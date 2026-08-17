Der „Dopamin-Dressing“-Trend: Farbe zurück ins Herz unserer Kleiderschränke bringen.

Nachdem Beige-, Grau- und Cameltöne mehrere Saisons lang dominiert haben, feiert die Mode ein Comeback. 2026 steht das „Dopamin-Dressing“ wieder im Fokus – mit einer einfachen Idee: Kleidung wählen, in der man sich wohlfühlt, anstatt mit der Masse zu verschmelzen.

Ein Trend, der aus einer neuen Art der Kleidung entstanden ist

Der Begriff „Dopamin-Dressing“ wurde von Dawnn Karen, einer amerikanischen Psychologin mit Schwerpunkt Mode und Professorin am Fashion Institute of Technology in New York, geprägt . In ihrem 2020 erschienenen Buch untersucht sie den Zusammenhang zwischen unserer Kleiderwahl und unserer Stimmung. Die Idee gewann insbesondere nach den Lockdowns an Bedeutung. Während in der Garderobe lange Zeit Komfort und neutrale Farben im Vordergrund standen, haben sich leuchtende Farbtöne nach und nach ihren Platz in den Kollektionen zurückerobert. Sie spiegeln den Wunsch nach Leichtigkeit, Selbstausdruck und positiver Stimmung wider.

Kann Farbe wirklich die Stimmung verändern?

Man sollte es nicht zu sehr vereinfachen: Trotz des klangvollen Namens basiert „Dopamin-Dressing“ nicht auf dem Nachweis, dass farbenfrohe Kleidung mechanisch eine Dopaminausschüttung auslöst. Die plausibelste Erklärung findet sich im Bereich der „verkörperten Kognition“. Dieser Ansatz untersucht, wie unsere Kleidung unsere Gedanken, unser Verhalten und unsere Selbstwahrnehmung beeinflussen kann.

Kurz gesagt, ein Outfit kann dazu beitragen, Ihre Stimmung zu beeinflussen, aber es geht nicht nur um die Farbe. Es geht auch darum, was das Kleidungsstück in Ihnen auslöst, wie Sie es tragen und welches Gefühl es Ihnen vermittelt.

Im Jahr 2026 wird die Modeuhr neu gestartet.

Die Rückkehr des „Dopamin-Looks“ geht einher mit einer umfassenderen Bewegung: einer Mode, die mehr wagt. Nach Jahren dezenten Minimalismus erstrahlen die Silhouetten nun in kräftigen und ausdrucksstarken Farben.

Orangefarbene Mäntel, lavendelfarbene Strickwaren, zitronengelbe Accessoires: Leuchtende Farben feiern ihr Comeback in den Modekollektionen und vor allem auf der Straße. Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf die Laufstege. Der Streetstyle greift ihn begeistert auf, manchmal sogar noch vor den offiziellen Ankündigungen der Designer. Diese neu gewonnene modische Freiheit befreit uns auch von dem gefürchteten „Ich habe nichts anzuziehen“ : Der Kleiderschrank wird zum Spielplatz, statt zu einer Liste von Regeln, die es zu befolgen gilt.

Wie kann man Dopamin-Kleidung anwenden, ohne es zu übertreiben?

Gute Nachricht: Sie müssen Ihre Garderobe nicht in ein Regenbogenkleid verwandeln, um dem Trend zu folgen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihn ganz natürlich zu integrieren.

Erste Möglichkeit: Setzen Sie auf ein auffälliges Kleidungsstück. Ein farbenfroher Mantel, eine bunte Tasche oder ein Paar auffällige Schuhe genügen, um ein neutrales Outfit aufzupeppen. Das ist die ideale Lösung, wenn Sie ausgewogene Looks bevorzugen, aber das gewisse Etwas wünschen.

Zweite Option: Versuchen Sie es mit einem monochromen Look. Mehrere Kleidungsstücke in derselben kräftigen Farbe zu tragen, mag zunächst dramatisch wirken, das Ergebnis ist aber oft überraschend harmonisch. Indem Sie sich auf eine einzige Farbfamilie beschränken, vermeiden Sie komplizierte Kombinationen und präsentieren gleichzeitig Ihren Stil.

Dritter Tipp: Spielen Sie mit Texturen. Bevorzugen Sie einen dezenteren Look? „Dopamin-Dressing“ bedeutet nicht zwangsläufig knallige Farben. Weicher Samt, ein bequemer Strickstoff oder ein schimmernder Satin können ebenfalls ein Wohlgefühl erzeugen und einem Outfit mehr Charakter verleihen.

Die eigentliche Regel: Wähle das, was zu dir passt.

Das ist vielleicht der interessanteste Aspekt dieses Trends. Es gibt keine allgemeingültige Farbpalette für modisches Wohlbefinden. Man muss weder Gelb tragen, weil es als fröhlich gilt, noch Rosa, weil es Süße symbolisiert. Wenn Sie sich in Dunkelblau, Burgunderrot oder gedeckteren Tönen besonders wohlfühlen, sind diese Farben völlig in Ordnung.

„Dopamin-Dressing“ entfaltet sein volles Potenzial erst, wenn man den Trend bewusst annimmt, anstatt ihm einfach nur zu folgen. Es geht nicht darum, eine ästhetische Vorgabe durch eine neue Regel zu ersetzen, sondern die eigenen Gefühle in den Mittelpunkt zu stellen.

Kleidung, die Dopamin auslöst, ist daher weder ein „Wundermittel“ noch eine „Therapie“: Sie ist in erster Linie eine Einladung, die eigene Kleidung mit anderen Augen zu sehen. Ein Kleidungsstück kann bequem, schmeichelhaft oder ausdrucksstark sein oder einem einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn man es anzieht. Und was wäre, wenn morgen früh das beste Outfit einfach das wäre, in dem man sich wohlfühlt? Schließlich kann Mode auch Freude bereiten.