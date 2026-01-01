Sie verwandelt ein Kinderspiel in ein Haute-Couture-Kleid, und das Ergebnis ist atemberaubend.

Es ist ein Spiel, das auf Kindergeburtstagen im Garten unangefochten an der Spitze steht und bei jedem Nachmittagstee im Garten gespielt wird. Dieser bunte Tunnel, in dem wir alle schon gekrochen und nach Luft geschnappt haben, hat den Sandkasten verlassen und ziert nun die Silhouette einer fantasievollen Fashionista. Sie hat ihn in ein maßgeschneidertes Kleid verwandelt, und wider Erwarten fängt ihre Kreation den Geist der Fashion Week perfekt ein: schrullig, elegant und verspielt.

Wenn aus einem einfachen Kinderspiel ein glamouröses Kleidungsstück wird

Angelica Hicks kennt sich bestens mit DIY-Mode aus. Die Content-Creatorin, die mit minimalem Aufwand High-End-Promi-Looks nachstylet, lässt sich von Alltagsgegenständen inspirieren. Sie geht diese modische Disziplin mit Leichtigkeit und ihrem ganz eigenen Humor an. Sie nimmt die strengen Regeln der Modewelt auf die Schippe und kreiert aus billigen Dingen etwas Schickes . Eine silberne Girlande aus Weihnachtskartons, Luftballons, ein Müllsack oder sogar Papierkuchenformen – alles um sie herum wird zur Inspirationsquelle.

Ihr jüngster Geniestreich? Die Verwandlung eines ikonischen Kinderspielzeugs in ein opulentes, architektonisch anmutendes Kleid . Dieses Spielzeug inspirierte unzählige Kindheitsgeschichten, mal als magischer Durchgang, mal als Kletterparcours. Es ist der bunte Stofftunnel: dieses faltbare, biegsame Accessoire, in dem Kinder einst krabbelten. Für manche eine Quelle der Angst, für andere ein angenehmes Bild, ist er für Angelica vor allem das Herzstück einer ästhetischen Kreation, der pulsierende Mittelpunkt eines ebenso mondhaften wie schillernden Outfits.

Vom Spielzeugkasten in die Garderobe – nur ein kleiner Schritt. Diese Content-Creatorin und spontane Designerin, die Mode auf die Schippe nimmt und Laufstegszenen herrlich karikiert, lebt das Absurde voll aus. Mit diesem Hula-Hoop-Spiel kreierte sie ein Kleid, das dem Laufsteg würdig ist: skulptural, dezent und einzigartig. Und das mit minimalem Aufwand: ein paar Stoffreste, ein Schnitt mit der Schere, und schon war ihre Idee Realität.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Angelica Hicks (@angelicahicks)

Die Kunst, in jedem Objekt das modische Potenzial zu erkennen

Mit Ironie als Leitprinzip hat Angelica über 923.000 Follower auf Instagram gewonnen. Während große Modehäuser ihre Models in kostbare Stoffe hüllen, verwendet diese innovative Content-Creatorin unkonventionelle und ausgefallenere Materialien. Dieser Tunnel, der in ein Fünf-Sterne-Kleid verwandelt wurde, ist nur ein kleiner Einblick in ihre Kreativität. Von Toilettenpapier, um den drapierten Stoff von Jennifer Lawrences Kleid im Antik-Stil nachzuahmen, bis hin zu einer Jalousie, um den Tülleffekt von Carey Mulligans Balenciaga-Kleid zu imitieren – diese junge Frau hat ein Händchen für kreative Lösungen.

Baumrinde als Bustier, eine Schokoladenverpackung als Choker, ein fließendes Moskitonetz zum Ganzkörper-Outfit umfunktioniert. Angelica ist die Verkörperung von Originalität. Sie ist ihre beste Botschafterin. Dieser Mr. Bean des Stils verbirgt hinter ihrer verspielten Art wahres Talent. Manche kommentieren ihre Upcycling-Looks sogar: „Die sind besser als die Originale.“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Angelica Hicks (@angelicahicks)

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Angelica Hicks (@angelicahicks)

Eine Content-Erstellerin, die für ihren Einfallsreichtum bekannt ist

Während die Mode sich oft selbst ernst nimmt, selbst in ihren absurdesten Auswüchsen, und eine gewisse kontrollierte Freiheit an den Tag legt, propagiert diese Content-Creatorin die totale Hingabe und ästhetische Bricolage. Sie persifliert Haute-Couture-Stücke und interpretiert die Highlights der Mode mit ihrem scharfen Blick neu. Sie beweist, dass man mit Ferrero-Rocher-Verpackungen, Omas Deckchen, Bettbezügen und Stoffresten von Babibel einen Look im vierstelligen Bereich kreieren kann.

Auch wenn die Outfits, die sie parodiert, eher unpraktisch sind, kommt es vor allem auf die zugrundeliegende Botschaft an. Stil bemisst sich nicht am Geldwert eines Kleidungsstücks, sondern an der Recherche und dem Aufwand, die dahinterstecken. Und Angelica präsentiert ihre ganz eigene Interpretation von Mode: fröhlich, ungezwungen, unkompliziert und unterhaltsam.

Was lernen wir daraus? Wer sich keine Luxusartikel leisten kann, muss erfinderisch sein. Inspiration findet man nicht in Modemagazinen, sondern im Kinderzimmer des fünfjährigen Neffen.