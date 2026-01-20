Zum Tod des großen italienischen Modedesigners Valentino: Was waren seine ikonischsten Kreationen?

Valentino Garavani, eine Ikone der italienischen Haute Couture, starb am 19. Januar 2026 im Alter von 93 Jahren. Als bedeutende Persönlichkeit im internationalen Luxus hinterlässt er ein immenses stilistisches Erbe, geprägt von Kreationen, die legendär geworden sind.

Valentino-Rot, ein sofortiges Markenzeichen

Ab den 1960er-Jahren prägte Valentino Garavani seinen unverkennbaren Stil mit einer Farbe, die untrennbar mit seinem Namen verbunden sein sollte: Rot. Dieses leuchtende Rot, irgendwo zwischen Karminrot und Scharlachrot, unterstreicht die Silhouetten kraftvoll und elegant. Es ist nicht nur eine ästhetische Entscheidung: „Valentino-Rot“ ist zu einem Stilstatement geworden. Schauspielerinnen wie Anne Hathaway, Penélope Cruz und Naomi Campbell trugen dieses Rot auf den prestigeträchtigsten roten Teppichen der Welt. Es verkörpert den Geist des Hauses: kraftvoll, raffiniert und zeitlos.

Julia Roberts und das schwarz-weiße Kleid bei den Oscars 2001

Eines der legendärsten Stücke von Valentino ist zweifellos das Kleid, das Julia Roberts bei der Oscarverleihung 2001 trug, als sie den Preis als Beste Hauptdarstellerin entgegennahm. Es handelt sich um ein Archivkleid aus dem Jahr 1992: tiefschwarz mit weißen Samtakzenten, schlicht und elegant. Dieser Moment markierte einen Wendepunkt: Die Schauspielerin glänzte nicht nur in einem Vintage-Kleid, sondern bestätigte auch Valentinos Fähigkeit, zeitlose Kleider zu kreieren, die Jahrzehnte überdauern, ohne an Brillanz zu verlieren.

Cate Blanchetts hellgelbes Kleid

Ein weiterer Moment der Anmut, eine weitere unvergessliche Silhouette: das hellgelbe Kleid, das Cate Blanchett bei den Oscars 2005 trug. Diese Kreation aus Seidentaft, mit ihrem perfekten Fall und ihrer fließenden Eleganz, beweist das Genie des Couturiers Valentino Garavani, klassische Formen mit kühner Farbgebung zu verbinden. Die Modepresse lobte die Raffinesse des Schnitts und Valentinos Fähigkeit, einen Star zu unterstreichen, ohne jemals ihre Persönlichkeit zu verdecken. Es ist ein strahlendes, zurückhaltendes Kleid, das in der Geschichte der Oscars Kultstatus erreicht hat.

Hochzeitskleider von Königlichen und Prominenten

Valentino war auch schon bei vielen Prominenten die erste Wahl für ihre Hochzeit. Darunter Prinzessin Madeleine von Schweden im Jahr 2013 in einem prachtvollen Seidenspitzenkleid mit Perlenbesatz. Und auch Jackie Kennedy trug Valentino bei ihrer Hochzeit mit Aristoteles Onassis im Jahr 1968 in einem dezenten, aber dennoch äußerst eleganten Outfit.

Der Stil der Valentino-Brautkleider vereint Romantik und klare Linien, stets mit dem Streben nach perfektem Detail. Ob für Königinnen, Schauspielerinnen oder Models – er hat diese persönlichen Momente in unvergessliche Modeerlebnisse verwandelt.

Eine Eleganz, verkörpert durch die größten Ikonen

Von der römischen High Society der 1960er-Jahre bis zu den Hollywood-Schauspielerinnen des 21. Jahrhunderts – Valentinos Musen sind zahlreich. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow und Zendaya trugen bereits seine Kreationen.

Valentinos Stil zeichnet sich durch klare Linien und luxuriöse Stoffe wie Chiffon, Tüll, Spitze und Crêpe aus, die oft mit zarten Stickereien verziert sind. Seine Mode ist eine Hommage an die klassische Schönheit, aber niemals statisch: Sie entwickelt sich mit der Zeit, ohne jemals ihre Grundprinzipien aufzugeben – auch wenn manche die mangelnde Inklusivität des Hauses beklagen, eine leider häufige Beobachtung in der Welt des Luxus.

Ein Vermächtnis, das die Mode überdauert.

Abseits der Laufstege und roten Teppiche prägte Valentino Garavani die zeitgenössische visuelle Kultur. Seine Ästhetik beeinflusste Kino, Fotografie und sogar die Architektur der Mode. 2008 zog er sich offiziell aus dem von ihm gegründeten Modehaus zurück und übergab die Leitung an neue Designer, während er sein bleibendes Vermächtnis bewahrte.

Bis zuletzt genoss Valentino Garavani hohes Ansehen und Bewunderung, sowohl für seine künstlerische Vision als auch für seine persönliche Eleganz. Sein Tod markiert das Ende einer Ära, doch sein Einfluss lebt in den Archiven, Ausstellungen und den unzähligen Kleidern der Marke fort, die weiterhin Träume beflügeln.