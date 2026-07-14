In High Heels am Fels verwandelt sie einen Kletterausflug in einen unerwarteten Modemoment.

Sie erklimmt schwindelerregende Klippen in Schuhen, die für diese Outdoor-Aktivität völlig ungeeignet sind. Mit Karabinerhaken und Gurtzeug gesichert, mehrere Meter über dem Boden hängend, bewegt sich Lara Crofts reales Alter Ego in High Heels durch das steile Gelände. Die Slingbacks machen diese Disziplin, die exzellenten Tritt erfordert, noch schwieriger. Eine Szene wie aus einem James-Bond-Film.

Hohe Absätze verankerten sich in der Felswand

Während manche Menschen schon beim bloßen Gedanken an Höhen Herzrasen und Schwindel verspüren, trotzen andere ihren Ängsten bei ihren Sonntagsaktivitäten oder Ausflügen in die Natur. Die Content-Creatorin @steffyexplores scheint jedoch immun gegen Höhenangst zu sein und veröffentlicht sportliche Videos, die Menschen mit Höhenangst oder Höhenangst erschaudern lassen würden. Ihr Hobby? Ängstliche würden sagen, es gehe ihr ums Spielen mit dem Risiko. Doch in Wirklichkeit genießt diese Frau, die in einem früheren Leben Stuntfrau hätte werden können, es, die Gesetze der Schwerkraft auszutesten, indem sie wackelige Wände erklimmt und Bergen ganz nah kommt.

Sie erklimmt diese Kalksteinwände mit einer Leichtigkeit, mit der andere über Wanderwege oder Kopfsteinpflastergassen am Meer schlendern: verblüffend einfach. Wenn man sie dabei beobachtet, könnte man fast meinen, dieser Zeitvertreib sei für jeden erreichbar. Und für alle, die an der Echtheit dieser Bilder zweifeln: Nein, es handelt sich weder um KI noch um eine dieser Greenscreen-Aufnahmen, die im Studio wie bei einer Filmproduktion entstanden sind. Diese Abenteurerin kennt den Adrenalinrausch bestens und hat das Zeug zu einer toughen Heldin, wie man sie von Quentin Tarantino kennt.

In einem Video, das aus sicherer Entfernung über dem Boden aufgenommen wurde, trägt Steffy, eine Abenteurerin durch und durch, Schuhe, die nicht zur Standard-Kletterausrüstung gehören. Sie meistert diese Geschicklichkeitsherausforderung mit hohen Absätzen anstelle der üblichen weichen Kletterschuhe, die für Halt auf dem teils brüchigen Fels sorgen. Stets makellos stilvoll , selbst im Klettergurt, erhöht sie die Herausforderung des Aufstiegs zusätzlich.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Steffy | Abenteuerreisen + Gruppenreisen (@steffyexplores)

Eine Demonstration von Stärke und Stil unter extremen Bedingungen

Jede Frau weiß: Laufen in High Heels ist eine Tortur für sich. Besonders, wenn man sich durch U-Bahn-Gitter, über unebene Fußgängerzonen oder über holprige Straßen in der Stadt bewegen muss. Und Steffy vollbringt das Unmögliche: Sie bezwingt den imposanten Smith Rock in Oregon – und das nichts als High Heels.

Während die meisten von uns sich beinahe den Knöchel verstauchen, wenn sie an einem leicht unebenen Kanaldeckel oder einem holprigen Bürgersteig stolpern, meistert diese Geländeakrobatin mühelos Felsvorsprung um Felsvorsprung, ohne auch nur die geringsten Anzeichen von Unbehagen zu zeigen. Sie könnte sich zwischen den Kletterpartien fast die Nägel machen lassen. Für sie ist es eher ein gemütlicher Spaziergang als eine übermenschliche Anstrengung. Sie findet immer einen Weg, die spitzen Zehen dieser ausgesprochen unpraktischen Schuhe abzustützen, und die Absätze hindern sie nicht daran, sich kraftvoll vorwärts zu bewegen.

Hier werden Slingbacks nicht mit Anhängern und Goldschmuck kombiniert, sondern mit einer Vielzahl von Karabinern, Riemen und Seilen. In diesem Video, das über 13 Millionen Aufrufe erzielt hat, improvisiert Steffy eine Modenschau in einem berühmten Canyon und verkörpert damit die pure Freiheit.

Hinter der Eleganz verbirgt sich eine unglaubliche Technik.

Hinter dem Bild eines scheinbar in der Luft schwebenden Models verbirgt sich eine weit weniger improvisierte Realität. Zwar fallen die hohen Absätze sofort ins Auge, doch sie ersetzen nicht die wesentlichen Elemente: perfekte Bewegungskontrolle, präzises Gespür für die Felswand und absolute Souveränität in jeder Geste. Der spektakuläre Effekt entsteht nicht nur durch das ungewöhnliche Objekt an ihren Füßen, sondern durch die technische Meisterschaft, die diese beinahe surreale Szene erst möglich macht.

Diese Klettertour ist weit mehr als nur eine ästhetische Darbietung; sie erfordert höchste Konzentration. Jeder Griff muss geprüft, jeder Tritt antizipiert, jede Bewegung kalkuliert werden. Während die meisten Kletterer bei ihren Kletterschuhen auf Leichtigkeit und maximalen Grip achten, fügt Steffy bewusst eine zusätzliche Schwierigkeit hinzu, die die Übung in eine wahre Kunstform verwandelt. Es ist ein bisschen so, als würde die Haute Couture plötzlich beschließen, den Laufsteg zu verlassen und die Gipfel zu erobern.

Mit diesem außergewöhnlichen Aufstieg will Steffy nicht einfach nur überraschen. Sie erzählt eine andere Geschichte vom Erleben des eigenen Körpers, von der Aneignung von Raum und vom Spiel mit Konventionen. Zwischen sportlicher Leistung und modischem Statement liefert sie einen Auftritt, der an eine Filmszene erinnert: eine Heldin in High Heels, schwebend zwischen Himmel und Fels, die beweist, dass kein Terrain wirklich unerreichbar ist für diejenigen, die es wagen, es zu erkunden.