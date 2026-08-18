Am Ende des Tages möchte man doch nur den BH ausziehen und die Brüste atmen lassen. Man bewundert vielleicht diejenigen, die ihn endgültig ablegen, und zwar nicht nur vor der Haustür. Doch obwohl die „No-Bra“-Bewegung in den sozialen Medien allgegenwärtig ist, bleibt sie für viele von uns ein ferner Traum. Wenn du aus Komfortgründen, modischen Gründen oder aus Protest auf den BH verzichten möchtest, findest du hier einige praktische Tipps, die dir helfen, diesen Traum zu verwirklichen.

Versuchen Sie es alternativ mit Brustwarzenabdeckungen.

Der Sommer ist in vollem Gange, und im Alltag sieht man mehr Haut als Kleidung. Und dann ist da noch der allgegenwärtige BH, der so gar nicht zu den leichten Sommeroutfits passt. Dieses Kleidungsstück, das angeblich die Brüste stützt und ihnen eine „anständige“ Form verleiht, ist bei der Hitze einfach nicht geeignet. Es lässt die Brüste hängen und verwandelt sie am Ende des Tages in einen regelrechten Wischmopp.

BHs mögen zwar optisch ansprechend wirken, doch bei dieser brütenden Hitze bringen sie mehr Nachteile als Vorteile mit sich. Sie fördern nicht nur das Schwitzen und einengen die Brust, sondern beeinträchtigen auch die Wirkung von rückenfreien Oberteilen und Kleidern mit Schlüsselbeinausschnitt, die ansonsten zu den Top-Trends dieses Jahres zählen. Und der Verzicht auf einen BH kann besonders schwierig sein, egal ob man eine große Oberweite hat.

Um den Übergang zu erleichtern, können Sie zunächst Brustwarzenabdeckungen ausprobieren. Bei Ihrer Suche sollten Sie sich nur eine Marke merken: NEATS . Die Marke ist Marktführer in diesem Bereich. Über 500.000 Frauen nutzen die Brustwarzenabdeckungen von NEATS bereits, und sie wurden in renommierten Medien und auf Events, darunter auch auf der New York Fashion Week, präsentiert. Sie sind hypoallergen, wirken wie unsichtbar und bedecken einen Bereich, der immer noch ein Thema der Intimität ist. Diese selbstklebenden Silikon-Brustwarzenabdeckungen sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich, die sich jedem Hautton anpassen und ein möglichst natürliches Aussehen bieten.

Anders als andere Einheitsgrößen passen sich die Brustwarzenabdeckungen von NEATS allen Cup-Größen an, von A bis D und darüber hinaus, und garantieren so perfekten Sitz und absolute Sicherheit. Selbst Oberteile mit tiefen Ausschnitten sind kein Problem: Die Abdeckungen bleiben sicher an Ort und Stelle und sind bei jeder Bewegung kaum sichtbar. NEATS-Produkte sind direkt auf der Website des Herstellers oder bei Amazon erhältlich. Um Ihnen das Ausprobieren zu erleichtern, bietet NEATS allen Lesern dieses Artikels mit dem Aktionscode TBO20 einen Rabatt von 20 % .

Beginnen Sie allmählich

Auch wenn BHs immer unbequemer werden und unserem Wohlbefinden eher schaden als nützen, ist es schwer, sich von heute auf morgen von ihnen zu trennen. Sie sind ein bisschen wie der Ex-Partner, den wir einfach nicht aus unserer Kontaktliste löschen können. Das Geheimnis, sich an das „Ohne-BH“-Gefühl zu gewöhnen? Geben Sie sich Zeit und finden Sie durch verschiedene Modelle oder einen Mittelweg die passende Lösung.

Ein Bralette ist eine gute Wahl – ein idealer Kompromiss, der garantiert ohne Bügel und Druckstellen auskommt und den Druck auf Ihre Brüste sanft reduziert. Für zusätzlichen Komfort beim Ausgehen können Sie außerdem ein Baselayer und ein Tanktop als „Schutz“ tragen. Ein Bandeau-BH ist eine weitere vielversprechende Option.

Nutzen Sie jede Gelegenheit, Ihren BH auszuziehen und Ihre Brüste in ihrem natürlichen Zustand zu genießen. Ob beim Müllrausbringen, Gassigehen oder beim Erledigen kurzer Besorgungen – verzichten Sie auf den BH. Was als flüchtiges Vergnügen begann, wird schnell zur Gewohnheit.

dicke Materialien tragen

Wenn Sie befürchten, dass Ihre Brüste bei der kleinsten Brise abstehen oder lüsterne Blicke zu lange darauf verweilen, können Sie mit modischen Tricks Abhilfe schaffen. Wie? Indem Sie sich für natürlich „schützende“ Stoffe oder Oberteile mit Brustverstärkung entscheiden.

Es geht nicht darum, sich in seinen Outfits einzuengen, sondern einfach darum, methodisch vorzugehen. Das Empirekleid mit seinen Raffungen vorne und den präzisen Blumenmustern ermöglicht einige raffinierte Tricks, ebenso wie Oberteile in dunklen Farben, die eventuelle Veränderungen der Brustpartie besser kaschieren. Strickwaren sind trotz ihrer luftigen Struktur ebenfalls eine gute Wahl, um nicht zu viel auf einmal preiszugeben.

Mit den Texturen von Kleidung spielen

Um Ihre Brustpartie geschickt zu kaschieren, wählen Sie Kleidungsstücke mit Verzierungen oder aus besonderen Stoffen. Ein gesmoktes Oberteil mit dekorativer Stickerei kann Ihnen ein Gefühl von Selbstbewusstsein vermitteln. Fransen, Rüschen und Stickereien sind ebenfalls wichtige Details, um bei Ihren Ausflügen in der Stadt ein gewisses Maß an Privatsphäre zu wahren, ohne sich eingeengt zu fühlen.

Sich dem Blick anderer entziehen

Dies ist zweifellos die Grundlage der „No-Bra“-Bewegung, der Vorbote dieses gleichermaßen rebellischen wie befreienden Trends. Um auf den BH zu verzichten, muss man immun gegen die Meinungen anderer sein und Blicke ignorieren. Anfangs hat man das Gefühl, die ganze Aufmerksamkeit der Passanten ruhe auf dem Dekolleté, sodass man eine Art Leere in der Silhouette spürt. Beim ersten Mal ist es, als würde man ohne Hose auf die Straße gehen: Es ist ungewohnt, sogar etwas stressig, aber mit etwas Übung wird es kinderleicht.

Auf einen BH zu verzichten ist keine neue Regel, sondern eine zusätzliche Option. Letztendlich ist der beste Halt der, der Komfort bietet, egal ob ein leichtes Bralette oder gar kein BH.

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