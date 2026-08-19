Pink ist nicht länger nur Frauensache: „Maskuline“ Mode bricht mit den Regeln.

Lange Zeit als „Frauenfarbe“ abgetan, erobert Rosa nun auch die Herrengarderobe. Puderrosa, Lachsrosa, Himbeerrot oder sogar Fuchsia: Die Farbe gibt es in unzähligen Nuancen und sie wird mit Selbstbewusstsein getragen. Und was, wenn der wahre Trend letztendlich einfach darin besteht, sich so anzuziehen, wie man möchte?

Pink hatte nie ein Geschlecht.

„Rosa für Frauen“, „Blau für Männer“: Diese Zuordnung erscheint vertraut, fast selbstverständlich. Doch sie ist weder allgemeingültig noch zeitlos. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts empfahlen einige amerikanische Publikationen Jungen, Rosa zu tragen, da dies als „hellere und passendere Farbe“ für ihre Garderobe galt, während Blau mitunter mit größerer Zartheit assoziiert wurde.

Das berühmte Duo aus Rosa (weiblich) und Blau (männlich) etablierte sich vor allem in den 1940er und 1950er Jahren. Ein einfacher Beweis dafür, dass Farben kein inhärentes Geschlecht haben: Es sind Gesellschaften, die ihnen Bedeutungen zuschreiben, und diese Bedeutungen können sich verändern.

Tatsächlich trugen Männer der Oberschicht, bevor die westliche Herrenmode ab dem späten 18. Jahrhundert deutlich zurückhaltender wurde, bereitwillig farbenfrohe, bestickte und reich verzierte Kleidung. Rosa konnte damals Eleganz, Kultiviertheit oder sogar sozialen Status symbolisieren.

Von Puderrosa bis Fuchsia: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Heute muss Rosa nicht mehr provokant sein, um in der „maskulinen“ Garderobe seinen Platz zu finden. Es fügt sich einfach in eine Garderobe ein, die zunehmend Farbe und vielfältige Stile begrüßt. Die Herrenkollektionen Frühjahr/Sommer 2026 bestätigten dies erneut mit zahlreichen sanften, gedeckten Nuancen: Lachsrosa, Amarant, „Himalaya-Salzrosa“ … Farbtöne, die sich leicht tragen lassen, selbst wenn man sich bisher nicht getraut hat, sie zu tragen.

Für den ersten Versuch eignen sich Puderrosa, Altrosa, Rosenholz oder Lachsrosa. Diese Farbtöne lassen sich sehr gut mit klassischen Farben wie Ecru, Grau, Braun, Khaki oder Marineblau kombinieren.

Ein hellrosa T-Shirt zu einer Raw-Denim-Jeans? Simpel und wirkungsvoll.

Ein pastellfarbenes Hemd unter einem beigen oder marineblauen Blazer? Elegant, ohne steif zu wirken.

Ein himbeerfarbener Pullover zu einer schokoladenbraunen Hose? Das ergibt eine gewagtere Silhouette, die aber trotzdem angenehm zu tragen ist.

Und wenn Sie auffällige Looks bevorzugen, spricht nichts dagegen, zu einem leuchtenden Pink zu greifen. Ein Paar Sneaker, eine Kappe, Socken oder ein Schal genügen, um einem eher neutralen Outfit einen Farbtupfer zu verleihen.

Die Herrenmode kann endlich aufatmen

Der vielleicht interessanteste Aspekt dieser Entwicklung ist nicht die Rückkehr von Pink, sondern die damit verbundene Freiheit. Pink zu tragen sagt nichts über deine Persönlichkeit, deine Identität oder deine Männlichkeit aus. Eine Farbe ist eine Farbe: Vielleicht gefällt sie dir einfach.

Einige Studien untersuchen, wie Kleidung unsere Wahrnehmung von Geschlechterrollen beeinflussen kann. Eine in Japan durchgeführte Studie legt nahe, dass mehr Männer in Rosa dazu beitragen könnten, bestimmte traditionelle Assoziationen zwischen Farben und männlichen oder weiblichen Stereotypen abzubauen. Mode besitzt somit eine reale Macht: die Macht, Normen aufzuweichen, indem sie einfach zeigt, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, sich zu kleiden.

Schluss mit den Vorschriften: Trag, was dir steht

Die gute Nachricht: Es gibt keine Regel, die Männern vorschreibt, Blau, Schwarz oder Grau zu tragen, genauso wenig wie es für Frauen vorgeschriebene Farben gibt. Mögen Sie Rosa? Dann tragen Sie es! Bevorzugen Sie Grün, Gelb, Lila oder Muster? Nur zu! Lieben Sie Schwarz von Kopf bis Fuß? Auch das ist völlig in Ordnung.

Mode kennt kein Geschlecht. Sie ist ein Raum für Ausdruck, Kreativität und Freiheit. Sie muss sich nicht an Stereotypen, Vorschriften, Normen oder Diktate halten, die vorschreiben wollen, was man tragen soll.

Pink muss die Herrenmode nicht erst erobern; es war schon da. Seine verstärkte Präsenz erinnert uns vor allem an eine wichtige Wahrheit: Deine Garderobe gehört dir. Ob pinkfarbener Anzug, lachsfarbenes Hemd, altrosa Pullover oder fuchsiafarbenes Accessoire – wähle einfach, was dir gefällt, was dir schmeichelt und worin du dich wohlfühlst. Letztendlich ist der beste Dresscode dein eigener.