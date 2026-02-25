Dieses Kultpaar aus den 1990er-Jahren lässt einen unerwarteten Modetrend wieder aufleben.

Ryan Murphys neue Serie „Love Story“ lässt die Begeisterung für den minimalistischen und ikonischen Stil von JFK Jr. (Sohn von John Fitzgerald Kennedy) und Carolyn Bessette-Kennedy (Modejournalistin und Ehefrau von John Fitzgerald Kennedy Jr.) wieder aufleben, der schicke Schlichtheit mit lässiger Coolness verbindet.

Ein Duo, das den Chic der 90er neu definierte.

Ryan Murphy inszeniert „Love Story“, eine Serie, die die tragische Liebesgeschichte von John F. Kennedy Jr. (gespielt von Paul Anthony Kelly) und Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon) bis zu ihrem Tod im Jahr 1999 erzählt. Diese Tragödie verwandelt ihre körnigen Paparazzi-Fotos in begehrte Modeklassiker und löst bei der Generation Z eine Welle der Nostalgie aus. Pinterest-Moodboards boomen: Fließende Seidenkleider, Haarbänder und klare Silhouetten feiern ein starkes Comeback.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Favs Pop Culture ⋆ ˚｡⋆ (@favspopculture)

Carolyn Bessette, Muse des "radikalen" Minimalismus

Carolyn verkörpert den Inbegriff unaufdringlicher Eleganz: blondes Haar zu einem präzisen Dutt hochgesteckt, schwarze Loafer und schräg geschnittene Hemdblusenkleider, die die Figur umspielen, ohne sie einzuengen. Ihr Stil – perfekte Schnitte, luxuriöse Stoffe und neutrale Töne – macht Zurückhaltung zu einer wirkungsvollen Waffe in einer Zeit greller Logos und algorithmischer Exzesse. Trotz ihrer Abneigung gegen den Ruhm wurden ihre authentischen Schnappschüsse schon vor ihrer Zeit zum Maßstab für „stillen Luxus“.

JFK Jr., der König des mühelosen High/Low-Stils

John F. Kennedy Jr. kombinierte mühelos Armani-Anzüge mit verkehrt herum aufgesetzten Baseballkappen und nahm damit den heutigen schicken Streetwear-Stil vorweg. Drapierte Schals, Pullover über Hemden und eine entspannte Preppy-Ästhetik: Seine „High/Low“-Garderobe hob die Grenzen zwischen Park Avenue und Downtown auf und strahlte eine natürliche Selbstsicherheit aus, die den Geist der 90er-Jahre perfekt einfängt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von deadblossoms (@deadblossoms)

Dieses legendäre Duo erinnert uns letztlich daran, dass wahrer Stil aus Authentizität entsteht. In einer Welt, die vom Maximalismus geprägt ist, beweist ihr minimalistisches Erbe – wiederbelebt durch „Love Story“ –, dass zeitlose Eleganz nicht laut sein muss, um zu überzeugen.