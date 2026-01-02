Die beste Investition des Winters? Dieser Pullover, der Sie wärmer hält als eine Daunenjacke.

Im Winter kleidet man sich in mehrere Schichten, um sich vor der Kälte und den eisigen Winden zu schützen. Man trägt quasi eine Rüstung und friert trotzdem trotz der vielen Schichten. Doch es gibt ein Kleidungsstück mit unglaublichen Isoliereigenschaften, und das ist kein dicker Strickpullover. Dieses Kleidungsstück, das den Körper warm hält, findet man in der Sportbekleidungsabteilung.

Ein Laufpullover als Schutz gegen die Kälte

Da man sich im Winter nicht bis zum Frühling unter einer Decke verkriechen kann, muss man sich den ganzen Winter über dick einpacken. Und an Stoff wird nicht gespart. Selbst wenn das Thermometer 0 °C anzeigt, kleidet man sich wie ein Lapplandbewohner. Man stapelt Pullover übereinander in der Hoffnung, nie wieder zu frieren, aber selbst mit einem XXL- Schal , drei Pullovern und einer Daunenjacke dringt die Kälte ein und beißt in die Haut.

Anders als viele denken, ist der beste Schutz vor Kälte weder ein handgestrickter Wollpullover von Oma noch ein Kaschmirpullover, der sich wie eine zweite Haut anfühlt. Dieses Wunderteil, das das dringende Bedürfnis nach Wärme stillt, ist der gemeinsame Nenner aller passionierten Jogger. Es handelt sich um ein Funktions-Thermo-Teil von Decathlon. Dieser Pullover, der oft von Läufern bei nebligem und frostigem Wetter getragen wird, ist eine kleine Revolution in Ihrer Wintergarderobe. Er verlässt mühelos die Sportabteilung und wertet Ihre Alltagsoutfits auf.

Die französische Content-Creatorin @syioubilou preist die Vorzüge dieses Laufshirts in einem viralen Video. Ihr Geheimnis? Sie trägt es unter einem locker sitzenden, hochgeschnittenen Pullover und trotzt dem Wind, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein wahres Meisterwerk der Ingenieurskunst: Es hält jegliche Zugluft ab und wirkt wie ein Textilheizkörper.

Was macht es so einladend und warm?

Es wurde entwickelt, um Kälte standzuhalten und minimiert Temperaturschocks, indem es die Körperwärme speichert. Daher eignet es sich nicht nur zum Tragen unter Microfleece-Leggings, Laufwesten und Wollstirnbändern, sondern dient auch als isolierende Basis für all Ihre urbanen Outfits.

Wie die Content-Erstellerin in ihrem Einführungsvideo erklärt, hat dieses langärmelige T-Shirt Daumenlöcher, die Fäustlinge ersetzen. Das ist nicht nur ein modisches Detail, sondern verhindert auch das Eindringen kalter Luft. Es bietet eine zusätzliche Schutzschicht. So sind Handschuhe überflüssig.

Ein weiterer Vorteil dieser Thermoschicht: Sie schmiegt sich an die Körperkonturen an und trägt unter dicken Pullovern nicht auf, was sie besonders vielseitig macht. Die TikTokerin @syioubilou trägt sie sogar als Unterwäsche, nicht als Hauptkleidungsstück.

Wie trägt man es stilvoll und elegant?

Dieser „magische“ Pullover von Decathlon fühlt sich an wie eine kuschelige Decke um die Schultern und ist unbestreitbar vielseitig. Er soll nicht im Mittelpunkt Ihrer Outfits stehen oder unter Oversize-Mänteln hervorstechen. Vielmehr dient er als Basis, als Ausgangspunkt für allerlei modische Experimente. Wenn Sie einen dezenteren Look bevorzugen, können Sie einen Grobstrickpullover oder ein Fleece-Sweatshirt darüber tragen. Auch Kleider sind eine Option, sofern Sie keine Probleme mit Beinen haben.

Das Geheimnis, um stilvoll auszusehen, ohne zu frieren? Experimentieren Sie mit dem Lagenlook ! Das bedeutet, verschiedene Kleidungsstücke geschickt übereinander zu tragen. Tragen Sie beispielsweise ein helles oder farbiges Rollkragenpullover darunter und kombinieren Sie es mit einem karierten Hemd oder einer leichten, offenen Jacke, um Kontrast und Struktur zu schaffen. Für zusätzliche Wärme sorgen ein langer Oversize-Mantel oder eine Steppjacke und ein dicker Schal. Lassen Sie den Reißverschluss Ihres T-Shirts etwas offen, um einen Blick auf das darunterliegende Kleidungsstück zu erhaschen und einen interessanten visuellen Effekt zu erzielen – ganz ohne auf einen modernen, urbanen Stil zu verzichten.

Ähnlich wie dieser außergewöhnlich warme Pullover bietet auch die Marke Damart, Erfinder des allseits beliebten Thermolactyl-Kleidungsstücks, tolle Produkte. So müssen Sie nicht Ihre gesamte Garderobe mit sich herumschleppen, um der eisigen Kälte zu trotzen.