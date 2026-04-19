Einer Studie zufolge verleihen bestimmte Farben sofort einen gesunden Teint.

Silhouette-Tipps
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Was wäre, wenn Ihre Garderobe Ihren Teint im Handumdrehen zum Strahlen bringen könnte? Eine wissenschaftliche Studie untersuchte den Einfluss von Farben auf die Wahrnehmung von Körper und Gesicht. Das Ergebnis: Bestimmte Farbtöne wirken besonders anziehend … und erinnern uns vor allem daran, wie viel Freude es bereiten kann, mit Farben zu spielen.

Schwarz und Rot, Klassiker, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Einer Studie, die in der Fachzeitschrift Acta Psychologica veröffentlicht wurde, zufolge beeinflussen bestimmte Farben die Wahrnehmung einer Silhouette. Schwarz und Rot stechen dabei besonders hervor, da sie mit einem als vorteilhafter und optisch ansprechender empfundenen Erscheinungsbild assoziiert werden.

  • Schwarz wird oft als elegant, strukturiert und beinahe zeitlos wahrgenommen. Es definiert Linien, verleiht Tiefe und erzeugt einen Eindruck von Harmonie in einem Outfit.
  • Rot hingegen zieht sofort die Blicke auf sich. Lebendig und intensiv verleiht es einem Look Charakter und lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist eine Farbe, die nicht unbemerkt bleibt und die optische Wirkung eines Outfits verstärken kann.

Diese Effekte bedeuten nicht, dass diese Farben den Körper "transformieren", sondern vielmehr, dass sie die Gesamtwahrnehmung eines Outfits beeinflussen.

Andere Farben, andere Effekte

Die Studie zeigt außerdem, dass bestimmte Farbtöne, wie Grün oder Grau, in diesem spezifischen Kontext mit einer leicht veränderten Wahrnehmung der Silhouette verbunden waren. Diese Ergebnisse sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Die Farbwahrnehmung hängt von vielen Faktoren ab. Der Schnitt des Kleidungsstücks, der Stoff, die Körperhaltung, aber insbesondere auch der Kontrast zum Hautton spielen eine entscheidende Rolle.

Beispielsweise kann dieselbe Farbe bei einem Hautton aufhellend wirken und bei einem anderen sanfter erscheinen. Weiß, Blau oder Grün haben je nach Hautunterton unterschiedliche Effekte. Anders ausgedrückt: Farbe wirkt nie isoliert. Sie interagiert mit Ihnen, Ihrer Ausstrahlung, Ihrem Stil und Ihrer Kleidung.

Das Tragen von Farbe ist ein echter optischer Gewinn.

Abgesehen von den wissenschaftlichen Ergebnissen steckt eine einfache und erfreuliche Idee dahinter: Farbe tut uns gut. Sie fängt Licht ein, betont die Nuancen unserer Haut und verleiht einem Outfit Lebendigkeit.

In einer Welt, die sich manchmal sehr neutral, ja sogar etwas grau anfühlt, kann das Tragen von Farbe ein Weg sein, die eigene Persönlichkeit auszudrücken und die natürliche Ausstrahlung zu erwecken. Ein leuchtender Pullover, ein strahlendes Kleid oder auch nur ein einfaches, farbenfrohes Accessoire genügen, um den Look aufzufrischen. Kräftige Farben haben insbesondere diesen kleinen, positiven Effekt, der nicht nur davon abhängt, wie sie von anderen wahrgenommen werden, sondern auch davon, wie man sich selbst beim Tragen fühlt.

Kein Druck, nur Spaß!

Wichtig ist: Diese Ergebnisse sind keine Regeln, denen man folgen muss. Es besteht keine Verpflichtung, eine bestimmte Farbe zu tragen, um das Aussehen zu „verbessern“. Deine Haut, dein Teint, dein Körper sind perfekt, so wie sie sind. Farben sind nicht dazu da, etwas zu korrigieren, sondern um zu ergänzen, hervorzuheben oder einfach, um dir ein gutes Gefühl zu geben.

Manche lieben neutrale und minimalistische Töne, andere fühlen sich von leuchtenden Farben belebt. Beides ist völlig legitim. Wichtig ist, Kleidung zu wählen, in der man sich wohl, frei und authentisch fühlt.

Letztendlich unterstreicht diese Studie einen interessanten Punkt: Farbe spielt zwar eine Rolle in der Wahrnehmung, bleibt aber in erster Linie ein Ausdrucksmittel. Ob Sie tiefes Schwarz, kräftiges Rot, Pastelltöne oder leuchtende Farben bevorzugen – jede Wahl sagt etwas über Sie aus. Und in einer Welt, der es manchmal an Nuancen mangelt, ist es nie verkehrt, etwas Farbe in den Alltag zu bringen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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