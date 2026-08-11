Dieser Designer entwirft ein Oberteil aus einem ungewöhnlichen Material, um das Umweltbewusstsein zu fördern.

Die deutsche Designerin Paula Votteler, die jedes Objekt als Rohmaterial betrachtet, verkörpert perfekt das Motto „Nichts geht verloren, alles wird verwandelt“. Während manche Frauen maßgeschneiderte Häkelkleidung anfertigen, besitzt die Autodidaktin die einzigartige Fähigkeit, Abfall in ästhetische Schätze zu verwandeln. Für die gebürtige Berlinerin, deren Karriereweg scheinbar vorgezeichnet ist, landet Plastik nicht im Müll, sondern an den Körpern ihrer Models.

Wenn Kunststoff zu einem Rohstoff wird

Für viele von uns ist Plastik nichts weiter als Müll, der im Recycling landet. Es ist einfach nur ein weiterer Abfallbehälter, der nach der Entleerung jeglichen Nutzen verliert. Für Paula Votteler hingegen, eine vielversprechende junge Designerin aus der deutschen Hauptstadt, ist Plastik der Ausgangspunkt ihrer Kreationen, das Material, das ihren Entwürfen Leben einhaucht. Es ist der rote Faden, der sich durch ihre Kollektionen zieht. Während Coco Chanel Tweed zu ihrem bevorzugten Stoff machte, hat diese zeitgenössische Designerin Plastik zu ihrem kreativen Metier erkoren.

So werden in ihren Händen Einwegteller und -becher zu Verzierungen für Baguettetüten, während die grüne Beschichtung von Mineralwasserflaschen zu Pailletten wird, die jedes Licht einfangen. Ihre fantasievollste Kreation, die in den sozialen Medien die meisten Aufrufe generiert hat, ist eine handgehäkelte Strickjacke, die mit Plastikstücken durchwoben ist und Smaragde imitiert. Ein Trompe-l’œil-Top, bei dem sich der Kunststoff in integrierten Schmuck verwandelt und so einen raffinierten Effekt erzielt.

Ihre Modekreationen gleichen hochwertigen DIY-Projekten. Paula Votteler hat ein Händchen dafür, selbst die größten Umweltverschmutzer in strahlende, exquisite Stücke zu verwandeln. Die 26-Jährige, die schon seit ihrer Kindheit gerne mit Fundstücken bastelt, entdeckt Potenzial, wo niemand es vermutet.

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Kreationen, die mehr als nur eine Stilgeschichte erzählen

Die Designerin, die vor unzähligen Designideen sprüht, entwirft nicht nur Laufstegmode oder verleiht ihrer grenzenlosen Kreativität Ausdruck. Paula Votteler vermittelt durch ihre Nähte, die oft aus ungewöhnlichen Materialien gefertigt sind, eine Botschaft. Obwohl sie nicht ausschließlich mit lebensmittelechtem Kunststoff arbeitet, sondern auch Austernschalen, Fischernetze und Abalonemuscheln wiederverwertet, widmet sie sich mit großem Engagement einer Form von Upcycling-Mode.

Ihre Outfits sprechen für sich: Sie sind ein starkes Statement. Denn die Wiederverwendung von Materialien, die normalerweise auf der Mülldeponie landen würden, ist nicht nur genial, sondern vor allem ein Akt der Bürgerschaft, eine ökologische Geste. Statistiken zeigen, dass bis zu 40 % der produzierten Kunststoffe nur einmal verwendet und dann weggeworfen werden. Fast die Hälfte dieses Abfalls landet anschließend auf Mülldeponien und trägt so zur stetigen Zunahme der Plastikverschmutzung bei.

Indem die Designerin Plastik durch sorgfältig gestaltete Stücke wiederbelebt, folgt sie dem Beispiel nachhaltiger Marken, die mit vorhandenen Materialien kreieren. So erhält Plastik eine neue Bestimmung: Es kleidet Körper am Vorabend von Modenschauen und verleiht den Stoffen einen Hauch von Verspieltheit.

Eine künstlerische Art, das Bewusstsein für Ökologie zu schärfen

Mit ihren Kreationen beweist Paula Votteler, dass Mode weit mehr ist als bloßes Aussehen. Sie wird zur Ausdrucksform, auf der jedes Detail unsere Konsumgewohnheiten widerspiegelt. Indem sie ausrangierten Materialien ein zweites Leben schenkt, regt die Designerin uns dazu an, das, was wir für nutzlos halten, neu zu überdenken. Was dem Untergang geweiht schien, verwandelt sich in ein einzigartiges, fast kostbares Stück.

Dieser Ansatz entspricht dem einer neuen Generation von Designern, die sich eine weniger lineare Mode vorstellen, in der Kreation nicht unbedingt mit neuen Materialien beginnt, sondern mit dem, was bereits existiert. Eine leere Flasche, eine vergessene Verpackung oder ein weggeworfenes Stück Plastik können so zum Ausgangspunkt für eine unerwartete Kreation werden. Es ist eine Erinnerung daran, dass hinter jedem weggeworfenen Gegenstand noch eine Geschichte verborgen sein kann, die darauf wartet, geschrieben zu werden.

Paula Votteler möchte keineswegs Schuldgefühle erzeugen, sondern vielmehr Neugier wecken. Ihre Kleidung zieht die Blicke auf sich, bevor sie zum Nachdenken anregt: Die Überraschung, die ihre Ästhetik hervorruft, öffnet die Tür zu einem tieferen Bewusstsein. Denn die Faszination ihrer Kreationen liegt gerade darin begründet, dass sie die Grenzen zwischen Abfall und Objekt der Begierde verwischen.

Mit ihren einzigartigen Silhouetten verwandelt Paula Votteler jedes Kleidungsstück in einen individuellen Ausdruck. Ihre Kreationen sind mehr als bloße Kleidung: Sie regen zum Nachdenken an, überraschen und laden uns ein, unseren Alltag aus einer neuen Perspektive zu betrachten.