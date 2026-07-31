Diese Brillen im „Oma“-Stil avancieren zum Trendmodell für den Herbst 2026.

Lange Zeit von der Modewelt und der allgemeinen Wahrnehmung als „Oma-Brillen“ abgetan, feiern diese schlichten Fassungen ihr Comeback. Heute bestechen sie durch ihren eleganten Look und ihren Retro-Charme, ohne dabei strenge Regeln aufzuerlegen. Denn die beste Brille ist schließlich die, in der man sich wohlfühlt.

Kleine Gehäuse erleben ein großes Comeback

Diesen Trend zum Schulbeginn 2026 kann man unmöglich ignorieren: Brillen mit dünnen Rahmen und kleinen Gläsern sieht man überall. Populär geworden in den sozialen Medien unter dem Namen „Büro-Sirene“, sind sie von der Bürokleidung der späten 1990er und frühen 2000er Jahre inspiriert.

Ihr Markenzeichen? Eine dezente Silhouette, oft rechteckig, manchmal an den Enden leicht nach oben gebogen, die einem Outfit eine strukturierte Note verleiht. Mehr als nur ein virales Phänomen – sie sind zu einem festen Bestandteil neuer Kollektionen geworden.

Die Details, die den Unterschied ausmachen

Um diese Ästhetik einzufangen, kehren bestimmte Merkmale regelmäßig zurück. Die Fassungen sind schlank und aus Metall oder leichtem Acetat gefertigt – ein deutlicher Kontrast zu den sehr dicken Modellen. Die Gläser bleiben relativ kompakt und stehen damit im Gegensatz zu den XXL-Formaten der vergangenen Saisons.

In puncto Farbe sind Schwarz und Schildpatt nach wie vor sichere Optionen, während Gold- oder Silbertöne ebenso elegant wirken. Es geht nicht darum, den Stil komplett zu verändern, sondern ihm mit einem dezenten Accessoire eine persönliche Note zu verleihen. Manchmal genügt schon eine neue Brille oder Sonnenbrille, um einen anderen Eindruck zu hinterlassen und dabei dem eigenen Stil treu zu bleiben.

Ein Trend... aber niemals eine Verpflichtung

Diese Brillenmodelle erleben zwar ein starkes Comeback, das heißt aber nicht, dass sie jedem stehen oder dass andere Stile verschwinden. Ausdrücke wie „Oma-Brille“ sind in Wirklichkeit von den Medien geprägte Etiketten und spiegeln nicht die Realität wider.

Letztendlich ist Mode in erster Linie ein Spielplatz. Ob Sie kleine, minimalistische Fassungen, übergroße Formen, farbenfrohe Modelle oder sogar Vintage-Brillen bevorzugen – es gibt keine Altersgrenze oder Regel dafür, das zu tragen, was Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Trends können inspirieren, sollten aber niemals Ihre Entscheidungen diktieren.