Wie Sie die passende Sonnenbrille für Ihr Gesicht auswählen

Die Wahl einer Sonnenbrille ist in erster Linie eine kleine Aufmerksamkeit für sich selbst. Bestimmte Rahmenformen können zwar je nach Gesichtsform unterschiedliche optische Effekte erzeugen, aber es gibt keine festen Regeln. Am wichtigsten ist, dass Sie einen Stil finden, in dem Sie sich wohlfühlen und Ihre Persönlichkeit frei zum Ausdruck bringen können.

Gesichtsformen: ein einfacher Ausgangspunkt

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass runde Gesichter idealerweise eckige Brillen tragen sollten oder dass eckige Gesichter besser zu runden Formen passen. Diese Tipps können hilfreich sein, wenn Sie einen bestimmten Effekt erzielen möchten, sind aber keinesfalls feste Regeln. Brillen sind ein modisches Accessoire für sich. Sie können ein Merkmal betonen, Kontraste schaffen oder einfach Ihren Stil unterstreichen. Nichts spricht dagegen, eine Brille zu wählen, die von den üblichen Empfehlungen abweicht, wenn sie Ihnen wirklich gefällt.

Wenn Sie Kontraste mögen...

Manche Menschen spielen gerne mit Formen und Linien. Geometrische Fassungen können weichen Gesichtszügen mehr Charakter verleihen, während runde Formen ein Gesicht mit markanteren Konturen weicher wirken lassen. Übergroße, Schmetterlings-, Piloten-, ovale oder rechteckige Modelle bieten jeweils einen ganz eigenen Look.

Es geht nicht darum, Ihr Gesicht zu korrigieren, sondern darum, den Look zu wählen, der Ihnen gefällt. Bevorzugen Sie eine auffällige, übergroße Brille? Nur zu! Mögen Sie minimalistische Modelle? Die haben genauso viel Reiz.

Mode muss Ihre Entscheidungen nicht diktieren.

Lange Zeit versuchten Modetrends, anhand der Gesichtsform Kleidungsvorschriften zu erlassen. Zum Glück ändert sich das. Heute ist Mode freier, kreativer und vor allem individueller. Ein rundes Gesicht kann runde Brillen tragen. Ein herzförmiges Gesicht kann mit einem markanten Rahmen glänzen. Ein ovales Gesicht kann genauso gut ein dezentes Modell wie eine farbenfrohe Brille wählen.

Wenn du dich in deinem Spiegelbild wohlfühlst, kannst du nichts falsch machen. Dasselbe gilt für Farben. Zeitloses Schwarz, Schildpatt, Weiß, Rosa, Grün, Rot oder sogar transparente Fassungen: Alle Wünsche sind willkommen. Dein Stil hängt nicht von deiner Figur ab, sondern davon, was du ausdrücken möchtest.

Komfort steht an erster Stelle

Neben der Optik sollte eine gute Brille auch bequem sein. Ein Gestell, das gut sitzt, nicht verrutscht und nicht an den Schläfen drückt, macht jeden Tag einen großen Unterschied. Achten Sie außerdem auf die Qualität der Gläser. Ein effektiver UV-Schutz ist unerlässlich, um Ihre Augen zu jeder Jahreszeit zu schützen. Sehkomfort ist genauso wichtig wie Stil.

Das beste Paar ist das, das man liebt.

Es gibt so viele Arten, Brillen zu tragen, wie es Persönlichkeiten gibt. Tipps zur Gesichtsform können zwar hilfreich sein, wenn man sich zwischen verschiedenen Modellen nicht entscheiden kann, sollten aber niemals ein einschränkender Faktor sein. Probieren Sie verschiedene Formen aus, experimentieren Sie mit Farben, wagen Sie es, originelle Fassungen zu tragen, oder bleiben Sie bei einem Klassiker, wenn Ihnen dieser am besten steht. Sonnenbrillen schützen nicht nur Ihre Augen, sondern sind auch Ausdruck Ihres persönlichen Stils.

Letztendlich ist das schönste Paar Schuhe nicht dasjenige, das einer vermeintlichen Mode-"Diktatur" entspricht. Es ist dasjenige, das man gerne trägt, das die eigene Persönlichkeit widerspiegelt und in dem man sich vollkommen wohlfühlt.