötige Einschränkungen. Es geht darum, auf Ihren Körper zu hören, nicht ihn zu korrigieren.

Die Größen variieren je nach Marke.

Ein weiterer Faktor, der die Sache kompliziert, ist das Fehlen einer einheitlichen Norm. Die Größenangaben können je nach Marke oder sogar je nach Modell leicht variieren. Daher kann es durchaus vorkommen, dass Sie eine andere Größe benötigen, je nachdem, ob Sie sich für einen Balconette-, Triangel- oder bügellosen BH entscheiden. Jeder Schnitt bietet eine andere Passform und Unterstützung. Nicht Ihr Körper ist „schwierig“, sondern das Größensystem ist mitunter uneinheitlich.

Die kleinen Anzeichen, die Sie nicht ignorieren sollten

Dein Körper versucht dir etwas zu sagen, aber du musst lernen, ihm zuzuhören. Bestimmte Anzeichen können darauf hindeuten, dass dein BH nicht perfekt sitzt:

Riemen, die verrutschen oder tiefe Abdrücke auf der Haut hinterlassen

Ein Band, das am Rücken entlangläuft

Hüte, die sich weit öffnen lassen... oder die sich zusammenpressen

Ein Gefühl des Unbehagens nach ein paar Stunden

Der ständige Drang, die Dessous zurechtzurücken

Diese Signale sind nicht zu vernachlässigen. Sie deuten oft auf eine mangelnde Passung hin, sei es in Bezug auf Größe oder Form.

Die richtige Passform finden, ohne Druck

Viele Einzelhändler bieten heute im Geschäft oder online Größentabellen an, um Ihnen zu helfen, Ihre Größe besser zu verstehen. Im Allgemeinen sind zwei Maße unerlässlich: der Brustumfang und der Brustumfang.

Die Kombination dieser Maße liefert zwar genauere Informationen, aber nichts ersetzt das Anprobieren. Verschiedene Formen, Materialien und Schnitte auszuprobieren, kann den entscheidenden Unterschied machen. Und vor allem: Es gibt nicht die eine „richtige“ Art, einen BH zu tragen. Manche bevorzugen festen Halt, andere legen Wert auf Komfort und Bewegungsfreiheit.

Letztendlich geht es um mehr als nur die Größe. Es geht darum, das zu finden, worin du dich wohlfühlst, was dich stützt, ohne dich einzuengen, dir Bewegungsfreiheit schenkt und dich im Einklang mit deinem Körper fühlen lässt. Deine Brüste müssen keinem Standard entsprechen. Deine Dessous sollten sich dir anpassen. Sich Zeit zu nehmen, die richtige Größe zu wählen, ist vor allem ein Weg, dir jeden Tag Komfort zu bieten – ohne Druck oder Erwartungen. Denn sich in seiner Haut wohlzufühlen beginnt oft mit Details, die nur du selbst wahrnimmst.