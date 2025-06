Ce problème que rencontrent les personnes ayant une forte poitrine lorsqu’elles portent une robe

Les robes dans l’esprit Bridgerton, qui arborent des broderies, des volants et un décolleté carré très flatteur, sont la promesse d’un look réussi et frais. Seul bémol : elles ne sont pas toujours coupées pour les gros bonnets. Les femmes dotées d’une forte poitrine peuvent vite se sentir à l’étroit dans ces modèles et la créatrice de contenu Jade Leanne vous le montre en images.

Des robes romantiques pas conçues pour les fortes poitrines

À la belle saison, les silhouettes se parent de robes poétiques. Cette année, ces pièces qui se suffisent à créer un look, s’approprient les codes de la Renaissance et gagnent en noblesse. Popularisées par la série « La Chronique des Bridgerton », les robes armées de corsets qui se déclinent jusqu’au mollet, envahissent les dressings. Sauf que ces modèles, qui emboîtent fermement le buste, accueillent difficilement les poitrines généreuses.

C’est en tout cas l’expérience qu’en a fait Jade Leanne, alias @cherrrycolajade sur Instagram, une fashion addict toujours à la pointe des tendances. Elle a acquis une robe dans la veine « cottagecore » et elle avait tous les arguments pour devenir sa pièce préférée de l’été. Pourtant, cette robe, bien loin de lui procurer confiance, a débloqué des nouveaux complexes à l’enfilage.

Au lieu de galber sa poitrine comme c’est le cas pour Daphné Bridgerton et toute sa cour, cette robe crée un bourrelet disgracieux à la naissance de son décolleté. Elle n’épouse pas sa poitrine, elle l’écrase, la comprime, la martyrise. De face, la robe donne un bel effet « push-up » mais de profil, c’est tout de suite moins élogieux. Piégée, sa poitrine semble tenter de s’échapper.

Aussi fâcheux que le jean qui baille et les boutons de chemise au bord de l’implosion, ce désagrément mode est tristement courant chez les femmes qui ont un buste bien rembourré. La robe la plus branchée de la saison estivale, servie dans une matière rigide, est sans pitié avec les poitrines qui vont au-delà du D.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Leanne (@cherrrycolajade)

Les poitrines fortes, grandes oubliées de la mode

Ce que Jane révèle dans sa vidéo, n’est qu’un court extrait de ce que les femmes aux poitrines dites généreuses vivent quotidiennement derrière le tissu. Entre les tops empire qui tombent mal sur la poitrine, les décolletés « plongeants » qui deviennent « obscènes » parce que le tissu s’arrête trop haut et les coupes « bustier » qui compressent au lieu de sublimer, les poitrines généreuses ne sont pas vraiment gâtées.

La plupart des vêtements branchés croisés en tête de gondole sont pensés pour un gabarit type : poitrine menue et silhouette droite. Un physique que toutes les femmes n’ont pas. Toutefois, cette modeuse de la première heure qui a l’œil avisé, parvient à trouver son bonheur sur les cintres. Et pas question pour elle de couvrir sa poitrine, de la minimiser dans ses tenues ou de l’habiller dans la honte et la pudeur. Elle la met en valeur à travers des gilets de costume en denim dégagés à l’avant, des slip dress en V et des robes smockées. Jade Leanne sait comment en faire un atout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Leanne (@cherrrycolajade)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Leanne (@cherrrycolajade)

Ce que réclament les femmes aux poitrines généreuses

Dès que les femmes aux fortes poitrines daignent porter un décolleté échancré ou un haut diamétralement opposé au ras du cou, elles se font traiter d’allumeuses et attirent les pires adjectifs de la langue française. Une criante injustice vestimentaire. Pourtant, elles n’ont pas à s’excuser d’avoir été bien fournies par la nature. Au contraire, elles ont la liberté d’exposer leur poitrine ou de laisser l’imaginaire le faire à leur place à travers des hauts drapés.

Certaines marques commencent à entendre l’appel de ces femmes qui veulent se sentir belles sans compromis. Elles développent ainsi des lignes plus inclusives et redessinent leur patron en veillant à répondre à toutes les exigences corporelles. Toutefois, en réalité, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises tenues pour les poitrines dites généreuses. Le critère le plus important est et restera le confort, pas cette prétendue décence imposée par la société.

Le problème n’est pas votre corps. C’est cette industrie de la mode qui l’a trop longtemps ignoré. Vos courbes méritent des vêtements qui célèbrent votre silhouette, pas qui la contraignent. Porter une robe ne devrait pas être une bataille entre tissu et poitrine. Ça devrait être un enchantement, le plus bel acte de l’été.